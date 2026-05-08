VENDAS ACELERAM NO 1T26 E CRESCEM 6,6%

RIO DE JANEIRO, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A ALLOS (B3: ALOS3) anuncia seus resultados do 1T26. A Companhia, ao final do 1T26, detinha participação em 46 shopping centers, totalizando 1.931 mil m² de ABL Total e 1.262 mil m² de ABL Própria. A Companhia também prestou serviços de planejamento, administração e comercialização a 6 shopping centers de terceiros com uma ABL Total de 205,3 mil m².

RECEITA AVANÇA 10,9% No 1T26, a ALLOS gerou receitas de R$ 683,3 milhões, 10,9% maiores que no 1T25 (+12,8% ex-Tijuca), impulsionadas pelas verticais de desenvolvimento imobiliário e mídia.

SSR DE 5,5% A ALLOS segue demonstrando a força e relevância do seu portfólio, com SSR de 5,5% no 1T26, que reflete a capacidade de negociar renovações contratuais com leasing spreads relevantes

QUEDA DE 13,2% EM SG&A A ALLOS avançou na agenda de eficiência e simplificação entregando resultados relevantes no 1T26, com redução de 13,2% em despesas, em linha com o estimado para o início do ano.

FORTE CRESCIMENTO EM EBITDA E FFO O EBITDA somou R$ 493,1 milhões no 1T26, + 11,8% vs. 1T25 (+17,0% Ex-Tijuca), com margem de 72,2%. O FFO alcançou R$ 298,8 milhões, +9,7% (+18,2% Ex- Tijuca), refletindo a forte performance operacional e a redução de despesas no trimestre.

GESTÃO DE PASSIVOS E DIVIDENDOS ALLOS segue fazendo gestão de passivos e emite CRI de R$1 bilhão, abaixo do CDI, em 3 séries com vencimentos em 5, 7 e 10 anos. Em linha com o guidance de remuneração aos acionistas, até maio de 2026, a Companhia distribuiu R$ 730 milhões entre dividendos e juros sobre capital próprio.

Kinea ALLOS Malls FII ALLOS firma parceria com a Kinea para a criação do Kinea ALLOS Malls FII, que ampliará a flexibilidade de realocação de capital da Companhia e iniciará uma nova vertical de negócios com receitas recorrentes, marcando um novo ciclo de crescimento.

GESTÃO ATIVA DE PORTFÓLIO ALLOS anuncia a assinatura de MOUs para transações estratégicas. As operações combinam o desinvestimento integral do Shopping Curitiba, a um cap rate de 9,5%, com a aquisição de participação no Amazonas Shopping — ativo com vendas anuais superiores a R$ 1 bilhão — a um cap rate de 9,7%, além de uma permuta envolvendo participações adicionais no Shopping Campo Grande e no Shopping Villagio Caxias, em troca de participação no Shopping Taboão e R$ 20 milhões em caixa.

FONTE ALLOS S.A.