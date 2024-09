Flytxt nomme Vickram Nagi au poste de vice-président principal et responsable des ventes mondiales

DUBAÏ, ÉAU, 2 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Flytxt, pionnier des solutions logiciel-service (SaaS) optimisées par l'IA qui maximisent la valeur vie clients (CLTV) pour les entreprises d'abonnement, annonce la nomination de Vickram Nagi en tant que vice-président principal et responsable des ventes mondiales.

Vickram Nagi, Senior Vice President and Head of Global Sales, Flytxt

Vickram apporte plus de 25 ans d'expérience dans la vente aux entreprises, le développement commercial stratégique, les services gérés et la transformation des entreprises pour les principaux fournisseurs de technologie et de services numériques. Avant de rejoindre Flytxt, il a occupé des postes de direction chez Kyndryl Holdings (une spin-off d'IBM), IBM, BigCash Online Gaming, iiNet Australia et Primus Telecom Australia.

Flytxt est présent sur quatre continents et compte plus de 80 clients dans de multiples secteurs. Dans ses nouvelles fonctions, Vickram sera chargé de stimuler les ventes et la croissance du chiffre d'affaires. Sa nomination intervient à un stade important de la trajectoire de croissance de Flytxt, qui cherche à étendre la présence mondiale de ses solutions d'expérience client basées sur l'IA à travers les marchés et les secteurs verticaux de l'industrie.

Vickram est un chef d'entreprise chevronné qui a acquis une grande expérience en matière de croissance rentable par le biais d'alliances stratégiques et d'initiatives commerciales sur des marchés hautement concurrentiels. Il est reconnu pour le rôle essentiel qu'il a joué dans la conduite de transformations commerciales pour de nombreuses entreprises du classement Fortune 500, en améliorant les ventes et l'efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale.

Vinod Vasudevan, CEO de Flytxt, commente cette nomination : « Nous sommes très heureux d'accueillir Vickram Nagi au sein de l'équipe dirigeante de Flytxt. La capacité reconnue de Vickram à progresser dans des environnements commerciaux complexes, à établir des relations stratégiques et à faire respecter les meilleures pratiques nous aidera à accélérer la croissance du marché et à fournir des interactions de haute qualité avec les clients. »

Exprimant son enthousiasme, Vickram Nagi déclare : « Le portefeuille de produits et de solutions pilotés par l'IA de Flytxt est non seulement innovant, mais aussi validé par le succès commercial. Je suis ravi de rejoindre Flytxt et de diriger les initiatives mondiales visant à développer les opérations de vente, à pénétrer de nouveaux marchés et à approfondir l'engagement avec des comptes stratégiques clés ».

À propos de Flytxt

Flytxt permet aux plus grandes marques du monde de résoudre l'un des défis fondamentaux des entreprises basées sur l'abonnement et l'utilisation - comment maximiser la valeur de la durée de vie du client (CLTV). Il est le partenaire technologique de confiance de plus de 80 entreprises dans plus de 50 pays, ainsi que des principaux fournisseurs de plateformes CX pour la maximisation de la CLTV. L'IA CLTV primée et propriétaire de Flytxt a été conçue et formée en à l'aide de connaissances et de modèles du monde réel provenant de plus d'un milliard de consommateurs et de billions de points de données. L'entreprise a son siège à Dubaï, des centres de développement mondiaux en Inde et une présence au Mexique, aux Pays-Bas, en Colombie, en Malaisie, en République tchèque, en Espagne et au Kenya.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.flytxt.com

