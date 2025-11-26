USA, Frankreich und Kanada führen laut Holaflys Global eSIM & Travel Report 2025-2026 die Liste der weltweit meistbesuchten Reiseziele im Jahr 2025 an.

DUBLIN, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Die USA, Frankreich und Kanada stehen an der Spitze der diesjährigen Rangliste, gefolgt von Italien, Australien, Spanien, Deutschland, Großbritannien, Japan und Portugal. Zusammen verdeutlichen diese zehn Reiseziele die sich wandelnden emotionalen und kulturellen Prioritäten moderner Reisender auf der ganzen Welt.

Im Global eSIM & Travel Report 2025–2026, der von Holafly während der WTM London vorgestellt wurde, gibt das Unternehmen die Länder bekannt, die in diesem Jahr das höchste Volumen an internationalen Reisenden angezogen haben, und bietet einen umfassenden Überblick darüber, wie sich Reisende 2025 bewegt haben, in dem 44 % der Reisenden weltweit mindestens eine internationale Reise unternommen haben.

Dennoch positionieren sich die USA trotz eines im Vergleich zum Vorjahr moderaten Wachstums als das meistbesuchte Reiseziel der Welt. Die U.S. Travel Association verzeichnete einen Rückgang von etwa 79 Millionen internationalen Besuchern 2019 auf voraussichtlich 68 Millionen 2025. Dennoch üben die USA dank ihrer Mischung aus urbaner Energie und natürlicher Vielfalt weiterhin eine Anziehungskraft aus, mit der nur wenige Reiseziele mithalten können.

Frankreich verzaubert Reisende weiterhin mit einer Mischung aus Kunst, Stil und Kulturerbe und festigt damit seinen Status als eine der attraktivsten kulturellen Ikonen der Welt. Kanada, das in diesem Jahr stark aufgeholt hat, bietet eine beeindruckende Kombination aus Natur, Offenheit und Authentizität.

Italien und Spanien bleiben die Säulen der europäischen Anziehungskraft und verbinden Lebensstil, Kulturerbe und das Streben nach Schönheit auf eine Weise, die nur wenige Reiseziele bieten können. Die Präsenz Australiens in der Spitzengruppe spiegelt das weltweite Interesse an Fernreisen und Outdoor-Erlebnissen wider. Deutschland und Großbritannien behaupten ihre Position als kulturelle und wirtschaftliche Kraftzentren, während Japan weiterhin als Ort fasziniert, an dem Tradition und Futurismus nahtlos miteinander koexistieren. Portugal, das die Top Ten abschließt, steht beispielhaft für den Aufstieg von Reisezielen, die sich vertraut anfühlen und dennoch weltweit bewundert werden: warm, gefühlvoll und charaktervoll.

Was das Gewicht des diesjährigen Rankings verstärkt, ist nicht nur, wohin Reisende gereist sind, sondern auch, wie sie die Welt neu entdecken. Der Bericht stellt fest, dass fast jeder internationale Reisende 2025 mindestens ein neues Land besucht hat und dass 46,4 % aller internationalen Reisen Erstbesuche waren. Doch neben dieser Entdeckungslust wächst auch die Loyalität: Unter den zehn meistbesuchten Reisezielen geben durchschnittlich 74 % der Reisenden an, dass sie eine Rückkehr planen.

„Reisende im Jahr 2025 suchen nach Orten, die ihnen etwas bedeuten", so Pablo Gómez. „Die Reiseziele, die in der diesjährigen Rangliste ganz oben stehen, sind erfolgreich, weil sie eine Mischung aus allem bieten; das Reiseziel ist nicht mehr nur eine einzelne Stadt, sondern das ganze Land. Reisende nutzen die Gelegenheit, die ganze Seele eines Ortes zu erkunden. Unser Global eSIM & Travel Report 2025–2026 zeigt einen Reisenden, der nicht nur Grenzen überschreitet, sondern sich auf bewusstere, menschlichere Weise mit der Welt auseinandersetzt."

Informationen zu Holafly

Holafly ist der weltweit führende Anbieter für eSIMs für Reisende und bietet Netzabdeckung an über 200 Reisezielen. Mit einer hervorragenden Bewertung von 4,5/5 auf Trustpilot und mehr als 15 Millionen zufriedenen Nutzern ist es zur bevorzugten eSIM-Wahl für internationale Reisende geworden. Das unbegrenzte Datenangebot sorgt weltweit für Sicherheit.

