ExamOnline stellt KI-gestützte Online-Fernprüfungsplattform vor

Die neue Plattform von ExamOnline nutzt die KI-gestützte Beaufsichtigung, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Integrität der Prüfungen zu gewährleisten. Das KI-Prüfungssystem überwacht die Studierenden während der Prüfung kontinuierlich und nutzt fortschrittliche Gesichtserkennung, Verhaltensanalyse und Umgebungsüberwachung, um mögliche Fälle von Betrug oder unbefugter Hilfe zu erkennen. Dadurch werden keine menschlichen Prüfer mehr benötigt, was die Kosten und den logistischen Aufwand senkt, während gleichzeitig das gleiche Maß an Sicherheit und Fairness wie bei herkömmlichen persönlichen Prüfungen gewährleistet ist.

Die Plattform ist so konzipiert, dass sie sowohl für Studierende als auch für Prüfungsverwalter benutzerfreundlich und intuitiv zu bedienen ist. Die Plattform bietet eine sichere Testumgebung, die Ablenkungen auf ein Minimum reduziert und einen reibungslosen Testablauf gewährleistet. Für Administratoren vereinfacht die Plattform den gesamten Prozess der Prüfungsverwaltung, von der Prüfungserstellung bis zur Bewertung und Berichterstellung. Die Prüfungsservices können auch nahtlos in LMS-Plattformen von Drittanbietern durch LTI-Integration integriert werden.

Die wichtigsten Merkmale von ExamOnline:

Die ExamOnline-Plattform wurde mit Blick auf die globale Kundschaft entwickelt und ist wirklich mehrsprachig. Die Plattform ist in 7 globalen Sprachen verfügbar, und Prüfungen können in jeder Sprache erstellt werden. 360° Dual-Kamera-Feed, sicherer Browser, Bildschirmfreigabe und fortschrittliche KI-Funktionen mit vollständiger Aufzeichnung von Kandidaten- und Bildschirmvideos gewährleisten einen betrugsicheren Prüfungsprozess. Darüber hinaus ermöglicht eine Vielzahl von Konfigurationsparametern die Erstellung von Prüfungen, die an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden können.

„Wir sind begeistert von der Idee, diese bahnbrechende KI-gestützte Plattform auf dem globalen Markt einzuführen", sagte Maneesh Singh, Geschäftsführer von ExamOnline."Diese innovative Lösung adressiert die wachsende Nachfrage nach sicherer und bequemer Online-Prüfung und bietet gleichzeitig erhebliche Vorteile für Prüfungsadministratoren und Testteilnehmer. Wir sind davon überzeugt, dass diese Plattform die Art und Weise, wie Prüfungen durchgeführt werden, revolutionieren wird und den Prüfungsprozess effizienter, zuverlässiger und für jeden zugänglicher macht."

Informationen zu ExamOnline

ExamOnline ist ein führender Anbieter von Online-Assessment-Lösungen und bietet eine umfassende Suite von Tools für die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von Prüfungen aller Art. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Organisationen in die Lage zu versetzen, sichere, zuverlässige und effiziente Bewertungen durchzuführen, die Wissen und Fähigkeiten genau messen.

Kontakt:

Vivek Srivastava

CIO

[email protected]

+91 9899203585

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2379481/Simpler_Exams_Smarter_Results.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2379480/ExamOnline_Logo.jpg