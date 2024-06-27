通宇通訊亮相2024年世界移動通信大會上海，體驗更高水平的連接

除了這些先進的天線解決方案外，通宇通訊還自豪地展示了AFU MIMO天線。這一突破性的解決方案為高級無線通訊提供了無與倫比的性能和容量。該公司還將在展會上展示其綠色天線，采用符合環保要求的環保材料。與會者還可以期待看到衛星天線解決方案。ZL60P-E終端衛星天線以其可折疊設計、緊湊的尺寸和輕巧的結構脫穎而出，解決了傳統衛星天線的便攜性限制。

通過在Shanghai MWC 2024展示其最新創新成果，通宇通訊正在加強其推動移動通訊行業進步的承諾。該公司致力於開發新一代、高效、高性能的基站天線產品。此外，通宇通訊還戰略性地開展了毫米波和6G天線領域的研發。公司將專注於擴大在海外市場的影響力，並將繼續投資全球資源，以提高其產品的競爭力。

關於通宇通訊

廣東通宇通訊股份有限公司成立於1996年，主要從事移動通信天線、射頻器件、光模塊等產品的研發、生產、銷售和服務業務。通宇通訊在中國設有生產基地，在歐洲和全球多個地點設有子公司和分支機構，建立了強大的全球影響力。該公司致力於提供先進的解決方案，推動移動通信行業的技術進步。

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SOURCE 廣東通宇通訊股份有限公司