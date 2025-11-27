Estados Unidos, Francia y Canadá lideran los destinos más visitados del mundo en 2025, según el Informe mundial sobre eSIM y viajes 2025-2026 de Holafly

DUBLÍN, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Estados Unidos, Francia y Canadá encabezan la clasificación de este año, seguidos de Italia, Australia, España, Alemania, Reino Unido, Japón y Portugal. En conjunto, estos diez destinos describen las prioridades emocionales y culturales en constante evolución de los viajeros modernos de todo el mundo.

USA Most Visited City by Holafly

En el Informe mundial sobre eSIM y viajes 2025-2026, presentado por Holafly durante la WTM London, la empresa revela los países que han atraído el mayor volumen de viajeros internacionales este año y ofrece una perspectiva integral sobre cómo se han desplazado los viajeros en 2025, año en el que el 44 % de los viajeros de todo el mundo hizo al menos un viaje internacional.

Sin embargo, Estados Unidos se posiciona como el destino más visitado del mundo, a pesar de un crecimiento moderado en comparación con el año pasado. La Asociación de Viajes de Estados Unidos observó una disminución de aproximadamente 79 millones de visitantes internacionales en 2019 a un estimado de 68 millones en 2025. Aun así, la combinación de energía urbana y diversidad natural hace que Estados Unidos siga ejerciendo una atracción magnética que pocos destinos pueden igualar.

Francia sigue cautivando a los viajeros con una mezcla de arte, estilo y patrimonio, lo que refuerza su estatus como uno de los iconos culturales más atractivos del mundo. Canadá está experimentando un fuerte crecimiento este año, ya que ofrece una poderosa combinación de naturaleza, apertura y autenticidad.

Italia y España siguen siendo pilares del encanto europeo, ya que combinan estilo de vida, patrimonio y búsqueda de la belleza de una manera que pocos destinos pueden igualar. Mientras tanto, la presencia de Australia en las primeras posiciones refleja el interés mundial por los viajes de larga distancia y la exploración al aire libre. Alemania y el Reino Unido mantienen su posición como potencias culturales y económicas, mientras que Japón sigue fascinando como un lugar donde la tradición y el futurismo conviven a la perfección. Portugal, que cierra la lista de los principales diez, ejemplifica el auge de destinos que transmiten intimidad pero son admirados en todo el mundo, ya que es cálido, conmovedor y tiene mucho carácter.

Lo que aumenta la importancia de la clasificación de este año no es solo el destino al que han ido los viajeros, sino cómo están redescubriendo el mundo. El informe señala que casi todos los viajeros internacionales visitaron al menos un país nuevo en 2025 y que, de todos los viajes internacionales, el 46,4 % fueron visitas por primera vez. Sin embargo, junto con este apetito por el descubrimiento, la fidelidad está aumentando: entre los diez destinos más visitados, un promedio del 74 % de los viajeros afirma que tiene intención de volver.

"Los viajeros de 2025 buscan lugares que les resulten significativos", afirmó Pablo Gómez. "Los destinos que encabezan la clasificación de este año tienen éxito porque ofrecen una mezcla de todo; el destino ya no es una sola ciudad, sino todo el país. Los viajeros aprovechan la oportunidad para explorar el alma de un lugar. Nuestro Informe mundial sobre eSIM y viajes 2025-2026 revela que el viajero no solo cruza fronteras, sino que se relaciona con el mundo de una forma más intencional y humana".

