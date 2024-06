Découvrez une connectivité de niveau supérieur avec la présentation de Tongyu Communication à la MWC 2024 de Shanghai

ZHONGSHAN, Chine, le 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dans le but de mettre en avant des solutions d'antennes innovantes, Tongyu Communication Inc. (XSHE : 002792) a annoncé sa présence à la conférence mondiale sur les communications mobiles qui se tiendra à Shanghai en 2024. Cet événement très attendu, qui se déroulera du 26 au 28 juin, présentera les dernières solutions de Tongyu sur le stand N1-D110.

Réputé pour fournir des solutions de communication de pointe, Tongyu Communication reste à l'avant-garde de la technologie avec sa toute nouvelle plateforme Taurus. L'exposition présentera notamment l'antenne multifréquence 2L4H et l'antenne à formation de faisceau 2L2H+TDD, qui utilisent toutes deux la plateforme Taurus. Ces antennes ont été conçues pour améliorer l'efficacité énergétique et l'efficacité opérationnelle des réseaux mobiles, en atteignant de nouveaux sommets en matière de performances. Conçues pour les réseaux 4G et 5G, l'antenne multifréquence 2L4H et l'antenne à formation de faisceau 2L2H+TDD offrent une solution hybride qui intègre des éléments actifs et passifs (A+P), éliminant ainsi le besoin d'espace supplémentaire dans les tours.

En plus de ces solutions d'antennes avancées, Tongyu Communication est fière de présenter l'antenne AFU MIMO. Cette solution révolutionnaire offre des performances et une capacité inégalées pour les communications sans fil avancées. L'entreprise présentera également son antenne verte à l'exposition, avec des matériaux respectueux de l'environnement et conformes aux exigences environnementales. Les participants pourront aussi découvrir des solutions d'antennes satellites. L'antenne satellite terminale ZL60P-E se distingue par sa conception pliable, sa taille compacte et sa construction légère, répondant ainsi aux limites de portabilité des antennes satellites traditionnelles.

En présentant ses dernières innovations à la MWC 2024 de Shanghai, Tongyu Communication renforce son engagement à faire progresser le secteur des communications mobiles. L'entreprise se consacre au développement de produits d'antennes de station de base de nouvelle génération, à haute efficacité et à haute performance. En outre, Tongyu Communication s'est engagée stratégiquement dans la recherche et le développement dans les domaines des ondes millimétriques et des antennes 6G. Soucieuse d'étendre sa présence sur les marchés d'outre-mer, l'entreprise continuera d'investir dans les ressources mondiales afin d'améliorer la compétitivité de ses produits.

À propos de Tongyu Communication

Fondée en 1996, Tongyu Communication Inc. est spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication, la vente et la maintenance d'antennes de communication mobile, de dispositifs de radiofréquence et de modules optiques. Avec des bases de production en Chine, des filiales et des succursales en Europe et plusieurs sites dans le monde, Tongyu Communication a établi une solide présence mondiale. L'entreprise s'est engagée à fournir des solutions avancées et à favoriser les progrès technologiques dans le secteur de la communication mobile.

