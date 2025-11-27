EUA, França e Canadá lideram os destinos mais visitados do mundo em 2025, de acordo com Holafly Global eSIM & Travel Report 2025-2026 da Holafly

DUBLIN, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Os EUA, a França e o Canadá estão no topo do ranking deste ano, seguidos pela Itália, Austrália, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Japão e Portugal. Juntos, esses dez destinos descrevem as prioridades emocionais e culturais em evolução dos viajantes modernos em todo o mundo.

USA Most Visited City by Holafly

No Global eSIM & Travel Report 2025–2026, apresentado pela Holafly durante a WTM London, a empresa revela os países que atraíram o maior volume de viajantes internacionais este ano e oferece uma perspectiva abrangente sobre como os viajantes se mudaram em 2025, onde 44% dos viajantes em todo o mundo fizeram pelo menos uma viagem internacional.

No entanto, os EUA se posicionam como o destino mais visitado do mundo, apesar de uma moderação no crescimento em comparação com o ano passado. A Associação de Viagens dos EUA observou um declínio de aproximadamente 79 milhões de visitantes internacionais em 2019 para 68 milhões esperados em 2025. Mesmo assim, a mistura de energia urbana e diversidade natural significa que os EUA continuam a ter uma atração magnética que poucos destinos podem rivalizar.

A França continua a encantar os viajantes com uma mistura de arte, estilo e patrimônio, reforçando seu status como um dos ícones culturais mais magnéticos do mundo. O Canadá, que está crescendo fortemente este ano, traz uma combinação poderosa de natureza, abertura e autenticidade.

A Itália e a Espanha continuam a ser pilares do fascínio europeu, combinando estilo de vida, herança e a busca da beleza de uma forma que poucos destinos podem igualar. Enquanto isso, a presença da Austrália no nível superior reflete um apetite global por descobertas de longa distância e exploração ao ar livre. A Alemanha e o Reino Unido mantêm sua posição como potências culturais e econômicas, enquanto o Japão continua a fascinar como um lugar onde a tradição e o futurismo coexistem perfeitamente. Portugal, fechando o dez melhores, exemplifica a ascensão de destinos que se sentem íntimos, mas admirados globalmente; calorosos, cheios de alma e ricos em caráter.

O que amplifica o peso do ranking deste ano não é apenas para onde os viajantes foram, mas como eles estão redescobrindo o mundo. O relatório observa que quase todos os viajantes internacionais visitaram pelo menos um novo país em 2025 e, em todas as viagens internacionais, 46,4% marcaram a primeira visita. No entanto, ao lado desse apetite por descobertas, a fidelidade está aumentando: entre os dez destinos mais visitados, uma média de 74% dos viajantes diz que planeja retornar.

"Os viajantes em 2025 estão buscando lugares que pareçam significativos", disse Pablo Gómez. "Os destinos que lideram o ranking deste ano são bem-sucedidos porque oferecem uma mistura de tudo; o destino não é mais uma única cidade, mas todo o país. Os viajantes aproveitam a oportunidade para explorar a alma completa de um lugar. Nosso Global eSIM & Travel Report 2025–2026 revela um viajante que não está apenas se movendo além das fronteiras, mas se envolvendo com o mundo de uma maneira mais intencional e humana."

