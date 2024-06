Experimente uma conectividade de última geração com a apresentação da Tongyu Communication no MWC 2024 de Xangai

ZHONGSHAN, China, 27 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Na tentativa de promover soluções inovadoras para antenas, a Tongyu Communication Inc. (XSHE: 002792) anunciou sua presença na 2024 Shanghai World Mobile Communications. Esse evento muito aguardado, que acontecerá de 26 a 28 de junho, apresentará as mais recentes soluções da Tongyu no estande N1-D110.

Com a reputação de fornecer soluções de comunicação de última geração, a Tongyu Communication continua na vanguarda da tecnologia com sua mais nova plataforma Taurus. As antenas multifrequência 2L4H e a antena de formação de feixe 2L2H+TDD, ambas utilizando a plataforma Taurus, são alguns dos destaques da exposição. Essas antenas foram projetadas para aumentar a eficiência energética e a eficácia operacional das redes móveis, levando o desempenho a um patamar mais elevado. Projetadas para redes 4G e 5G, a antena multifrequência 2L4H e a antena de formação de feixe 2L2H+TDD são uma solução híbrida que integra elementos ativos e passivos (A+P), eliminando a necessidade de mais espaço na torre.

Além dessas soluções avançadas para antenas, a Tongyu Communication tem o orgulho de apresentar a antena AFU MIMO. Essa solução inovadora apresenta desempenho e capacidade inigualáveis para comunicação sem fio avançada. A empresa também apresentará sua antena ecológica na exposição, com materiais que respeitam o meio ambiente, de acordo com as exigências ambientais. Os participantes também poderão conhecer as soluções para antenas de satélite. A antena terminal de satélite ZL60P-E se destaca por seu design dobrável, tamanho compacto e construção leve, solucionando as limitações de portabilidade das antenas de satélite tradicionais.

Com a apresentação de suas últimas inovações no MWC 2024 de Xangai, a Tongyu Communication está reforçando seu compromisso de promover avanços no setor de comunicações móveis. A empresa se dedica a desenvolver antenas de estação rádio base de última geração, com alta eficiência e alto desempenho. Além disso, a Tongyu Communication iniciou estrategicamente a pesquisa e o desenvolvimento de antenas de ondas milimétricas e 6G. Com foco no aumento de sua presença em mercados estrangeiros, a empresa continuará a investir em recursos globais para aumentar a competitividade de seus produtos.

Sobre a Tongyu Communication

A Tongyu Communication Inc. foi fundada em 1996 e se especializou em pesquisa, desenvolvimento, fabricação, vendas e manutenção de antenas de comunicação móvel, dispositivos de radiofrequência e módulos ópticos. Contando com fábricas na China, subsidiárias e filiais na Europa e várias localidades ao redor do mundo, a Tongyu Communication estabeleceu uma sólida presença global. A empresa assumiu o compromisso de fornecer soluções avançadas e promover avanços tecnológicos no setor de comunicação móvel.

Para obter mais informações, acesse https://www.tongyucom.com

