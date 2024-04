ExamOnline revela plataforma de exames supervisionados remotos on-line com tecnologia de IA

A nova plataforma da ExamOnline aproveita a supervisão com tecnologia de IA para garantir os mais altos níveis de segurança e integridade dos exames. O sistema de supervisão de IA monitora continuamente os alunos durante o exame, utilizando reconhecimento facial avançado, análise comportamental e monitoramento ambiental para detectar possíveis casos de trapaça ou assistência não autorizada. Isso elimina a necessidade de supervisores humanos, reduzindo os custos e as complexidades logísticas e, ao mesmo tempo, mantendo o mesmo nível de segurança e imparcialidade dos exames presenciais tradicionais.

A plataforma foi concebida para proporcionar uma experiência intuitiva e fácil de usar tanto para os alunos quanto para os administradores de exames. A plataforma oferece um ambiente de teste seguro que minimiza as distrações e garante uma experiência de teste tranquila. Para os administradores, a plataforma simplifica todo o processo de administração do exame, desde a criação do exame até a classificação e a geração de relatórios. Os serviços de supervisão também podem ser perfeitamente integrados a plataformas LMS de terceiros por meio da integração LTI.

Principais recursos da ExamOnline:

A plataforma ExamOnline foi desenvolvida tendo em mente a clientela global com recursos verdadeiramente multilíngues. A plataforma está disponível em 7 idiomas globais e os exames podem ser criados em qualquer idioma. Alimentação de câmera dupla de 360° , navegador seguro, compartilhamento de tela e recursos avançados de IA com gravação completa do vídeo do candidato e da tela garantem um processo de exame à prova de fraude. Além disso, uma série de parâmetros de configuração permite a criação de exames personalizáveis de acordo com requisitos específicos.

"Estamos entusiasmados em apresentar essa plataforma inovadora com tecnologia de IA ao mercado global", disse Maneesh Singh, CEO da ExamOnline. "Essa solução inovadora atende à crescente demanda por supervisão on-line segura e conveniente, ao mesmo tempo em que oferece benefícios significativos para administradores de exames e participantes. Acreditamos que essa plataforma revolucionará a maneira como os exames são realizados, tornando o processo de avaliação mais eficiente, confiável e acessível para todos."

Sobre a ExamOnline

A ExamOnline é uma das principais fornecedoras de soluções de análise on-line, oferecendo um conjunto abrangente de ferramentas para criar, aplicar e gerenciar exames de todos os tipos. A missão da empresa é capacitar as organizações a realizar avaliações seguras, confiáveis e eficientes que meçam com precisão o conhecimento e as habilidades.

