Les fluids de refroidissement Castrol ON PG25 ont été validés pour les infrastructures d'usines d'IA et de centres de données conformes aux exigences de NVIDIA

La validation a consisté à examiner les performances techniques des produits et la compatibilité des matériaux, ainsi que la résilience de l'activité et de la chaîne d'approvisionnement mondiale de Castrol

Cette avancée renforce la position de Castrol dans le domaine du liquide de refroidissement, alors que l'IA stimule la demande en centres de données plus puissants et à plus haute densité

PANGBOURNE, Angleterre, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Castrol a annoncé aujourd'hui que deux de ses fluides de refroidissement conçus pour le refroidissement direct sur puce — Castrol ON PG25 et PG25T — ont été certifiés conformes aux exigences de NVIDIA pour l'infrastructure des usines d'IA et des centres de données IA. Cette validation renforce la confiance des opérateurs de centres de données, des fabricants d'équipements et des fournisseurs de systèmes de refroidissement lors du choix des fluides destinés aux infrastructures d'IA haute performance.

L'IA et le calcul haute performance augmentent la puissance de traitement des centres de données, générant ainsi des niveaux de chaleur élevés qui peuvent être difficiles à gérer uniquement par refroidissement par air. Le refroidissement direct sur puce résout ce problème en faisant circuler un fluide à travers des plaques de refroidissement fixées à des composants, tels que les unités centrales de traitement et les unités de traitement graphique. Castrol ON PG25 est conçu pour ces environnements et fait partie de la gamme plus large de fluides de refroidissement direct sur puce proposés par Castrol. S'agissant d'un système en circuit fermé, le fluide circule en continu sans être exposé à l'atmosphère, ce qui minimise les pertes d'eau par évaporation et améliore l'efficacité d'usage de l'eau (EUE) de l'infrastructure des usines d'IA.

Les liquides Castrol ON PG25 et PG25T ont été validés à l'issue d'une évaluation technique portant sur la résistance à la corrosion, la stabilité thermique, la qualité de l'eau de dilution, la pureté du fluide de base composé de propylène glycol et la compatibilité avec les matériaux en contact avec le fluide — à savoir les métaux, les plastiques, les joints et autres composants entrant en contact avec le fluide à l'intérieur d'un système de refroidissement par liquide. Cette analyse plus large a également porté sur la résilience des activités de Castrol et de sa chaîne d'approvisionnement mondiale.

« À mesure que les infrastructures d'IA prennent de l'ampleur, le secteur a besoin de solutions de refroidissement efficaces, faciles à déployer et fiables sur le long terme », a déclaré Peter Huang, Président mondial de la division Gestion thermique et Centres de données chez Castrol. « L'intégration des liquides Castrol ON PG25 et PG25T au sein de l'infrastructure de l'usine d'IA validée par NVIDIA renforce la confiance des clients tant dans les performances de ces fluides que dans la capacité de Castrol à fournir un soutien mondial homogène sur l'ensemble des marchés. Il s'agit d'une étape importante pour faire du refroidissement par liquide un élément fiable de la conception et de l'exploitation des usines d'IA. »

Sung A. Kim, responsable mondial des technologies des centres de données chez Castrol, a déclaré : « Nous évaluons chaque fluide de gestion thermique dans le cadre de conditions d'essai rigoureuses avant sa mise sur le marché. La validation effectuée par NVIDIA confirme que les liquides PG25 (OAT) et PG25T (IAT) répondent à cette norme, même à l'échelle et avec l'intensité des infrastructures d'IA actuelles. »

À propos de Castrol

Castrol, l'une des plus grandes marques de lubrifiants au monde, dispose d'une longue tradition d'innovation et soutient les ambitions des pionniers. Notre passion pour la performance, associée à une philosophie de travail en partenariat, a permis à Castrol de développer des lubrifiants et des graisses qui ont été au cœur de nombreuses prouesses technologiques sur terre, dans l'air, en mer et dans l'espace depuis plus de 125 ans. Castrol fait partie du groupe bp et sert des clients et des consommateurs dans les secteurs de l'automobile, de la marine, de l'industrie et de l'énergie. Nos produits de marque sont reconnus mondialement pour leur innovation et leur haute performance grâce à notre engagement en faveur d'une qualité supérieure et d'une technologie de pointe. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.castrol.com.

À propos de Castrol Gestion thermique

La division « Gestion thermique » de Castrol développe des fluides destinés aux centres de données et aux systèmes de stockage d'énergie sous la marque Castrol ON. Nous sommes présents sur les marchés américains, européens, du Moyen-Orient, chinois, australiens et d'Asie du Sud-Est.

Castrol ON propose des fluides de refroidissement pour centres de données destinés aux charges de travail liées à l'IA, à l'apprentissage automatique et au cloud computing, capables d'assurer la gestion thermique tout au long du cycle de vie d'un centre de données.