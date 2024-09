Flytxt nomeia Vickram Nagi como vice-presidente sênior e diretor de vendas globais

DUBAI, EÁU, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Flytxt, pioneira em soluções de software como serviço (SaaS) movidas por IA, que maximizam o valor da vida útil do cliente (CLTV) para empresas de assinatura, anunciou a nomeação de Vickram Nagi como vice-presidente sênior e diretor de vendas globais.

Vickram Nagi, Senior Vice President and Head of Global Sales, Flytxt

Vickram tem mais de 25 anos de experiência em vendas corporativas, desenvolvimento estratégico de negócios, serviços gerenciados e transformação de negócios para grandes provedores de tecnologia e serviços digitais. Antes de ingressar na Flytxt, ele ocupou cargos de liderança na Kyndryl Holdings (uma subsidiária da IBM), IBM, BigCash Online Gaming, iiNet Australia e Primus Telecom Australia.

A Flytxt está presente em quatro continentes e tem mais de 80 clientes em vários setores. Em seu novo cargo, Vickram será responsável por impulsionar as vendas e o crescimento das receitas de primeira linha. Sua nomeação ocorre numa fase significativa na trajetória de crescimento da Flytxt, uma vez que a empresa busca expandir a presença global de suas soluções de IA voltadas para a experiência do cliente em todos os mercados e setores verticais.

Vickram é um líder de negócios experiente com vasta experiência na promoção de um crescimento rentável por meio de alianças estratégicas e iniciativas de vendas em mercados altamente competitivos. Ele é conhecido por seu papel fundamental na liderança de transformações de negócios em muitas empresas elencadas na Fortune 500, aumentando as vendas e a eficiência operacional em escala global.

O Dr. Vinod Vasudevan, CEO da Flytxt, comentou sobre a nomeação: "Estamos extremamente satisfeitos em receber Vickram Nagi na equipe de liderança da Flytxt. A notável capacidade de Vickram de gerir ambientes de negócios complexos, construir relacionamentos estratégicos e de manter as melhores práticas nos ajudará a acelerar o crescimento do mercado e a proporcionar interações de alta qualidade com os clientes."

Expressando seu entusiasmo, Vickram Nagi declarou: "O portfólio da Flytxt de produtos e soluções voltados para a IA não é apenas inovador, mas também validado pelo sucesso do mercado. Estou entusiasmado por me juntar à Flytxt e espero liderar iniciativas globais para expandir as operações de vendas, entrar em novos mercados e aprofundar o envolvimento com as principais contas estratégicas."

Sobre a Flytxt

A Flytxt capacita as maiores marcas do mundo a resolver um dos desafios fundamentais dos negócios baseados em assinatura e uso - como maximizar o valor da vida útil do cliente (CLTV). É a parceira tecnológica de confiança de mais de 80 empresas em mais de 50 países, bem como dos principais fornecedores de plataformas de experiência do cliente (CX) para maximização de CLTV. A premiada IA de propriedade da Flytxt criada para CLTV foi concebida e bem treinada com base em insights e padrões do mundo real de mais de um bilhão de consumidores e trilhões de pontos de dados. A empresa tem um escritório corporativo em Dubai, centros de desenvolvimento global na Índia e presença no México, Holanda, Colômbia, Malásia, República Tcheca, Espanha e Quênia.

