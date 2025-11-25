Esports Nations Cup confirma novos parceiros oficiais de publicação

Chess.com, MOONTON Games e SNK juntam-se à ENC ao lado de Electronic Arts, Krafton, Tencent e Ubisoft, para fortalecer a base da primeira competição internacional do mundo baseada em nações nessa escala

RIADE, Arábia Saudita, 25 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Esports World Cup Foundation (EWCF) anunciou hoje a inclusão da Chess.com, MOONTON Games e SNK no torneio inaugural Esports Nations Cup (ENC), um evento histórico em que os melhores jogadores de eSports do mundo competirão pela honra de representar seus países. A ENC apresenta o orgulho nacional no estágio global de eSports em um formato recorrente e é o primeiro evento desse tipo nessa escala.

A Chess.com, a MOONTON Games e a SNK juntam-se à Esports Nations Cup como Editoras Oficiais, ao lado das Editoras Fundadoras e empresas de videogames EA, Krafton, Tencent e Ubisoft.

As três novas editoras e todas as futuras Editoras Oficiais irão codesenhar os caminhos de qualificação e os formatos de competição para seus respectivos títulos — garantindo integridade, relevância competitiva e uma estrutura global consistente.

A EWCF e suas Editoras Fundadoras continuam a codesenvolver a ENC para estabelecer a estrutura, o formato e a base do torneio desde a sua criação, representando um nível mais profundo de parceria estratégica e compromisso do que outras editoras.

"Ao colaborar de perto com as editoras, podemos tornar a Esports Nations Cup verdadeiramente centrada nos jogadores e dar a eles a oportunidade de representar seus países nos jogos que definem suas carreiras," afirmou Ralf Reichert, CEO da Esports World Cup Foundation. "Com os sete parceiros anunciados até agora como colaboradores próximos, podemos mobilizar jogadores em todo o mundo e entregar uma Nations Cup que pareça conquistada para os jogadores e autêntica para os fãs, além de construir um palco ao qual as seleções nacionais possam aspirar por muitos anos."

Como a mais nova adição ao portfólio da EWCF, a Esports Nations Cup aproveita o impulso da Esports World Cup — o maior evento de esports multitítulos do mundo — e amplia sua missão para uma nova camada de competição global. Enquanto a Esports World Cup reúne os melhores clubes, a ENC abre uma nova fronteira impulsionada pela identidade nacional e pela representação regional.

A ENC contará com equipes nacionais de todas as principais regiões – incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio, África, Ásia e Oceania – competindo nos formatos baseado em equipe e solo. Um modelo de qualificação em várias camadas equilibrará a competitividade e a inclusão: combinando rankings globais, classificações regionais e inscrições de curinga, incluindo colocações de solidariedade, para garantir um estágio competitivo amplo e representativo em todos os jogos.

A Esports Nations Cup fará sua estreia em Riade, Arábia Saudita, em novembro de 2026, antes de adotar um modelo de sede rotativa, levando equipes nacionais de eSports a fãs e culturas em todo o mundo. Realizada a cada dois anos, a ENC fornecerá uma estrutura confiável para jogadores e organizações de eSports, incentivando o investimento de longo prazo em programas de seleções.

Mais informações sobre a Esports Nations Cup serão divulgadas nas próximas semanas. Para se manter atualizado, acesse esportsnationscup.com , siga a ENC no X , Instagram , TikTok e YouTube , e siga a Esports World Cup Foundation no LinkedIn .

Sobre a Esports Nations Cup

A Esports Nations Cup (ENC) é uma competição global de eSports bienal criada pela Esports World Cup Foundation (EWCF) que leva o orgulho nacional ao palco mundial. Com lançamento em Riade, Arábia Saudita, em 2026, a ENC contará com os melhores jogadores do mundo competindo não por seus clubes, mas por seus países, em uma lista dos principais títulos de eSports. Construída em colaboração com editoras, clubes e organizações de eSports, a ENC estabelece a primeira plataforma recorrente e de grande escala para equipes nacionais em eSports. Além da competição, ela visa alimentar o fandom, inspirar heróis e fornecer caminhos sustentáveis para nações, jogadores e parceiros crescerem no ecossistema global de eSports. esportsnationscup.com

Sobre a Esports World Cup Foundation

A Esports World Cup Foundation (EWCF) é uma organização sem fins lucrativos com sede em Riade, Arábia Saudita, dedicada ao avanço e profissionalização da indústria global de eSports. Por meio da Esports World Cup (EWC), realizada anualmente, e da Esports Nations Cup (ENC), realizada a cada dois anos, a EWCF reúne os melhores jogadores do mundo, os principais clubes e milhões de fãs nos maiores palcos dos eSports competitivos. Além de receber torneios, a Fundação trabalha durante todo o ano para expandir o ecossistema de eSports, apoiar o desenvolvimento de talentos e criar oportunidades duradouras para jogadores, equipes e parceiros em todo o mundo.

