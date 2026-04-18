FinDev Canadá compromete USD 30 millones para avanzar en el sector de las energías renovables de Argentina

MONTREAL, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La institución bilateral de financiamiento para el desarrollo de Canadá, FinDev Canada, anuncia un préstamo de USD 30 millones para GEAR peo, la sucursal dedicada de GEAR I S.A., (Generación Eléctrica Renovable I S.A), propiedad de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR) y Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. (grupo ArcelorMittal). El financiamiento apoyará el desarrollo, construcción y operación de un proyecto eólico de 185.6 MW en Olavarría, y permitirá la expansión de la infraestructura de transmisión entre Olavarría y Ezeiza en Argentina.

Logotipo de FinDev Canadá

La inversión de FinDev Canada forma parte de una línea de crédito de 140 millones de dólares estadounidenses dirigida por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo del Banco Mundial. Proporcionará una mayor integración de la energía renovable y ampliará el suministro de electricidad baja en carbono a los usuarios industriales y comerciales. Además, se espera que genere crecimiento económico local, incluidos aproximadamente 250 empleos durante la construcción y el aumento de las adquisiciones locales.

El proyecto busca ampliar la capacidad eólica y mejorar la infraestructura de transmisión. Esto diversificará la combinación energética al mejorar la confiabilidad de la red, reducir la congestión y mejorar la previsibilidad de los costos para los usuarios finales. Se espera que la inversión de FinDev Canadá contribuya a evitar aproximadamente 35 000 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al año, lo que contribuirá a los objetivos climáticos y de descarbonización del país.

El proyecto conecta a los principales compradores industriales y comerciales, como el acero, los productos petroquímicos, el cemento y la agroindustria, para apoyar la demanda de electricidad baja en carbono. Al permitir acuerdos directos de compra de energía con participantes privados en un entorno restringido, fortalece la resiliencia y la competitividad del mercado al tiempo que avanza en la transición energética de Argentina.

La inversión de FinDev Canadá ayuda a avanzar en la relación actual de Canadá con Argentina al apoyar proyectos de infraestructura clave que promueven la mitigación del clima, crean oportunidades económicas y fortalecen el desarrollo sostenible. Al construir relaciones sólidas en un sector altamente especializado, también crea una base para un compromiso continuo.

"Entendemos la importancia de los socios estratégicos y confiables para apoyar el crecimiento continuo del sector de energía renovable de Argentina, y consideramos a PCR y GEAR como socios clave para avanzar en los esfuerzos de descarbonización del país. Junto con IFC, nuestra inversión ayuda a ampliar el acceso a la energía limpia al tiempo que promueve el desarrollo del mercado local, la creación de empleo y el fortalecimiento de nuestra cartera de infraestructura sostenible en la región ", dijo Lori Kerr, directora ejecutiva de FinDev Canadá.

"Invertir en una infraestructura sólida y moderna está en el centro del enfoque del Grupo del Banco Mundial para la creación de empleo. Mediante esta asociación, apoyamos a Argentina en el fortalecimiento de su sistema de energía al tiempo que somos pioneros en la primera iniciativa de energía renovable del país para integrar la transmisión con financiación privada en la red, mejorando la eficiencia y la resiliencia y entregando electricidad confiable y asequible para empresas y comunidades ", dijo Cheryl Edleson Hanway, Directora de Infraestructura, Energía y Minería de IFC para Europa, América Latina y el Caribe.

"En PCR reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo energético y productivo de la Argentina. Este acuerdo de financiamiento con FinDev e IFC nos permite avanzar con un proyecto que integra infraestructura estratégica, energías renovables y la creación de oportunidades para comunidades y cadenas de valor. Iniciativas como esta fortalecen la competitividad del país, promueven inversiones a largo plazo y ayudan a construir una base sólida para un crecimiento sostenible que beneficie a la sociedad ", afirmó Martín Brandi, CEO de PCR.

Acerca de FinDev Canada

FinDev Canadá es la institución bilateral de financiamiento para el desarrollo de Canadá, que apoya el desarrollo a través del sector privado. Proporcionamos soluciones de financiamiento, inversión y financiamiento combinado, así como asistencia técnica y asesoramiento, para promover el crecimiento sostenible e inclusivo en los mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMDE, por sus siglas en inglés), en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos del Acuerdo de París. Obtenga más información sobre FinDev Canada en www.findevcanada.ca.

Acerca de IFC

IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, es la institución de desarrollo global más grande centrada en el sector privado en los mercados emergentes. Trabajamos en más de 100 países, utilizando nuestro capital, experiencia e influencia para crear mercados y oportunidades en los países en desarrollo. En el año fiscal 2025, IFC comprometió un récord de $ 71.7 mil millones a empresas privadas e instituciones financieras en países en desarrollo, aprovechando las soluciones del sector privado y movilizando capital privado para crear un mundo libre de pobreza en un planeta habitable. Para más información, visite www.ifc.org.

Acerca de PCR

Empresa argentina con más de 100 años de historia en el país, especializada en petróleo y gas, energías renovables y cemento. Es la empresa privada más antigua de la industria petrolera argentina, el principal fabricante de cemento de la región patagónica y uno de los líderes en generación de energía renovable, que actualmente opera cuatro complejos de parques eólicos con una capacidad total instalada de 545 MW, ubicados en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis.

En su división de cemento, la empresa cuenta con dos plantas de producción en Comodoro Rivadavia (Chubut) y Pico Truncado (Santa Cruz), con una capacidad instalada de 800.000 toneladas anuales. Finalmente, en su división de petróleo y gas, opera en Argentina en las provincias de La Pampa y Mendoza, y cuenta con seis bloques de exploración y producción en Ecuador, con una producción neta total de 20.878 barriles de petróleo equivalente por día. Desde 2022, la compañía también ha estado desarrollando proyectos de inversión en energía en Estados Unidos.

Acerca de ArcelorMittal Acindar:

ArcelorMittal Acindar es el principal productor argentino de productos largos de acero, abasteciendo a los sectores industrial, agrícola y de la construcción con soluciones de alta calidad y valor agregado.

Con más de 80 años de historia en el país, la empresa forma parte de ArcelorMittal, la empresa siderúrgica y minera líder en el mundo, desde 2006. Opera instalaciones modernas a gran escala en cinco ciudades de Argentina. Su principal centro de producción se encuentra en Villa Constitución (provincia de Santa Fe), donde lleva a cabo un proceso de producción integrado que incluye un puerto mineral, una planta de reducción directa, una planta siderúrgica con hornos de arco eléctrico y máquinas de colada continua, laminadores de última generación e instalaciones de producción de alambre.

Parte del proceso de producción también se lleva a cabo en sus otras plantas en Rosario (Santa Fe); San Nicolás y La Tablada (Buenos Aires), donde se encuentra su sede corporativa, así como sus instalaciones de producción de malla de alambre y clavos, y malla especializada en Villa Mercedes (San Luis).

La empresa fomenta una cultura centrada en la seguridad, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo de las personas, creando oportunidades de crecimiento y estableciendo relaciones sólidas con las comunidades donde opera. Guiada por su propósito de producir aceros más inteligentes para las personas y el planeta, ArcelorMittal Acindar continúa liderando la transformación de la industria en Argentina.

Contacto para los medios: FinDev Canadá: [email protected]

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FUENTE FinDev Canada