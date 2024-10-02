Farasis Energy, JMEV ile Katı Hal Bataryaları için Stratejik Anlaşma İmzaladı; JMEV'in 'ELIGHT' Modeli için İlk SPS Bataryası Üretim Bandından Çıktı

GANZHOU, Çin, 2 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- 29 Eylül'de JMEV ve Farasis Energy katı hal bataryalarının geliştirilmesi için stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı ve 'ELIGHT' modeli için SPS (Super Pouch Solution) bataryası aynı anda üretim bandından çıktı.

The ‘ELIGHT’ Model ‘s SPS rolls off the production line

Anlaşmaya göre, her iki taraf da katı hal bataryalarının araştırma, üretim ve pazar uygulamalarını ortaklaşa teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu, katı hal bataryaları için temel teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesinin hızlandırılmasını, endüstriyel dönüşüm ve iyileştirmenin kolaylaştırılmasını ve katı hal batarya teknolojisinin olgunlaşma ve ticarileştirme sürecinin ilerletilmesini içermektedir.

Katı hal bataryaları, yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj, uzun çevrim ömrü ve gelişmiş güvenlik özellikleri nedeniyle yeni enerjili araç teknolojisinde rekabet avantajı olarak görülmektedir. Farasis Energy, elektrokimyasal sistemler ve Pouch batarya istifleme süreçleri gibi alanlarda uzun yıllardır derinlemesine çalışmakta ve katı hal bataryalarının gelişim yoluna mükemmel bir şekilde uyum sağlamaktadır. Ürün geliştirme stratejisi, yüksek enerjili, yüksek hızlı, yüksek güvenlikli ve düşük maliyetli katı hal bataryaları için orta ve uzun vadeli Ar-Ge hedeflerine odaklanmakta ve araştırma başarılarının zamanında dönüştürülmesini sağlamaktadır.

Şu anda, Farasis Energy'nin birinci nesil yarı katı aküleri binek araçlar için seri üretime geçmiştir ve ticari araç sektöründe atılımlar yaparak, ticari araçlar için yarı katı ve katı hal akülerinin pazar ve endüstriyel zincir gelişimini ortaklaşa teşvik etmek için FAW Jiefang ile stratejik bir ittifak kurmuştur. Farasis Energy, önümüzdeki beş yıl içinde yarı katı halden katı hal batarya ticarileştirmesine geçişi tamamlamayı hedeflemektedir.

Aynı gün, Farasis Energy'nin "ELIGHT" modelini desteklemek üzere tasarlanan ilk SPS batarya sistemi üretim bandından çıktı. Bu tedarik, Geely Radar Horizon ve GAC İkinci Nesil Aion V modellerine yapılan önceki tedariklerin ardından gerçekleşti. "ELIGHT" modelinin SPS bataryasının piyasaya sürülmesi, JMEV'in saf elektrikli platformunu geliştirmesine ve daha iyi bir seyahat deneyimi için öncü bir spor sedan yaratmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Farasis Energy'nin SPS özellikleri:

400 kilometrelik menzil için 10 dakikada şarj

85mm'den 145mm'ye kadar şasi yüksekliklerine uygulanabilirlik

Yüzde 75'e varan hacim kullanım oranı

Sodyum iyon bataryalar, lityum demir fosfat ve yarı katı bataryalar vb. dahil olmak üzere tam kimyasal sistem uyumluluğu.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2520706/image.jpg