Farasis Energy assina acordo estratégico para baterias de estado sólido com a JMEV; Primeira bateria SPS para o modelo 'ELIGHT' da JMEV sai da linha de produção

GANZHOU, China, 2 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 29 de setembro, a JMEV e a Farasis Energy assinaram um acordo de cooperação estratégica para o desenvolvimento de baterias de estado sólido, com a bateria SPS (Super Pouch Solution) para o modelo 'ELIGHT' saindo da linha de produção ao mesmo tempo.

A bateria SPS do modelo ‘ELIGHT’ sai da linha de produção (PRNewsfoto/Farasis Energy)

No âmbito do acordo, as duas partes pretendem promover conjuntamente a pesquisa, produção e aplicação no mercado das baterias de estado sólido. Isso inclui acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias-chave para baterias de estado sólido, facilitar a transformação e atualização industrial e avançar no processo de maturidade e comercialização da tecnologia de baterias de estado sólido.

As baterias de estado sólido são vistas como uma vantagem competitiva na nova tecnologia de veículos de energia devido à sua alta densidade de energia, carregamento rápido, vida útil longa e maior segurança. A Farasis Energy está profundamente envolvida em áreas como sistemas eletroquímicos e processos de empilhamento de baterias de células tipo Pouch há muitos anos, alinhando-se perfeitamente com o caminho de desenvolvimento de baterias de estado sólido. A estratégia de desenvolvimento de produtos se concentra em metas de P&D de médio a longo prazo para baterias de estado sólido de alta energia, alta taxa, alta segurança e baixo custo, garantindo a conversão oportuna dos resultados da pesquisa.

Atualmente, as baterias semissólidas de primeira geração da Farasis Energy foram produzidas em massa para veículos de passageiros e fizeram avanços no setor de veículos comerciais, formando uma aliança estratégica com a FAW Jiefang para promover conjuntamente o mercado e o desenvolvimento da cadeia industrial de baterias semissólidas e de estado sólido para veículos comerciais. A Farasis Energy pretende concluir a transição da comercialização de baterias semi-sólidas para baterias de estado sólido nos próximos cinco anos.

No mesmo dia, saiu da linha de produção o primeiro sistema de baterias SPS da Farasis Energy, projetado para suportar o modelo "ELIGHT". Isso ocorre depois de fornecimentos anteriores para os modelos Geely Radar Horizon e GAC Second-Gen Aion V. O lançamento da bateria SPS do modelo "ELIGHT" visa ajudar a JMEV a atualizar sua plataforma puramente elétrica e criar um sedã esportivo pioneiro para uma melhor experiência de viagem.

Características da SPS da Farasis Energy:

Uma carga de 10 minutos para um alcance de 400 quilômetros

Aplicabilidade a alturas de chassi de 85mm a 145mm

Uma taxa de utilização de volume de até 75%

Compatibilidade total do sistema químico, incluindo baterias de íons de sódio, fosfato de ferro-lítio e baterias semissólidas, etc.

