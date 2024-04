ExamOnline dévoile une plateforme d'examen surveillé à distance en ligne alimentée par l'IA

La nouvelle plateforme d'ExamOnline s'appuie sur la surveillance par IA pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité et d'intégrité des examens. Le système de surveillance par IA surveille en permanence les étudiants pendant l'examen, en utilisant la reconnaissance faciale avancée, l'analyse comportementale et la surveillance de l'environnement pour détecter tout cas potentiel de tricherie ou d'assistance non autorisée. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir recours à des surveillants humains, ce qui réduit les coûts et les complexités logistiques tout en maintenant le même niveau de sécurité et d'équité que pour les examens traditionnels en personne.

La plateforme est conçue pour proposer une expérience conviviale et intuitive, tant pour les étudiants que pour les administrateurs d'examens. Elle présente un environnement d'examen sécurisé qui minimise les distractions et garantit une expérience d'examen fluide. Pour les administrateurs, la plateforme simplifie l'ensemble du processus de gestion des examens, de la création de l'examen à la notation et à l'établissement de rapports. Les services de surveillance peuvent également être intégrés facilement avec des plateformes LMS tierces grâce à l'intégration LTI.

Principales caractéristiques d'ExamOnline :

La plateforme ExamOnline a été développée en gardant à l'esprit la clientèle mondiale avec des capacités véritablement multilingues. La plateforme est disponible en sept langues et les examens peuvent être créés dans n'importe quelle langue. Une double caméra à 360°, un navigateur sécurisé, le partage d'écran et des capacités avancées d'intelligence artificielle avec enregistrement complet de la vidéo du candidat et de l'écran garantissent un processus d'examen à l'épreuve de la tricherie. En outre, une multitude de paramètres de configuration permettent de créer des examens personnalisables en fonction d'exigences spécifiques.

« Nous sommes ravis de proposer cette plateforme révolutionnaire basée sur l'IA au marché mondial, a déclaré Maneesh Singh, PDG d'ExamOnline. Cette solution innovante répond à la demande croissante de surveillance en ligne sécurisée et pratique, tout en présentant des avantages significatifs à la fois pour les administrateurs d'examens et pour les candidats. Nous pensons que cette plateforme va révolutionner la façon dont les examens sont organisés, en rendant le processus d'évaluation plus efficace, plus fiable et plus accessible à tous. »

À propos d'ExamOnline

ExamOnline est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'évaluation en ligne, qui propose une suite complète d'outils pour créer, faire passer et gérer des examens de tous types. La mission de l'entreprise est de permettre aux organismes de mener des évaluations sûres, fiables et efficaces qui mesurent avec précision les connaissances et les compétences.

