A Esports World Cup Foundation apresenta a estrutura de representação das seleções nacionais para a Esports Nations Cup 2026

Já estão abertas as inscrições para Parceiros Oficiais da Seleção Nacional, com o objetivo de ajudar a construir as bases para uma competição nacional de eSports confiável e sustentável

A EWCF criará um Fundo de Desenvolvimento ENC de US$ 20 milhões para apoiar o crescimento a longo prazo dos ecossistemas nacionais

[ Kit de mídia ]

RIADE, Arábia Saudita, 9 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Esports World Cup Foundation (EWCF) apresentou hoje a estrutura de representação da equipe nacional para a Esports Nations Cup 2026 (ENC), a competição mundial de eSports baseada em nações que deve estrear em Riade, Arábia Saudita, em novembro, abrindo o processo de inscrição para parceiros oficiais da equipe nacional.

A Esports World Cup Foundation anunciou as regras para a representação das seleções nacionais na primeira Esports Nations Cup, que será realizada em Riade, na Arábia Saudita, em novembro de 2026.

A Esports Nations Cup introduz a representação das seleções nacionais no calendário global de eSports em um formato estruturado e recorrente. Ela complementa a Esports World Cup composta por clubes, permitindo que os jogadores compitam sob sua bandeira nacional e oferecendo aos fãs a oportunidade de se conectar com os eSports de elite por meio da identidade nacional.

Os Parceiros da Equipe Nacional atuarão como contrapartes nacionais oficiais da ENC 2026, dentro de seus respectivos países e territórios, com a responsabilidade de construir e representar suas equipes nacionais de eSports no cenário global. Em parceria com a EWCF, eles coordenarão a representação da equipe para a ENC, supervisionarão e apoiarão os treinadores da equipe nacional por título de jogo e coordenarão com parceiros de jogo e clubes dentro da estrutura da ENC.

Além da competição, os Parceiros da Equipe Nacional moldarão a identidade de sua equipe nacional por meio de marketing, comunicação e envolvimento com a comunidade, e colaborarão com criadores, mídia e instituições públicas para mobilizar suas comunidades locais na construção de uma comunidade nacional de fãs de suas equipes.

Embora os Parceiros das Seleções Nacionais sejam responsáveis pela organização e representação das seleções nacionais, a integridade competitiva e a elegibilidade dos jogadores permanecem regidas pelas regras da ENC e pelos processos alinhados aos parceiros de jogo.

Cada Parceiro de Equipe Nacional selecionado nomeará um Gerente de Equipe Nacional que atuará como líder público e principal representante da equipe nacional. Eles atuarão como o principal contato entre a EWCF e a equipe do ecossistema local, apoiando a coordenação, representação e ativação no nível do país e do território, e são formalmente confirmados pela EWCF.

Para apoiar o crescimento a longo prazo dos eSports nacionais, a EWCF criará o Fundo de Desenvolvimento da ENC, comprometendo-se a investir pelo menos US$ 20 milhões anualmente a partir da ENC 2026. O Fundo apoiará os programas das equipes nacionais, cobrindo viagens e logística para participação na Esports Nations Cup e permitindo atividades promocionais e voltadas para os fãs que criem relevância, conscientização e engajamento em torno das equipes nacionais além da competição principal, apoiadas pelas capacidades comerciais, de marketing e operacionais necessárias para entregar essas atividades de forma consistente ao longo do tempo.

Isso inclui suporte para campos de treinamento e bootcamps com acesso estruturado para os fãs, partidas de exibição e eventos de vitrine, festas oficiais de observação, passeios pela seleção e aparições em grandes eventos de jogos e esportes.

Mais detalhes sobre o escopo, elegibilidade e implementação serão compartilhados com os Parceiros da Equipe Nacional selecionados como parte do processo de integração.

"O objetivo da Esports World Cup Foundation é promover os eSports e torná-los sustentáveis", disse Ralf Reichert, CEO da Esports World Cup Foundation. "A Esports Nations Cup é um próximo passo natural nessa jornada. Ao abrir este processo de inscrição, estamos convidando parceiros nacionais confiáveis para ajudar a definir a estrutura de como os países e territórios são representados nos eSports com funções claras, governança alinhada e um sistema que funcione para jogadores, parceiros de jogos e fãs."

Os candidatos elegíveis incluem organizações de eSports, clubes, agências, ONGs, federações e associações nacionais de eSports e esportes, entidades reconhecidas pelo governo, criadores de conteúdo e profissionais experientes de eSports com fortes laços com o ecossistema nacional.

As inscrições estão abertas em esportsnationscup.com e serão encerradas em 31 de janeiro de 2026. Os envios serão revisados por meio de um processo de avaliação em várias etapas, avaliando os padrões de governança, a posição do ecossistema, a capacidade operacional, o alcance da comunidade e o alinhamento com os requisitos dos parceiros do jogo.

A primeira coorte de Parceiros da Equipe Nacional aprovados será anunciada no início de 2026.

Realizada em Riade em novembro de 2026 antes de se mudar para um modelo de cidade rotativa, a ENC será realizada a cada dois anos para fornecer uma estrutura confiável para jogadores e organizações de eSports, incentivando o investimento de longo prazo em programas de seleções.

Mais informações sobre a Esports Nations Cup serão divulgadas nas próximas semanas. Para se manter atualizado, acesse esportsnationscup.com , siga a ENC no X , Facebook , Instagram , TikTok e YouTube , e siga a Esports World Cup Foundation no LinkedIn .

Sobre a Esports Nations Cup

A Esports Nations Cup (ENC) é uma competição global de eSports bienal criada pela Esports World Cup Foundation (EWCF) que leva o orgulho nacional ao palco mundial. Com lançamento em Riade, Arábia Saudita, em 2026, a ENC contará com os melhores jogadores do mundo competindo não por seus clubes, mas por seus países e territórios, em uma lista dos principais títulos de eSports. Criada em colaboração com parceiros de jogos, clubes e organizações de eSports, a ENC estabelece a primeira plataforma recorrente e em grande escala para equipes nacionais de eSports. Além da competição, ela visa alimentar a comunidade de fãs, inspirar heróis e fornecer caminhos sustentáveis para nações, jogadores e parceiros crescerem no ecossistema global de eSports. esportsnationscup.com

Sobre a Esports World Cup Foundation

A Esports World Cup Foundation (EWCF) é uma organização sem fins lucrativos com sede em Riade, Arábia Saudita, dedicada ao avanço e profissionalização da indústria global de eSports. Por meio da Esports World Cup (EWC), realizada anualmente, e da Esports Nations Cup (ENC), realizada a cada dois anos, a EWCF reúne os melhores jogadores do mundo, os principais clubes e milhões de fãs nos maiores palcos dos eSports competitivos. Além de receber torneios, a Fundação trabalha durante todo o ano para expandir o ecossistema de eSports, apoiar o desenvolvimento de talentos e criar oportunidades duradouras para jogadores, equipes e parceiros em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857602/Esports_Nations_Cup.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2695442/Esports_World_Cup_Foundation_Logo.jpg

FONTE Esports World Cup Foundation