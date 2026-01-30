Esports World Cup Foundation Pastikan Komitmen Hadiah Sebesar $45 Juta Untuk Pemain, Klub, dan Tim Nasional Esports Nations Cup 2026

ENC akan meningkatkan esports global dengan membangun ekosistem nasional terstruktur yang mendukung pemain, Klub, dan Tim Nasional - didukung oleh dana pengembangan inovatif, insentif Klub, dan pembayaran yang setara untuk setiap pemain di 16 judul game.

ENC 2026 Dimulai Pada Tanggal 2-29 November di Riyadh, Arab Saudi

RIYADH, Arab Saudi, 30 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Esports World Cup Foundation (EWCF) mengumumkan tanggal dan model hadiah kompetisi Esports Nations Cup 2026 (ENC). ENC adalah kompetisi esports global terbaru yang diciptakan berdasarkan tim nasional, kebanggaan nasional, dan pesaing yang ikonik. ENC akan dimulai pada tanggal 2-29 November 2026 di Riyadh, Arab Saudi.

The Esports World Cup Foundation will commit a total of $45 million to the esports ecosystem through the 2026 Esports Nations Cup, set to debut in November in Riyadh, Saudi Arabia, including a $20 million prize pool, Club incentives and support for the development of national teams.

Esports Nations Cup menambahkan satu lapisan nasional pada kalender esports global. Lapisan nasional ini melengkapi Esports World Cup berbasis klub dengan memberikan kesempatan kepada pemain untuk mewakili negara mereka, dan menawarkan cara langsung kepada penggemar untuk terhubung dengan kompetisi elit melalui identitas, kebanggaan, dan momen bersama.

ENC 2026 didukung oleh komitmen pendanaan tiga bagian senilai total $45 juta, yang disusun untuk mendukung ekosistem esports melalui pemberian hadiah bagi pemain dan pelatih, insentif pelepasan pemain dari klub, dan pengembangan tim nasional.

ENC 2026 menawarkan hadiah uang senilai $20 juta yang dibayarkan langsung kepada pemain dan pelatih di 16 judul game. Selain itu, EWCF akan memberikan insentif $5 juta untuk Klub-klub esports yang melepaskan dan mendukung pemain profesional mereka agar berpartisipasi di ENC, dan hadiahnya terkait langsung dengan prestasi pemain mereka di ENC.

EWCF juga akan menyediakan hadiah $20 juta melalui ENC Development Fund yang telah diumumkan, untuk mendukung Mitra Resmi Tim Nasional dalam hal logistik, perjalanan, operasional program, pemasaran tim nasional, dan pertumbuhan tim nasional dalam jangka panjang.

"Tim nasional menghadirkan lapisan baru yang kuat ke esports. Lapisan yang mudah diakses, intuitif, dan berakar pada identitas dan kebanggaan," kata Ralf Reichert, CEO Esports World Cup Foundation. "Klub adalah tulang punggung budaya di esports. Kompetisi berbasis negara memperluas cakupan, menciptakan pesaing baru, dan memberikan alasan kepada lebih banyak penggemar untuk terlibat sejak hari pertama. Model hadiah kami dirancang untuk menjaga agar kompetisi tetap adil dan berkelanjutan, memberikan penghargaan pada kinerja sekaligus mendukung pengembangan jangka panjang bagi pemain, Klub, dan program nasional."

ENC menggunakan kerangka kerja hadiah berdasarkan penempatan yang diterapkan di semua judul game, dan dirancang agar jelas dan berpusat pada pemain. Setiap peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan hadiah uang dan jaminan diikutsertakan minimal dalam tiga pertandingan. Penempatan yang sama memberikan pembayaran yang sama: Posisi akhir yang sama membayar jumlah yang sama kepada setiap pemain di semua judul game, sedangkan pelatih dan pemain mendapatkan hadiah untuk penempatan yang sama.

Juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar $50.000 untuk setiap pemain yang bertanding secara perorangan maupun sebagai anggota tim. Juara kedua akan menerima hadiah sebesar $30.000 untuk setiap pemain, dan juara ketiga sebesar $15.000 untuk setiap pemain. Untuk judul game bagi tim, pembayaran hadiah disesuaikan berdasarkan jumlah pemain dalam satu tim agar hasilnya konsisten dan transparan bagi semua pemain.

ENC akan dimulai pada bulan November 2026 di Riyadh kemudian berpindah ke beberapa kota tuan rumah secara bergilir untuk membawa esports berbasis negara ke berbagai kota besar di seluruh dunia. Acara ini akan diadakan setiap dua tahun untuk menyediakan struktur yang dapat diandalkan guna mendukung perencanaan jangka panjang bagi pemain, mitra, dan program nasional.

Mobile Legends: Bang Bang, Trackmania, Dota 2 dipastikan ikut serta di ENC 2026, dan judul-judul lain akan diumumkan beberapa hari mendatang.

Informasi selengkapnya tentang Esports Nations Cup akan diumumkan beberapa minggu mendatang. Untuk melihat informasi terbaru, kunjungi esportsnationscup.com , ikuti ENC di X , Facebook , Instagram , TikTok dan YouTube , atau ikuti Esports World Cup Foundation di LinkedIn .

Tentang Esports Nations Cup

Esports Nations Cup (ENC) adalah pertandingan esports global setiap dua tahun oleh Esports World Cup Foundation (EWCF) yang membawa kebanggaan nasional ke panggung dunia. Dimulai di Riyadh, Arab Saudi, pada tahun 2026, ENC akan menampilkan pemain terbaik dunia yang bertanding untuk negara dan wilayah mereka, bukan Klub mereka, di berbagai game esports terkemuka. Didirikan melalui kerja sama dengan mitra game, Klub, dan organisasi esports, ENC membangun platform rutin pertama dan berskala besar bagi tim nasional cabang esports. Selain pertandingan, ENC bertujuan mendorong penggemar, menginspirasi pahlawan, dan menyediakan jalur berkelanjutan bagi negara, pemain, dan mitra untuk bertumbuh dalam ekosistem esports global. esportsnationscup.com

Tentang Esports World Cup Foundation

Esports World Cup Foundation (EWCF) adalah organisasi nirlaba asal Riyadh, Arab Saudi, yang berkomitmen untuk memajukan dan memprofesionalkan industri esports global. Melalui ajang tahunan Esports World Cup (EWC) dan Esports Nations Cup (ENC) yang diadakan dua tahun sekali, EWCF menyatukan pemain terbaik dunia, Club ternama, dan jutaan penggemar di panggung terbesar dalam dunia game kompetitif. Selain menyelenggarakan turnamen, selama setahun penuh Esports World Cup Foundation menumbuhkan ekosistem esports, mendukung pengembangan profesional berbakat, dan menciptakan peluang terus-menerus bagi pemain, tim, dan mitra di seluruh dunia.

