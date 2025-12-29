استعراض غير مسبوق في عالم الفروسية.. كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز يستقطب نخبة الفرسان العالميين بجوائز 3.24 مليون درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- تتصدر أبوظبي المشهد الرياضي العالمي مطلع العام الجديد، باستضافة بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من الفئة الدولية الرفيعة، فئة الخمس نجوم (CSI5*)، على ميدان نادي أبوظبي للفروسية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير 2026، مقدّمًا خمسة أيام حافلة بالمنافسات الرفيعة، والعروض الترفيهية المختارة، يشارك في البطولة نخبة فرسان القفز المصنفين عالميًا، ضمن مشاركتهم في واحدة من أعرق البطولات الرفيعة على روزنامة الاتحاد الدولي للفروسية.

Abu Dhabi Equestrian Club hosts the UAE President’s Cup International Showjumping from 7–11 January 2026

وتُعد البطولة الأعلى قيمة من حيث جوائزها المالية في رياضة قفز الحواجز بالإمارات، بإجمالي يبلغ 3.24 مليون درهم، حيث تستقطب نخبة فرسان العالم، وخيولًا من الطراز العالمي، إلى جانب أبرز رعاة وداعمي هذه الرياضة، للتنافس في واحدة من أرقى بطولات القفز من فئة الخمس نجوم على مدار خمسة أيام، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتحتضن فعاليات البطولة منشآت نادي أبوظبي للفروسية، الذي تأسس عام 1976 ويُعد أحد أعمدة رياضة الفروسية في دولة الإمارات، وتجسّد بطولة كأس رئيس الدولة الدور المحوري للنادي في تطوير مستقبل الفروسية إقليميًا، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لرياضة قفز الحواجز على أعلى المستويات.

بطولات دولية متزامنة

يشهد الحدث إقامة ثلاث بطولات دولية متزامنة:

دولية من فئة الخمس نجوم (CSI5*) ، بإجمالي جوائز قدرها 718 ألف يورو (نحو 2.85 مليون درهم) .

دولية من فئة النجمتين (CSI2*) ، بجوائز تبلغ 74 ألف يورو (نحو 295 ألف درهم) .

دولية من فئة النجمة الواحدة للخيول الصغيرة (CSIYH1*) ، بجوائز قدرها 20 ألف يورو (نحو 80 ألف درهم) .

ويعكس هذا التنوع التنافسي التزام نادي أبوظبي للفروسية بتطوير رياضة قفز الحواجز على مختلف المستويات، وتوسيع حضورها العالمي، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة للتميّز الفروسي.

مشاركة نخبة الفرسان الدوليين

تستقطب البطولة كوكبة من فرسان النخبة المصنفين لدى الاتحاد الدولي للفروسية، من بينهم: دانيال ديوسر، إيمانويل غوديانو، هنريك فون إيكرمان، يانيكا شبرونغر، جو ستوكديل، وعبد القادر سعيد.

منشأة عالمية وتجربة جماهيرية متكاملة

تقام البطولة في المنشآت الحديثة بنادي أبوظبي للفروسية على مساحة 54 فدانًا، والمصممة لتقديم تجربة استثنائية للفرسان والجمهور على حد سواء. ويضم الموقع ميادين داخلية وخارجية مطابقة لمعايير الاتحاد الدولي للفروسية، وإسطبلات مكيّفة، ومراعٍ عشبية تراعي أعلى معايير رفاهية الخيل، وعيادة بيطرية متكاملة، إلى جانب مسارات تدريب وتنزه واسعة.

وبالإضافة إلى متعة المنافسات وإثارتها، يحظى جمهور البطولة ببرنامج ترفيهي متكامل ومتنوع يشمل تجارب ضيافة راقية، ومنافذ أطعمة ومشروبات مختارة في ساحة الأركيد، إلى جانب منصات حصرية للهدايا التذكارية، وأنشطة مخصصة للأطفال، وعروض ترفيهية حيّة، ويعتمر الحدث بأوقات تفاعلية مثيرة صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، وتوفر لجمهور البطولة أسلوب من الحياة الراقية لمتابعة الفعاليات الرياضية، يتجاوز بها الحدث من مجرد منافسة ليصبح احتفالًا بالتميّز والأناقة، والتجارب التي لا تُنسى ويختتم بحفل مليء بالإثارة والتشويق.

التذاكر والدخول

الدخول مجاني لجمهور البطولة، مع توفر باقات وتجارب ضيافة مميّزة في صالة الفرسان، تشمل تذاكر اليوم الواحد وباقات الطاولات، عبر منصة بلاتينوم ليست:

https://adec.platinumlist.net/?utm_source=prmedia&utm_medium=PRL&utm_campaign=PrMedia

- انتهى-

نبذة عن نادي أبوظبي للفروسية

تأسس نادي أبوظبي للفروسية عام 1976 برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليتحول من ملاذ للخيول إلى صرح عالمي للتميّز الفروسي واستضافة الفعاليات الكبرى.

ويُعد النادي اليوم وجهة عالمية متكاملة تضم مضامير سباق عشبية للبطولات، ومسارات تدريب متخصصة، وميادين حديثة، وإسطبلات متطورة. وبعد عمليات التحديث الشامل التي أُنجزت عام 2023 تحت القيادة الرشيدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بات النادي يضم منصة جماهيرية بسعة 10 آلاف متفرج، وأجنحة حصرية لكبار الشخصيات، وإسطبلات مكيّفة، ومرافق متقدمة تشمل عيادة بيطرية وملعب غولف من 9 حفر.

ويحظى النادي باعتماد الجمعية البريطانية للفروسية، كما تستقبل مدرسة الفروسية فيه فرسانًا من مختلف المستويات عبر برامج تدريب متخصصة في الترويض وقفز الحواجز والعناية بالخيول. ومع أجندة حافلة بالبطولات الدولية، من بينها كأس الجوهرة الدولية من الفئة الأولى، يرسّخ نادي أبوظبي للفروسية مكانته كوجهة رائدة لعشاق الفروسية حول العالم.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2852353/Abu_Dhabi%C2%A0Equestrian_Club.jpg