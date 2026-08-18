Fluidos de resfriamento Castrol ON PG25 são validados para infraestrutura de fábricas de IA e data centers da NVIDIA

A validação envolveu uma revisão do desempenho técnico e da compatibilidade de materiais dos produtos, juntamente com a resiliência dos negócios e da cadeia de suprimentos global da Castrol.

Este marco reforça a posição da Castrol no setor de refrigeração líquida, à medida que a IA impulsiona a demanda por data centers mais potentes e de maior densidade.

PANGBOURNE, Inglaterra, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Castrol anunciou hoje que dois de seus fluidos de resfriamento direto para chip — Castrol ON PG25 e PG25T — foram validados para atender aos requisitos da NVIDIA para infraestrutura de fábrica de IA e data center. Essa validação oferece aos operadores de data centers, fabricantes de equipamentos e fornecedores de sistemas de refrigeração mais confiança na seleção de fluidos para infraestrutura de IA de alto desempenho.

A IA e a computação de alto desempenho estão concentrando cada vez mais capacidade de processamento nos data centers, gerando níveis elevados de calor que podem ser difíceis de gerenciar apenas com resfriamento a ar. O resfriamento direct-to-chip resolve esse problema ao fazer o fluido circular por placas frias instaladas em componentes como unidades centrais de processamento (CPUs) e unidades de processamento gráfico (GPUs). O Castrol ON PG25 foi desenvolvido para esses ambientes e faz parte do portfólio mais amplo da Castrol de fluidos de resfriamento direct-to-chip. Como um sistema de circuito fechado, o fluido circula continuamente sem exposição à atmosfera, minimizando a perda de água por evaporação e aprimorando a eficiência do uso da água (WUE) da infraestrutura de fábricas de IA.

Os fluidos Castrol ON PG25 e PG25T foram validados após uma revisão técnica que abrangeu resistência à corrosão, estabilidade térmica, qualidade da água de diluição, pureza do fluido base de propilenoglicol e compatibilidade com materiais em contato com o fluido — metais, plásticos, vedações e outros componentes que entram em contato com o fluido dentro de um sistema de refrigeração líquida. A análise mais ampla também considerou a resiliência dos negócios e da cadeia de suprimentos global da Castrol.

"À medida que a infraestrutura de IA se expande, o setor precisa de soluções de resfriamento que sejam eficazes, práticas de implementar e confiáveis a longo prazo", disse Peter Huang, presidente global de gerenciamento térmico e data centers da Castrol. "A inclusão do Castrol ON PG25 e PG25T na infraestrutura de fábrica de IA validada pela NVIDIA oferece aos clientes maior confiança tanto no desempenho dos fluidos quanto na capacidade da Castrol de fornecer suporte global consistente em todos os mercados." É um passo importante para tornar o resfriamento líquido uma parte confiável do projeto e da operação de fábricas de IA."

Sung A. Kim, gerente global de Tecnologia de Data Center da Castrol, disse: "Avaliamos todos os fluidos de gerenciamento térmico sob condições de teste rigorosas antes que cheguem ao mercado. A validação da NVIDIA confirma que o PG25 (OAT) e o PG25T (IAT) atendem a esse padrão, mesmo na escala e intensidade da infraestrutura de IA atual."

Sobre a Castrol

A Castrol, uma das principais marcas de lubrificantes do mundo, tem um sólido histórico de inovação e de impulsionamento dos sonhos dos pioneiros. Nossa paixão por desempenho, aliada a uma filosofia de trabalho em parceria, permitiu à Castrol desenvolver lubrificantes e graxas que estiveram no centro de inúmeras conquistas tecnológicas em terra, ar, mar e espaço por mais de 125 anos.A Castrol faz parte do grupo bp e atende clientes e consumidores nos setores automotivo, marítimo, industrial e de energia. Nossos produtos de marca própria são reconhecidos globalmente pela inovação e alto desempenho, fruto do nosso compromisso com a qualidade premium e a tecnologia de ponta.Para informações adicionais, acesse: www.castrol.com.

Sobre a gestão térmica da Castrol

A divisão de gestão térmica da Castrol desenvolve fluidos para centros de dados e sistemas de armazenamento de energia sob a marca Castrol ON. Atendemos mercados nos EUA, Europa, Oriente Médio, China, Austrália e Sudeste Asiático.

A Castrol ON oferece fluidos de refrigeração para data centers voltados para cargas de trabalho de IA, aprendizado de máquina e computação em nuvem, que podem contribuir para o gerenciamento térmico durante todo o ciclo de vida de um data center.

FONTE Castrol Limited