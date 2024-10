Farasis Energy signe un accord stratégique avec JMEV pour les batteries tout solide ; la première batterie SPS destinée au modèle « ELIGHT » de JMEV sort de la chaîne de production

GANZHOU, Chine, 2 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 29 septembre, JMEV et Farasis Energy ont signé un accord de coopération stratégique pour le développement de batteries tout solide, avec la production concomittante de la batterie SPS (Super Pouch Solution) pour le modèle « ELIGHT ».

The ‘ELIGHT’ Model‘s SPS rolls off the production line

En vertu de l'accord, les deux parties visent à promouvoir conjointement la recherche, la production et l'application commerciale des batteries tout solide. Il s'agit notamment d'accélérer la recherche et le développement de technologies clés pour les batteries tout solide, de faciliter la transformation et la modernisation industrielles et de faire progresser le processus de maturité et de commercialisation de la technologie des batteries tout solide.

Les batteries à semi-conducteurs sont considérées comme un avantage concurrentiel dans la technologie des véhicules à énergie nouvelle en raison de leur haute densité énergétique, de leur charge rapide, de leur longue durée de vie et de leur sécurité accrue. Farasis Energy est très active depuis de nombreuses années dans des domaines tels que les systèmes électrochimiques et les processus d'empilage des batteries Pouch, s'alignant ainsi parfaitement sur la voie du développement des batteries tout solide. La stratégie de développement de produits se concentre sur les objectifs de recherche et développement à moyen et long terme pour les batteries tout solide à haute énergie, à haut débit, à haute sécurité et à faible coût, en garantissant la conversion en temps voulu des résultats de la recherche.

Actuellement, les batteries semi-solides de première génération de Farasis Energy sont produites en masse pour les véhicules de tourisme et et commencent à être utilisées dans le secteur des véhicules commerciaux. Une alliance stratégique a été conclue avec FAW Jiefang pour promouvoir conjointement le développement du marché et de la chaîne industrielle des batteries semi-solides et tout solide pour les véhicules commerciaux. Farasis Energy a pour objectif d'achever la transition de la commercialisation des batteries semi-solides à celle des batteries tout solide au cours des cinq prochaines années.

Le même jour, le premier système de batterie SPS de Farasis Energy, conçu pour soutenir le modèle « ELIGHT », est sorti de la ligne de production. Cette opération fait suite aux livraisons précédentes aux modèles Geely Radar Horizon et GAC Second-Gen Aion V. Le lancement de la batterie SPS du modèle « ELIGHT » vise à aider JMEV à moderniser sa plate-forme purement électrique et à créer une berline sportive pionnière pour une meilleure expérience de voyage.

Caractéristiques de la SPS de Farasis Energy :

Une charge de 10 minutes pour une autonomie de 400 kilomètres

Applicable à des hauteurs de châssis de 85 à 145 mm

Un taux d'utilisation du volume allant jusqu'à 75 %

Compatibilité totale avec les systèmes chimiques, y compris les batteries sodium-ion, lithium-fer-phosphate, et les batteries semi-solides, etc.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2520706/image.jpg