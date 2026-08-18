Los fluidos refrigerantes Castrol ON PG25 han sido homologados para infraestructuras de fábricas de IA y centros de datos que cumplen los requisites de NVIDIA

La validación consistió en un análisis del rendimiento técnico de los productos y la compatibilidad de los materiales, además de la solidez del negocio de Castrol y de su cadena de suministro global.

Este hito refuerza la posición de Castrol en el sector de la refrigeración líquida, en un momento en que la inteligencia artificial impulsa la demanda de centros de datos más potentes y de mayor densidad.

PANGBOURNE, Inglaterra, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Castrol ha anunciado hoy que dos de sus fluidos de refrigeración directa al chip (direct-to-chip) —Castrol ON PG25 y PG25T— han sido validados y cumplen con los requisitos de NVIDIA para infraestructuras de fábricas y centros de datos basados en IA. Esta validación aporta una mayor confianza a los operadores de centros de datos, a los fabricantes de equipos y a los proveedores de sistemas de refrigeración a la hora de seleccionar fluidos para infraestructuras de IA de alto rendimiento.

La inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento están aumentando la potencia de procesamiento en los centros de datos, lo que genera altos niveles de calor que pueden resultar difíciles de gestionar únicamente con la refrigeración por aire. La refrigeración directa en el chip resuelve este problema haciendo circular un fluido a través de placas de refrigeración instaladas en componentes como las unidades centrales de procesamiento y las unidades de procesamiento gráfico. Castrol ON PG25 está diseñado para estos entornos y forma parte de la amplia gama de líquidos refrigerantes de aplicación directa sobre el chip de Castrol. Al tratarse de un sistema de circuito cerrado, el fluido circula de forma continua sin estar expuesto a la atmósfera, lo que minimiza la pérdida de agua por evaporación y mejora la eficacia en el uso del agua (WUE) de la infraestructura de la fábrica basada en IA.

Los productos Castrol ON PG25 y PG25T se validaron tras una revisión técnica que abarcó la resistencia a la corrosión, la estabilidad térmica, la calidad del agua de dilución, la pureza del fluido base de propilenglicol y la compatibilidad con los materiales en contacto con el fluido —es decir, los metales, plásticos, juntas y demás componentes que entran en contacto con el fluido en el interior de un sistema de refrigeración líquida—. En el análisis más amplio también se tuvo en cuenta la resiliencia del negocio y de la cadena de suministro global de Castrol.

"A medida que la infraestructura de IA se amplía, el sector necesita soluciones de refrigeración que sean eficaces, fáciles de implementar y fiables a largo plazo", afirmó Peter Huang, presidente global de Gestión Térmica y Centros de Datos de Castrol. "La inclusión de Castrol ON PG25 y PG25T en la infraestructura de fábrica basada en IA validada por NVIDIA ofrece a los clientes una mayor confianza tanto en el rendimiento de estos fluidos como en la capacidad de Castrol para proporcionar un soporte global constante en todos los mercados. Es un paso importante para que la refrigeración líquida se convierta en un elemento fiable del diseño y el funcionamiento de las fábricas basadas en IA".

Sung A. Kim, director global de Tecnología de Centros de Datos de Castrol, afirmó: "Evaluamos todos los fluidos de gestión térmica en condiciones de ensayo rigurosas antes de que salgan al mercado. La validación de NVIDIA confirma que los modelos PG25 (OAT) y PG25T (IAT) cumplen con ese estándar, incluso a la escala y con la intensidad de la infraestructura de IA actual".

Acerca de Castrol

Castrol, una de las marcas líderes mundiales en lubricantes, cuenta con una orgullosa tradición de innovación y que ha contribuido a hacer realidad los sueños de los pioneros. Nuestra pasión por el rendimiento, unida a una filosofía de trabajo en colaboración, ha permitido a Castrol desarrollar lubricantes y grasas que han sido fundamentales en numerosos logros tecnológicos en tierra, aire, mar y espacio durante más de 125 años. Castrol forma parte del grupo bp y presta servicio a clientes y consumidores de los sectores de la automoción, la náutica, la industria y la energía. Nuestros productos de marca gozan de reconocimiento mundial por su innovación y alto rendimiento, gracias a nuestro compromiso con la máxima calidad y la tecnología más avanzada. Para obtener más información, visite: www.castrol.com.

Acerca de Castrol Thermal Management

La división de Gestión Térmica de Castrol (Castrol Thermal Management) desarrolla fluidos para centros de datos y sistemas de almacenamiento de energía bajo la marca Castrol ON. Prestamos servicio a mercados de Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, China, Australia y el sudeste asiático.

Castrol ON ofrece fluidos de refrigeración para centros de datos destinados a cargas de trabajo de inteligencia artificial, aprendizaje automático y computación en la nube, que permiten gestionar la temperatura a lo largo de todo el ciclo de vida de un centro de datos.

FUENTE Castrol Limited