Fomento da Pew para pesquisadores biomédicos na América Latina

16 cientistas recebem Prêmio Advancement Award para acelerar suas pesquisas

FILADÉLFIA, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Pew Charitable Trusts anunciou hoje que 16 cientistas receberam um Prêmio de apoio à pesquisa, no valor de 20.000 dólares, para dar continuidade às suas investigações biomédicas na América Latina.

O prêmio é concedido aos alumni do Programa de Fellows Latino-Americanos Pew em Ciências Biomédicas que regressaram à região e iniciaram seus grupos de pesquisa em instituição acadêmica ou de investigação nos últimos cinco anos. Estes fundos ajudam os investigadores a adquirir equipamentos e a ampliar os seus esforços de pesquisa em laboratórios independentes na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México e no Uruguai.

"Os fellows da Pew estão entre os melhores e mais brilhantes cientistas biomédicos da região", afirmou Donna Frisby-Greenwood, vice-presidente sênior da Pew para Filadélfia e avanço científico. "Há 35 anos, eles aprimoram suas habilidades em laboratórios nos Estados Unidos, com muitos retornando aos seus países de origem para ajudar a fortalecer as comunidades científicas. Com o prêmio, estes 16 pesquisadores terão novas oportunidades para dar asas à sua curiosidade e contribuir para o avanço da pesquisa científica a nível mundial."

O prêmio Advancement Award, apoiado pela Biohub, baseia-se no compromisso de longa data da Pew em promover a pesquisa de inovação em toda a América Latina.

O Programa de Fellows Latino-Americanos Pew concede apoio financeiro a cientistas em início de carreira para que realizem estágio pós-doutoral nos Estados Unidos e oferece financiamento adicional para fellows que decidam estabelecer seus próprios grupos de pesquisa na América Latina. Quase 70 % dos participantes no programa, incluindo estes fellows, regressaram à região para iniciar os seus laboratórios.

Os vencedores do prêmio Advancement Award são:

Rodrigo A. Aguilar, Ph.D.

Fellow Pew 2016

Universidad Andrés Bello

Fernando J. Bustos, Ph.D.

Fellow Pew 2015

Universidad Andrés Bello

Daiana A. Capdevila, Ph.D.

Fellow Pew 2016

Investigadora do Innovation fund Pew 2024

Fundación Instituto Leloir

Juan-Pablo Castillo, Ph.D.

Fellow Pew 2015

Investigador do Innovation fund Pew 2025

Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso

Victor H. Cornejo, Ph.D.

Fellow Pew 2018

Pontificia Universidad Católica de Chile

José Duhart, Ph.D.

Fellow Pew 2019

Fundación Instituto Leloir & Universidad Nacional de Quilmes

Andres A. Herrada, Ph.D.

Fellow Pew 2013

Universidad de Concepción

Bruno Manta, Ph.D.

Fellow Pew 2015

Institut Pasteur de Montevideo

Karla F. Meza-Sosa, Ph.D.

Fellow Pew 2015

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

Rafik Neme, Ph.D.

Fellow Pew 2017

Universidad del Norte, Colombia

Priscilla C. Olsen, Ph.D.

Fellow Pew 2016

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Ana S. Peinetti, Ph.D.

Fellow Pew 2017

Investigadora do Fundo de Inovação Pew 2024

Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (CONICET-Universidad de Buenos Aires)

Hugo Sepúlveda, Ph.D.

Fellow Pew 2018

Instituto de Ciencias Biomédicas - Universidad Andrés Bello

José E. Soto, Ph.D.

Fellow Pew 2017

Universidad Nacional Autónoma de México

Paulo José P. L. Teixeira, Ph.D.

Fellow Pew 2013

Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz

Daniela Paula de Toledo Thomazella, Ph.D.

Fellow Pew 2014

Universidade de São Paulo

Fundada em 1948, The Pew Charitable Trusts utiliza dados para fazer a diferença. A Pew enfrenta os desafios de um mundo em constante mudança, esclarecendo questões, criando pontos de consenso e promovendo projetos ambiciosos que conduzem a progressos concretos.

Contato: Erin Davis, [email protected]

FONTE The Pew Charitable Trusts