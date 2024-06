Erleben Sie die nächste Stufe der Konnektivität mit der Vorstellung von Tongyu Communication auf der Shanghai MWC 2024

ZHONGSHAN, China, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Um innovative Antennenlösungen zu präsentieren, hat Tongyu Communication Inc. (XSHE: 002792) seine Teilnahme an der Shanghai World Mobile Communications 2024 angekündigt. Auf dieser mit Spannung erwarteten Veranstaltung, die vom 26. bis 28. Juni stattfindet, werden die neuesten Lösungen von Tongyu am Stand N1-D110 vorgestellt.

Tongyu Communication ist dafür bekannt, modernste Kommunikationslösungen zu liefern und bleibt mit seiner neuesten Taurus-Plattform an der Spitze der Technologie. Zu den Highlights auf der Messe gehören die 2L4H-Multifrequenzantenne und die 2L2H+TDD-Beamforming-Antenne, die beide auf der Taurus-Plattform basieren. Diese Antennen wurden entwickelt, um die Energieeffizienz und Betriebseffizienz von Mobilfunknetzen zu verbessern und die Leistung auf ein neues Niveau zu heben. Die für 4G- und 5G-Netze konzipierte 2L4H-Mehrfrequenzantenne und die 2L2H+TDD-Beamforming-Antenne bieten eine hybride Lösung, die aktive und passive (A+P) Elemente integriert und so den Bedarf an zusätzlichem Mastplatz eliminiert.

Zusätzlich zu diesen fortschrittlichen Antennenlösungen ist Tongyu Communication stolz darauf, die AFU MIMO-Antenne vorzustellen. Diese bahnbrechende Lösung bietet eine unvergleichliche Leistung und Kapazität für fortschrittliche drahtlose Kommunikation. Das Unternehmen wird auf der Messe auch seine grüne Antenne vorstellen, die aus umweltfreundlichen Materialien besteht, die den Umweltanforderungen entsprechen. Teilnehmer können auch die Satellitenantennenlösungen besichtigen. Die ZL60P-E Terminal-Satellitenantenne zeichnet sich durch ihr faltbares Design, ihre kompakte Größe und ihr geringes Gewicht aus, wodurch die Einschränkungen der Tragbarkeit herkömmlicher Satellitenantennen beseitigt werden.

Mit der Präsentation seiner neuesten Innovationen auf dem Shanghai MWC 2024 unterstreicht Tongyu Communication sein Engagement für den Fortschritt in der Mobilfunkbranche. Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung von hocheffizienten und leistungsstarken Antennenprodukten für Basisstationen der nächsten Generation. Darüber hinaus hat Tongyu Communication strategisch die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Millimeterwellen und 6G-Antennen vorangetrieben. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Ausbau seiner Präsenz in den ausländischen Märkten und wird weiterhin in globale Ressourcen investieren, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte zu verbessern.

Informationen zu Tongyu Kommunikation

Tongyu Communication Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich auf die Forschung, Entwicklung, Herstellung, den Vertrieb und Service von Mobilfunkantennen, Hochfrequenzgeräten und optischen Modulen spezialisiert. Mit Produktionsstätten in China, Tochtergesellschaften und Niederlassungen in Europa und mehreren Standorten rund um den Globus hat Tongyu Communication eine solide globale Präsenz aufgebaut. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, fortschrittliche Lösungen anzubieten und den technologischen Fortschritt in der Mobilkommunikationsbranche voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tongyucom.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2448495/image_1.jpg