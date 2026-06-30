Fomento da Pew para pesquisadores biomédicos na América Latina

Notícias fornecidas porThe Pew Charitable Trusts
30 jun, 2026, 18:17 GMT
16 cientistas recebem Prêmio Advancement Award para acelerar suas pesquisas
FILADÉLFIA, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Pew Charitable Trusts anunciou hoje que 16 cientistas receberam um Prêmio de apoio à pesquisa, no valor de 20.000 dólares, para dar continuidade às suas investigações biomédicas na América Latina.
O prêmio é concedido aos alumni do Programa de Fellows Latino-Americanos Pew em Ciências Biomédicas que regressaram à região e iniciaram seus grupos de pesquisa em instituição acadêmica ou de investigação nos últimos cinco anos. Estes fundos ajudam os investigadores a adquirir equipamentos e a ampliar os seus esforços de pesquisa em laboratórios independentes na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia, no México e no Uruguai.
"Os fellows da Pew estão entre os melhores e mais brilhantes cientistas biomédicos da região", afirmou Donna Frisby-Greenwood, vice-presidente sênior da Pew para Filadélfia e avanço científico. "Há 35 anos, eles aprimoram suas habilidades em laboratórios nos Estados Unidos, com muitos retornando aos seus países de origem para ajudar a fortalecer as comunidades científicas. Com o prêmio, estes 16 pesquisadores terão novas oportunidades para dar asas à sua curiosidade e contribuir para o avanço da pesquisa científica a nível mundial."
O prêmio Advancement Award, apoiado pela Biohub, baseia-se no compromisso de longa data da Pew em promover a pesquisa de inovação em toda a América Latina.
O Programa de Fellows Latino-Americanos Pew concede apoio financeiro a cientistas em início de carreira para que realizem estágio pós-doutoral nos Estados Unidos e oferece financiamento adicional para fellows que decidam estabelecer seus próprios grupos de pesquisa na América Latina. Quase 70 % dos participantes no programa, incluindo estes fellows, regressaram à região para iniciar os seus laboratórios.
Os vencedores do prêmio Advancement Award são:
Rodrigo A. Aguilar, Ph.D.
Fellow Pew 2016
Universidad Andrés Bello
Fernando J. Bustos, Ph.D.
Fellow Pew 2015
Universidad Andrés Bello
Daiana A. Capdevila, Ph.D.
Fellow Pew 2016
Investigadora do Innovation fund Pew 2024
Fundación Instituto Leloir
Juan-Pablo Castillo, Ph.D.
Fellow Pew 2015
Investigador do Innovation fund Pew 2025
Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso
Victor H. Cornejo, Ph.D.
Fellow Pew 2018
Pontificia Universidad Católica de Chile
José Duhart, Ph.D.
Fellow Pew 2019
Fundación Instituto Leloir & Universidad Nacional de Quilmes
Andres A. Herrada, Ph.D.
Fellow Pew 2013
Universidad de Concepción
Bruno Manta, Ph.D.
Fellow Pew 2015
Institut Pasteur de Montevideo
Karla F. Meza-Sosa, Ph.D.
Fellow Pew 2015
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
Rafik Neme, Ph.D.
Fellow Pew 2017
Universidad del Norte, Colombia
Priscilla C. Olsen, Ph.D.
Fellow Pew 2016
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ana S. Peinetti, Ph.D.
Fellow Pew 2017
Investigadora do Fundo de Inovação Pew 2024
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (CONICET-Universidad de Buenos Aires)
Hugo Sepúlveda, Ph.D.
Fellow Pew 2018
Instituto de Ciencias Biomédicas - Universidad Andrés Bello
José E. Soto, Ph.D.
Fellow Pew 2017
Universidad Nacional Autónoma de México
Paulo José P. L. Teixeira, Ph.D.
Fellow Pew 2013
Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
Daniela Paula de Toledo Thomazella, Ph.D.
Fellow Pew 2014
Universidade de São Paulo
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Contato: Erin Davis, [email protected]
FONTE The Pew Charitable Trusts
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