FinDev Canadá compromete USD 58 millones a Acelen Renewables para apoyar la acción climática global y el crecimiento económico local en Brasil

MONTREAL, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La institución bilateral de financiamiento para el desarrollo (DFI, por sus siglas en inglés) de Canadá, FinDev Canada, anuncia un préstamo de USD 58 millones a Acelen Renewables con sede en Bahía, Brasil. El financiamiento apoyará la construcción y operación de una biorrefinería que utiliza tecnología de ésteres hidroprocesados y ácidos grasos (HEFA). Tecnología de ésteres hidroprocesados y ácidos grasos (HEFA, por sus siglas en inglés).

El préstamo de FinDev Canadá es parte de una instalación de construcción de USD 854 millones que incluye DFI y prestamistas comerciales, como la Corporación Financiera Internacional (IFC), BID Invest, Kreditanstalt für Wiederaufbau, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), el Banco de Desarrollo de Brasil, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., el Banco de Abu Dhabi y Bradesco.

El proyecto creará una importante capacidad de producción de combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés) y diésel renovable (RD, por sus siglas en inglés), una vía práctica y escalable para descarbonizar el sector de la aviación, que es difícil de reducir. La biorrefinería está diseñada para lograr costos de producción excepcionalmente bajos, fortaleciendo la competitividad global y acelerando la adopción de SAF. Como resultado, el proyecto posiciona a Brasil como un proveedor clave en la transición global hacia una aviación baja en carbono, lo que ayuda a expandir el SAF, lo cual es fundamental dadas las limitadas alternativas del sector.

Los SAF pueden reducir las emisiones de la aviación hasta en un 80 %, lo que respalda la mitigación del cambio climático y los objetivos de cero emisiones netas. Este proyecto contribuye al desarrollo económico de Brasil mediante la creación de más de 3.500 puestos de trabajo temporales en la construcción y el apoyo a más de 200 puestos operativos permanentes. Los SAF pueden reducir las emisiones de la aviación hasta en un 80 %, lo que respalda la mitigación del cambio climático y los objetivos de cero emisiones netas. Este proyecto contribuye al desarrollo económico de Brasil mediante la creación de más de 3.500 puestos de trabajo temporales en la construcción y el apoyo a más de 200 puestos operativos permanentes.

Acelen Renewable Energy es la empresa de energía de Mubadala Capital. Mubadala Capital es un inversor soberano global liderado por el Gobierno de Abu Dhabi y el propietario de la segunda refinería de petróleo más grande de Brasil.

"Este proyecto emblemático fortalece los esfuerzos de mitigación climática y promueve el crecimiento económico al ampliar el SAF para los mercados mundiales. También refuerza la relación de Canadá con su socio comercial sudamericano más importante y ayuda a abordar la limitada oferta nacional de SAF, ya que los transportistas canadienses continúan dependiendo de las importaciones", dijo Paulo Martelli, vicepresidente y director de inversiones de FinDev Canadá.

"El apoyo de FinDev Canadá es otro reconocimiento importante de la relevancia de nuestro proyecto para la transición energética mundial. Además de expandir el suministro de combustibles renovables para la aviación, esta iniciativa impulsa el desarrollo económico en Bahía, crea empleos y fortalece el papel de Brasil como líder en la producción de soluciones bajas en carbono", dijo Luiz de Mendonça, CEO de Acelen Renewables.

Acerca de FinDev Canada

FinDev Canadá es una institución financiera de desarrollo que invierte en mercados emergentes para generar impacto en el desarrollo, rendimientos financieros y prosperidad económica compartida. Proporcionamos deuda, capital, financiamiento mixto, asistencia técnica y asesoramiento en infraestructura, agronegocios y la industria financiera en economías en desarrollo, para apoyar el desarrollo a través del sector privado.

Acerca de Acelen Renewables

Acelen Renewables es una empresa de energía renovable de Mubadala Capital, una empresa global de gestión de activos alternativos con sede en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, establecida para contribuir activamente a la transición energética mundial. La compañía opera independientemente de la refinería Mataripe de Acelen y está desarrollando un ecosistema integrado para la producción de combustibles renovables en Brasil, que combina la innovación agrícola, la tecnología industrial y la descarbonización de la movilidad y la aviación. Obtenga más información en acelenrenovaveis.com

Contacto con los medios: FinDev Canadá, [email protected]

FUENTE FinDev Canada