FFO ACELERA NO 2T26 E CRESCE 12%

RIO DE JANEIRO, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A ALLOS S.A. (B3: ALOS3), a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina anuncia seus resultados do segundo trimestre de 2026 (2T26). A Companhia, ao final do 2T26, detinha participação em 46 shopping centers, totalizando 1.934 mil m² de ABL Total e 1.262 mil m² de ABL Própria. A Companhia também prestou serviços de planejamento, administração e comercialização a 6 shopping centers de terceiros com uma ABL Total de 207,6 mil m².

FFO CRESCE 12,0% NO 2T26: No 2T26, o FFO atingiu R$ 340,8 milhões, um avanço de 12,0% frente ao 2T25 (+15,8% Ex-Tijuca), mesmo em um cenário de juros elevados. A performance foi impulsionada pelas verticais de mídia e desenvolvimento imobiliário, além da captura de ganhos de eficiência em despesas.

RECEITA AVANÇA 11,6%: A receita líquida alcançou R$ 732,3 milhões no 2T26 (+11,6%), potencializada pelas verticais de mídia e desenvolvimento imobiliário. O SSR foi de 4,6%¹, 3,2% em termos reais.

MÍDIA EM FORTE EXPANSÃO: A helloo protagonizou projetos multiplataforma durante a Copa do Mundo FIFA™, o que contribuiu para o crescimento de 84,5% na receita de mídia, representando 10,6% da receita total da Companhia.

SG&A -5,6% E EBITDA +10,5%: Os ganhos de eficiência do programa de simplificação contribuíram para uma expansão de 10,5% no EBITDA (+12,7% Ex-Tijuca), que atingiu R$525,4 milhões, com redução de 5,6% nas despesas de SG&A.

VENDAS CRESCEM 4,6%: As vendas dos shoppings cresceram 4,6%¹, somando R$ 10,5 bilhões no trimestre, com destaque para lazer e artigos esportivos. O SSS atingiu 2,6%.

PLATAFORMA DIGITAL COM GMV +31%: O GMV reconhecido pela plataforma digital da ALLOS alcançou R$ 1,6 bilhão (+31%), com 17 milhões de sessões (+12%), no trimestre, em 37 shoppings. A adesão ao Programa de Benefícios elevou em 15% a frequência de visitas.

REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS: Os acionistas da ALLOS receberam R$ 1,2 bilhão em 2026, entre dividendos e JCP, e a alavancagem se mantém estável e controlada em 1,7x de dívida líquida/EBITDA.

FONTE ALLOS S.A.