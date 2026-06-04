FinDev Canada invierte USD 50 millones en Banco ABC Brasil S.A. para apoyar el crecimiento económico inclusivo en Brasil

MONTREAL, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La institución bilateral de financiamiento para el desarrollo de Canadá, FinDev Canada, anuncia la firma de un préstamo de USD 50 millones a Banco ABC Brasil S.A. ("Banco ABC Brasil"), un banco líder que brinda productos y servicios financieros a clientes de banca mediana, corporativa e institucional. El compromiso apoyará el crecimiento económico inclusivo en Brasil.

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El préstamo, que forma parte de una línea de crédito sindicada de USD 125 millones liderada por BID Invest, permitirá al Banco ABC Brasil proporcionar servicios financieros esenciales a pequeñas y medianas empresas (PYMES), incluidas las PYMES propiedad o dirigidas por mujeres (PYMES) en las regiones del noreste y la Amazonía.

Las pymes desempeñan un papel fundamental en el apoyo al crecimiento económico de Brasil, contribuyendo aproximadamente en un 62 % al empleo total del país. Sin embargo, se enfrentan a importantes barreras debido a las altas tasas de interés y al acceso limitado a los servicios financieros. Para ayudar a fortalecer la inclusión financiera, FinDev Canadá destinará el 70 % de los fondos del préstamo a las actividades crediticias del Banco ABC Brasil dirigidas a las pymes.

Las mujeres representan el 31 % del panorama empresarial, pero se enfrentan a barreras desproporcionadas para acceder a productos y servicios financieros. Para apoyar el compromiso de Brasil con el avance de la participación económica de las mujeres, FinDev Canadá destinará el 30 % de los fondos del préstamo a las pymes propiedad de mujeres.

Además de un programa de préstamos dedicado a las WSME, Banco ABC Brasil se compromete a apoyar la igualdad de género dentro de sus operaciones a través de diversos esfuerzos, incluidos los informes de brecha salarial de género y las oportunidades de desarrollo profesional de las mujeres.

La inversión de FinDev Canada fortalece el posicionamiento estratégico de Canadá con Brasil, la tercera economía más grande de América y el socio comercial más importante de Canadá en América del Sur, medido por el comercio bilateral de mercancías. Esto refleja una relación económica sólida y creciente entre ambos países, y promueve las prioridades de desarrollo de Canadá.

"Esta asociación refuerza la presencia de FinDev Canadá en Brasil y apoya a una institución financiera líder en la provisión de financiamiento para el desarrollo sostenible, en línea con su Marco de Finanzas Sostenibles. Gracias a este compromiso, permitimos el desarrollo del sector privado, promovemos la igualdad de género y fortalecemos las asociaciones económicas a largo plazo ", dijo Paulo Martelli, vicepresidente y director de inversiones de FinDev Canadá.

"Estamos muy contentos de comenzar nuestra relación con FinDev Canadá, una institución financiera de desarrollo de referencia en desarrollo sostenible. Esta operación es un hito importante para el Banco ABC Brasil y refuerza nuestro compromiso de ampliar el apoyo al segmento de pequeñas y medianas empresas. Al alinear nuestros objetivos comerciales con criterios de sostenibilidad, no solo estamos fortaleciendo nuestra capacidad de ofrecer crédito, sino que también estamos contribuyendo activamente a la inclusión productiva en Brasil ", Eduardo Pinus, MD CIB & Fig, Banco ABC Brasil.

Acerca de FinDev Canada

FinDev Canadá es una institución financiera de desarrollo que invierte en mercados emergentes para generar impacto en el desarrollo, rendimientos financieros y prosperidad económica compartida. Proporcionamos deuda, capital, financiamiento mixto, asistencia técnica y asesoramiento en infraestructura, agronegocios y la industria financiera en economías en desarrollo, para apoyar el desarrollo a través del sector privado.

Acerca de Banco ABC Brasil

Banco ABC Brasil es un banco multiservicio especializado en ofrecer una gama diversificada de soluciones financieras para empresas. Cotiza en el Nivel 2 de Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) y es uno de los pocos bancos del país que cuenta con el apoyo de un accionista controlador internacional, al tiempo que mantiene la autonomía local. En 2024, año en el que celebra su 35 aniversario, el banco introdujo su nuevo posicionamiento en el mercado, basado en los atributos de solidez y relaciones con los clientes. Guiada por la creencia de que las relaciones humanas crean valor, inspiró el concepto de ROR (Retorno de la Relación), una forma de mejorar el éxito comercial y de la marca al abordar las necesidades de los clientes y fomentar lazos de lealtad y confianza a largo plazo. Además, su enfoque centrado en el cliente ha llevado a ABC Brasil a ampliar su cartera, que ahora incluye corretaje de seguros, comercio de energía, recuperación de crédito y banca de inversión.

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FUENTE FinDev Canada