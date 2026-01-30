Esports World Cup Foundation confirma aporte de US$ 45 milhões para jogadores, clubes e seleções na primeira Esports Nations Cup, em 2026

A ENC tem como objetivo elevar o cenário global dos esportes eletrônicos ao estabelecer um ecossistema nacional estruturado, voltado ao fortalecimento de jogadores, clubes e seleções nacionais. A iniciativa será sustentada por um fundo de desenvolvimento inovador, incentivos diretos aos clubes e a adoção de remuneração igualitária por atleta em 16 modalidades competitivas.

A ENC 2026 fará sua estreia entre 2 e 29 de novembro, em Riad, na Arábia Saudita

RIADE, Arábia Saudita, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Esports World Cup Foundation (EWCF) anunciou nesta quinta-feira as datas da competição e o modelo de premiação da Esports Nations Cup 2026 (ENC), nova competição global de esportes eletrônicos estruturada em torno de seleções nacionais, orgulho nacional e rivalidades históricas. A ENC fará sua estreia em Riad, na Arábia Saudita, entre 2 e 29 de novembro de 2026.

A Esports World Cup Foundation vai investir um total de US$ 45 milhões no ecossistema dos esports por meio da Esports Nations Cup 2026, que estreará em novembro em Riade, na Arábia Saudita, incluindo um prêmio total de US$ 20 milhões, incentivos para clubes e apoio ao desenvolvimento de equipes nacionais.

A Esports Nations Cup adiciona uma dimensão nacional ao calendário global de esportes eletrônicos. Ela complementa a Esports World Cup, baseada em clubes, ao oferecer aos jogadores a chance de representar seus países e proporcionar aos fãs uma forma direta de se conectar com a competição de elite por meio de identidade, orgulho e momentos compartilhados.

A ENC 2026 conta com um compromisso financeiro dividido em três frentes, que totaliza US$ 45 milhões e foi estruturado para fortalecer o ecossistema de esportes eletrônicos por meio de premiações para jogadores e treinadores, incentivos para liberação de atletas por parte dos clubes e apoio ao desenvolvimento de seleções nacionais.

A ENC 2026 inclui US$ 20 milhões em prêmios pagos diretamente a jogadores e treinadores em 16 modalidades competitivas. Além disso, a EWCF vai destinar US$ 5 milhões em incentivos a clubes de esportes eletrônicos que liberarem e viabilizarem a participação de seus jogadores profissionais na ENC, com recompensas diretamente vinculadas ao desempenho dos atletas no evento.

A EWCF também vai destinar US$ 20 milhões por meio do já anunciado Fundo de Desenvolvimento da ENC, com apoio a parceiros oficiais de seleções nacionais em áreas como logística, viagens, operações dos programas, marketing das seleções e o crescimento de longo prazo das estruturas de formação e desenvolvimento de equipes nacionais.

"As seleções nacionais acrescentam uma nova e poderosa camada aos esportes eletrônicos, que é acessível, intuitiva e enraizada em identidade e orgulho", afirmou Ralf Reichert, CEO da Esports World Cup Foundation. "Os clubes são a espinha dorsal cultural dos esports. A competição baseada em seleções amplia o palco, cria novas rivalidades e dá a mais torcedores um motivo para se envolver desde o primeiro dia. Nosso modelo de premiação foi concebido para manter a competição justa e sustentável, recompensando o desempenho ao mesmo tempo em que apoia o desenvolvimento de longo prazo de jogadores, clubes e programas nacionais".

A ENC introduz um modelo de premiação baseado em colocação, aplicado a todas as modalidades, concebido para ser claro e centrado nos jogadores. Todos os participantes classificados recebem premiação e têm garantido um mínimo de três partidas. Colocações iguais resultam em pagamentos iguais: a mesma posição final garante o mesmo valor por jogador em todas as modalidades, e os treinadores são remunerados juntamente com os jogadores pela mesma colocação.

A conquista do primeiro lugar rende US$ 50 mil por jogador, seja em modalidades individuais ou disputadas em equipe. O segundo lugar garante US$ 30 mil por jogador, enquanto o terceiro lugar rende US$ 15 mil por jogador. Nas modalidades em equipe, os valores pagos são ajustados de acordo com o tamanho do elenco, garantindo resultados consistentes e transparentes para todos os competidores.

A ENC será lançada em Riad, em novembro de 2026, e passará a adotar um modelo de cidades-sede rotativas, levando competições de esportes eletrônicos entre seleções nacionais a grandes cidades ao redor do mundo. O evento será realizado a cada dois anos, oferecendo uma estrutura previsível que apoia o planejamento de longo prazo de jogadores, parceiros e programas nacionais.

Mobile Legends: Bang Bang, Trackmania e Dota 2 já estão confirmados para a ENC 2026, com a divulgação de novas modalidades prevista para os próximos dias.

Mais informações sobre a Esports Nations Cup serão divulgadas nas próximas semanas. Para ficar por dentro das novidades, acesse esportsnationscup.com e siga a ENC no X, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, e siga a Esports World Cup Foundation no LinkedIn.

Sobre a Esports Nations Cup

A Esports Nations Cup (ENC) é uma competição global de eSports bienal criada pela Esports World Cup Foundation (EWCF) que leva o orgulho nacional ao palco mundial. Com lançamento previsto para 2026, em Riad, na Arábia Saudita, a ENC reunirá os melhores jogadores do mundo, que disputarão a competição não por seus clubes, mas por seus países e territórios, em uma seleção das principais modalidades de esportes eletrônicos. Desenvolvida em colaboração com estúdios parceiros, clubes e organizações de esportes eletrônicos, a ENC estabelece a primeira plataforma recorrente, em larga escala, dedicada a seleções nacionais no cenário dos esportes eletrônicos. Além da competição, ela visa alimentar o fandom, inspirar heróis e fornecer caminhos sustentáveis para nações, jogadores e parceiros crescerem no ecossistema global de eSports. esportsnationscup.com

Sobre a Esports World Cup Foundation

A Esports World Cup Foundation (EWCF) é uma organização sem fins lucrativos com sede em Riade, Arábia Saudita, dedicada ao avanço e profissionalização da indústria global de eSports. Por meio da Esports World Cup (EWC), realizada anualmente, e da Esports Nations Cup (ENC), disputada a cada dois anos, a EWCF reúne os principais jogadores do mundo, os maiores clubes e milhões de fãs nos maiores palcos dos esportes eletrônicos competitivos. Além de receber torneios, a Fundação trabalha durante todo o ano para expandir o ecossistema de eSports, apoiar o desenvolvimento de talentos e criar oportunidades duradouras para jogadores, equipes e parceiros em todo o mundo.

