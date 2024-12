Estreia da série HUAWEI nova 13: redefinindo design, câmera e experiência

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 16 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei estreia a novíssima série HUAWEI nova 13 durante o lançamento do produto principal da HUAWEI em Dubai, no dia 12 de dezembro. Sendo pioneira no novo design de textura xadrez dinâmica, recursos de retrato multifocal e inovações com tecnologia de IA, a série HUAWEI nova 13 inaugura uma nova onda de tendências, enquanto incorpora o espírito criativo da geração mais jovem.

Design estético com estilo próprio

A série HUAWEI nova 13 apresenta um salto ousado em design através da interação entre padrões xadrez. Mantendo-se fiel à sua estética minimalista e voltada para a moda, a série HUAWEI nova 13 traz o xadrez das roupas e acessórios para o mundo do design de aparelhos portáteis, criando um jogo de luz e sombra. Com precisão em nível nano no design de textura xadrez dinâmica, combina sofisticação ousada, inspirada na tecnologia, com um toque moderno. O sombreamento do padrão muda sutilmente com os ângulos de visão, adicionando um apelo visual dinâmico. A capa traseira é fabricada com um acabamento exclusivo Star Effect atualizado, oferecendo uma textura acetinada que é irresistivelmente suave e confortável de segurar.

Lançado com o verde Loden como cor principal, encarna um estilo de vida de facilidade, espontaneidade e individualidade, libertando-se das convenções. Este tom quente e de baixa saturação é discreto, mas animado, incentivando um retorno a si mesmo, convidando os usuários a abraçar os momentos mais reais da vida. As versões em branco e preto também estão disponíveis, trazendo cores intemporais que irão certamente deixar impressões duradouras.

Como um elemento de moda definidor da série "nova", a série HUAWEI nova 13 eleva o design exclusivo da câmera Super Star Orbit Ring com uma estética mais nítida e refinada para maior sofisticação. A estrutura de vidro 5D no painel traseiro melhora a experiência tátil, enquanto minimiza visualmente a altura da câmera, criando um visual elegante e contínuo.

Retratos poderosos: capture cada momento livremente

A série HUAWEI nova 13 estreia o recurso de Melhor Expressão com IA. Seja capturando momentos com uma única pessoa ou em grupo, esta ferramenta otimiza cada expressão, escaneando através de sequências de fotos para permitir que os usuários escolham suas expressões mais naturais e adoráveis de várias fotos em sequência e as adaptem à melhor composição fotográfica. O recurso Melhor Expressão com IA destaca a sua melhor versão, capturando perfeitamente momentos preciosos para serem guardados para sempre.

Pela primeira vez, a série HUAWEI nova 13 traz suporte para recursos[1] de retrato multifocal para as câmeras frontal e traseira, entregando fotos de retrato com uma atmosfera ricamente artística. A HUAWEI nova 13 Pro apresenta uma câmera de abertura ajustável de 50 MP atualizada, com um intervalo de abertura variável de F1.4 a F4.0. Este sistema de abertura inteligente consegue reconhecer cenas e ajustar as configurações corretamente para ajudar os usuários a capturar momentos deslumbrantes. Equipada com Estabilização Óptica de Imagem (OIS), a câmera melhora a sensibilidade à luz para resultados mais nítidos em condições de baixa luminosidade.

Além disso, a câmera de retrato teleobjetiva com zoom óptico de 3X e OIS oferece opções versáteis de zoom, perfeita para retratos de média a longa distância. Isso permite imagens detalhadas e nítidas, mantendo uma composição limpa e visualmente marcante, seja capturando close-ups ou cenários panorâmicos.

EMUI 14.2: inteligente, seguro e eficiente

Com o sistema EMUI 14.2, a série HUAWEI nova 13 proporciona uma experiência de dispositivo divertida, inteligente, segura e eficiente para os usuários. Com o HUAWEI Themes aprimorado, os usuários podem usar Symbol Stickers para adicionar imagens recortadas da sua galeria como adesivos em um fundo temático, permitindo que a criatividade voe. Usando emojis, os usuários podem usar Emoji Stickers para criar seus próprios fundos personalizados. A tela inicial também é compatível com Symbol Stickers personalizados, oferecendo aos usuários uma tela mais rica para autoexpressão.

A Huawei sempre considerou a cibersegurança e a proteção de privacidade como prioridades máximas, oferecendo maior transparência e controle sobre permissões de aplicativos e o status de segurança do dispositivo. O suporte para gerenciamento de rastreamento de aplicativos e pontos de controle principais durante a instalação e operação de aplicativos adiciona uma camada extra de proteção para os usuários.

Potente HUAWEI SuperCharge Turbo de 100 W

A série HUAWEI nova 13 atende às necessidades de energia com o novo HUAWEI SuperCharge Turbo de 100 W com controle de temperatura de precisão por IA para uma saída de energia estável, resultando no HUAWEI nova 13 Pro sendo capaz de carregar até 50% em apenas 9 minutos[2], e o HUAWEI nova 13 atingindo 50% em 10 minutos[3], proporcionando uma experiência de usuário suave e conveniente.

A série HUAWEI nova 13 abriga uma bateria grande[4] de 5000 mAh, enquanto mantém um corpo elegante e leve.

Nova tela dinâmica True-Color com 120 Hz LTPO

Com a nova tela dinâmica True Color, a série HUAWEI nova 13 vem com AI HDR[5], que combina tecnologia HDR com algoritmos de IA para reconhecer automaticamente as cenas, resultando em detalhes mais claros tanto nas áreas claras quanto nas sombras, cores mais vivas e uma experiência visual brilhante e transparente que realça o apelo artístico e o prazer de visualização de cada imagem.

Para garantir facilidade de visualização da tela em cenários com pouca luz, a série HUAWEI nova 13 oferece uma tela de conforto ocular com IA[6] avançada, aprimorando a experiência de cuidado ocular de múltiplos ângulos. Ao detectar inteligentemente a iluminação ambiente, reconhecer o conteúdo das imagens e controlar os níveis de luz azul, garante uma experiência de visualização mais confortável e sem esforço, adaptando-se ao ambiente do usuário para um cuidado ocular ideal.

A HUAWEI nova 13 Pro possui uma tela adaptativa LTPO de 120 Hz, oferecendo desempenho suave e eficiente em termos de energia, com ajustes dinâmicos de taxa de atualização adaptados às suas necessidades. O Always-On Display (AOD) fornece uma visualização rápida das informações essenciais, enquanto o Splash Touch & Touch Optimization garante uma interação suave e precisa, mesmo em telas molhadas.

[1] A fotografia multifocal é alcançada através da sinergia de várias câmeras. Retratos de grande angular são melhor capturados no modo Foto, enquanto outras distâncias focais são recomendadas para uso no modo Retrato. [2] Os dados de carregamento vêm dos laboratórios da Huawei. Quando a temperatura é de 25±1 °C e a umidade relativa é de 45%–80%, use o carregador e o cabo HUAWEI SuperCharge original, ative o modo Turbo e o celular pode ser carregado de 3% a 50% em 9 minutos. (Durante o carregamento, a temperatura do celular aumenta ligeiramente, o que é normal.) O desempenho real pode variar dependendo do produto, dos hábitos de uso e do ambiente. [3] Os dados de carregamento são fornecidos pelos laboratórios da Huawei. Quando a temperatura é de 25±1 °C e a umidade relativa é de 45%–80%, use o carregador e o cabo HUAWEI SuperCharge original, ative o modo Turbo e o celular pode ser carregado de 3% a 50% em 10 minutos. (Durante o carregamento, a temperatura do celular aumenta ligeiramente, o que é normal.) O desempenho real pode variar dependendo do produto, dos hábitos de uso e do ambiente. [4] 5000 mAh é o valor normal da bateria. O valor nominal da bateria é de 4900 mAh. [5] Diferentes efeitos de aprimoramento são aplicados às fotos na Galeria, dependendo do seu alcance dinâmico. [6] Este produto não é um dispositivo médico.

