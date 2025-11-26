Les États-Unis, la France et le Canada sont en tête des destinations les plus visitées au monde en 2025, selon le rapport Global eSIM & Travel 2025-2026 de Holafly

DUBLIN, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les États-Unis, la France et le Canada sont en tête du classement de cette année, suivis par l'Italie, l'Australie, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et le Portugal. Ensemble, ces dix destinations reflètent l'évolution des priorités émotionnelles et culturelles des voyageurs modernes dans le monde entier.

Dans le rapport Global eSIM & Travel 2025-2026, présenté par Holafly lors du WTM de Londres, la société révèle les pays qui ont attiré le plus grand nombre de voyageurs internationaux cette année et offre un aperçu complet sur la façon dont les voyageurs se sont déplacés en 2025, où 44 % des voyageurs du monde entier ont effectué au moins un voyage international.

Les États-Unis se positionnent comme la destination la plus visitée au monde, malgré un ralentissement de la croissance par rapport à l'année dernière. La U.S. Travel Association a constaté une baisse du nombre de visiteurs internationaux, passant d'environ 79 millions en 2019 à 68 millions en 2025. Malgré cette tendance, le mélange de dynamisme urbain et de diversité naturelle fait que les États-Unis continuent d'exercer une attraction magnétique que peu de destinations peuvent égaler.

La France continue d'enchanter les voyageurs avec un mélange d'art, de style et de patrimoine, renforçant son statut d'icône culturelle la plus magnétique du monde. Le Canada, en forte hausse cette année, apporte une puissante combinaison de nature, d'ouverture et d'authenticité.

L'Italie et l'Espagne restent des piliers de l'attrait européen, alliant style de vie, patrimoine et recherche de la beauté comme peu de destinations peuvent le faire. Par ailleurs, la présence de l'Australie dans le peloton de tête reflète l'appétit mondial pour les découvertes au long cours et les explorations en plein air. L'Allemagne et le Royaume-Uni conservent leur statut de puissance culturelle et économique, tandis que le Japon continue de fasciner par la coexistence harmonieuse de la tradition et du futurisme. Le Portugal, qui ferme la marche du top 10, illustre l'essor de destinations à la fois intimistes et mondialement admirées, chaleureuses et riches de caractère.

Ce qui amplifie le poids du classement de cette année, ce n'est pas seulement la destination des voyageurs, mais aussi la façon dont ils redécouvrent le monde. Le rapport indique que presque tous les voyageurs internationaux ont visité au moins un nouveau pays en 2025, et que 46,4 % de tous les voyages internationaux étaient des premières visites. Mais parallèlement à cet appétit de découverte, la fidélisation progresse : parmi les dix destinations les plus visitées, 74 % des voyageurs en moyenne déclarent avoir l'intention de revenir.

« En 2025, les voyageurs recherchent des lieux qui ont un sens », déclare Pablo Gómez. « Les destinations en tête du classement de cette année réussissent parce qu'elles offrent un mélange exhaustif ; la destination n'est plus une seule ville, mais le pays tout entier. Les voyageurs profitent de l'occasion pour explorer l'âme d'un lieu. Notre rapport Global eSIM & Travel 2025-2026 présente un voyageur qui ne se contente pas de franchir les frontières, mais qui s'engage dans le monde d'une manière plus intentionnelle et plus humaine« ».

À propos de Holafly

Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs, offrant une couverture dans plus de 200 destinations. Avec une note exceptionnelle de 4,5/5 sur Trustpilot et plus de 15 millions d'utilisateurs satisfaits, elle est devenue la carte eSIM préférée des voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées garantit la tranquillité d'esprit partout dans le monde.

