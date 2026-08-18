Castrol ON PG25 냉각유, 엔비디아 AI 팩토리 및 데이터 센터 인프라용 검증 획득

이번 검증에서는 제품의 기술적 성능 및 소재 호환성을 검토하는 한편, 캐스트롤의 사업 및 글로벌 공급망 회복탄력성도 평가했다.

이번 성과로 AI 확산에 따라 더욱 강력한 고밀도 데이터 센터에 대한 수요가 증가하는 가운데 액체 냉각 분야에서 캐스트롤의 입지가 한층 강화됐다.

팽본, 영국, 2026년 8월 18일 /PRNewswire/ -- 캐스트롤(Castrol)이 오늘 자사의 다이렉트 투 칩(direct-to-chip) 냉각유 2종인 Castrol ON PG25와 PG25T가 엔비디아(NVIDIA)의 AI 팩토리 및 데이터 센터 인프라 요건을 충족하는 것으로 검증됐다고 발표했다. 이번 검증을 통해 데이터 센터 운영사, 장비 제조업체 및 냉각 시스템 공급업체는 고성능 AI 인프라용 냉각유를 선택할 때 한층 더 높은 신뢰를 확보할 수 있게 됐다.

AI와 고성능 컴퓨팅은 데이터 센터에 더 많은 처리 능력을 집약시키면서 공랭 방식만으로는 관리가 어려울 수 있는 높은 수준의 열을 발생시킨다. 다이렉트 투 칩 냉각은 중앙처리장치(CPU)와 그래픽처리장치(GPU) 같은 부품에 장착된 콜드 플레이트를 통해 유체를 순환시켜 이러한 문제를 해결한다. Castrol ON PG25는 이러한 환경을 위해 설계됐으며, 캐스트롤의 광범위한 다이렉트 투 칩 냉각유 포트폴리오에 포함된다. 폐쇄형 루프 시스템에서는 유체가 대기에 노출되지 않은 채 지속적으로 순환하기 때문에 증발에 따른 물 손실을 최소화하고 AI 팩토리 인프라의 물 사용 효율성(WUE)을 개선한다.

Castrol ON PG25와 PG25T는 내식성, 열 안정성, 희석수 품질, 프로필렌 글리콜 기유 순도 및 액체 냉각 시스템 내부에서 냉각유와 접촉하는 금속, 플라스틱, 씰 및 기타 부품 등 접액 소재와의 호환성을 포괄하는 기술 검토를 거쳐 검증됐다. 더 광범위한 검토에서는 캐스트롤의 사업 및 글로벌 공급망 회복탄력성도 함께 평가됐다.

캐스트롤 열관리 및 데이터 센터 부문의 피터 황(Peter Huang) 글로벌 사장은 "AI 인프라가 확대됨에 따라 업계에는 효과적이면서 실제 구축이 용이하고 장기적으로 신뢰할 수 있는 냉각 솔루션이 필요하다"며 "Castrol ON PG25와 PG25T가 '엔비디아 검증 AI 팩토리 인프라(NVIDIA-Validated AI Factory Infrastructure)'에 포함됨으로써 고객은 냉각유의 성능뿐만 아니라 각 시장에서 일관된 글로벌 지원을 제공할 수 있는 캐스트롤의 역량에 대해서도 더욱 확신할 수 있게 됐다. 이는 액체 냉각을 AI 팩토리 설계와 운영의 신뢰할 수 있는 요소로 정착시키기 위한 중요한 진전이다"라고 말했다.

캐스트롤의 김성아(Sung A. Kim) 데이터 센터 글로벌 기술 매니저는 "당사는 모든 열관리 냉각유가 시장에 출시되기 전에 엄격한 시험 조건에서 평가한다"며 "엔비디아의 이번 검증은 PG25(OAT)와 PG25T(IAT)가 오늘날 AI 인프라의 규모와 높은 운용 강도에서도 이러한 기준을 충족한다는 점을 확인해 준다"고 말했다.

캐스트롤 소개

세계를 선도하는 윤활유 브랜드 중 하나인 캐스트롤은 혁신과 개척자들의 꿈을 지원해온 자랑스러운 역사를 보유하고 있다. 성능을 향한 열정과 파트너십을 중시하는 철학을 바탕으로 캐스트롤은 125년 이상 육상, 항공, 해상 및 우주 분야에서 수많은 기술적 성취의 핵심 역할을 해 온 윤활유와 그리스를 개발해 왔다. 캐스트롤은 비피(bp) 그룹의 일원으로 자동차, 해양, 산업 및 에너지 분야의 고객과 소비자에게 서비스를 제공하고 있다. 캐스트롤의 브랜드 제품은 프리미엄 품질과 최첨단 기술에 대한 지속적인 노력을 바탕으로 혁신성과 높은 성능을 전 세계에서 인정받고 있다. 자세한 내용은 www.castrol.com에서 확인할 수 있다.

캐스트롤 열 관리 소개

캐스트롤의 열관리 사업은 Castrol ON 브랜드로 데이터 센터와 에너지 저장 시스템용 유체를 개발한다. 미국, 유럽, 중동, 중국, 호주 및 동남아시아 시장에 서비스를 제공하고 있다.

Castrol ON은 AI, 머신러닝 및 클라우드 컴퓨팅 워크로드용 데이터 센터 냉각유를 제공하며, 데이터 센터의 전체 수명주기에 걸친 열 관리를 지원할 수 있다.

SOURCE Castrol Limited