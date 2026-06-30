Pew otorga financiamiento para investigaciones biomédicas en países de Latinoamérica
Noticias proporcionadas porThe Pew Charitable Trusts
30 jun, 2026, 18:07 GMT
16 científicos reciben el premio Advancement Awards para acelerar la investigación
FILADELFIA, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Pew Charitable Trust anunció hoy que se les otorgó a 16 científicos el premio Advancement Award de $20.000 en financiamiento para continuar con su investigación biomédica en Latinoamérica.
Se otorga este financiamiento único a los exalumnos del programa de becarios Pew Latin American Fellows Program in the Biomedical Sciences que han vuelto a la región y han establecido un laboratorio en una institución académica o de investigación in los últimos cinco años. Estos fondos ayudan a los investigadores a comprar equipos y expandir sus investigaciones en laboratorios independientes a lo largo de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
"Los becarios latinoamericanos de Pew son de los científicos biomédicos más brillantes de la región", afirma Donna Frisby-Greenwood, Vicepresidenta Sénior de Filadelfia y Avance Científico de Pew. "Durante 35 años, han perfeccionado sus habilidades en laboratorios de Estados Unidos, y muchos han regresado a casa para ayudar a fortalecer las comunidades científicas de sus países. Con este premio, estos 16 becarios tendrán nuevas oportunidades de perseguir su curiosidad y ayudar a expandir los descubrimientos científicos a nivel mundial".
El premio Advancement Award, apoyado por Biohub, está basado en el compromiso de décadas de Pew de respaldar la investigación innovadora a lo largo de Latinoamérica.
El programa de becarios Pew Latin American Fellows Program provee a los científicos con un salario para sus estudios posdoctorales en Estados Unidos y ofrece financiamiento adicional para los becarios que elijen abrir laboratorios independientes en Latinoamérica. Casi el 70 % de los participantes del programa, incluyendo a los becarios de este ańo, han regresado a la región para establecer sus propios laboratorios.
Los recipientes del premio Advancement Award son los siguientes:
Rodrigo A. Aguilar, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2016
Universidad Andrés Bello
Fernando J. Bustos, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2015
Universidad Andrés Bello
Daiana A. Capdevila, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2016
Investigadora del Fondo Innovation de Pew 2024
Fundación Instituto Leloir
Juan-Pablo Castillo, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2015
Investigador del Fondo Innovation de Pew 2025
Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso
Victor H. Cornejo, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2018
Pontificia Universidad Católica de Chile
José Duhart, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2019
Fundación Instituto Leloir & Universidad Nacional de Quilmes
Andres A. Herrada, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2013
Universidad de Concepción
Bruno Manta, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2015
Institut Pasteur de Montevideo
Karla F. Meza-Sosa, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2015
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
Rafik Neme, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2017
Universidad del Norte, Colombia
Priscilla C. Olsen, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2016
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Ana S. Peinetti, Ph.D.
Becaria latinoamericana de Pew 2017
Investigadora del Fondo Innovation de Pew 2024
Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (CONICET-Universidad de Buenos Aires)
Hugo Sepúlveda, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2018
Instituto de Ciencias Biomédicas - Universidad Andrés Bello
José E. Soto, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2017
Universidad Nacional Autónoma de México
Paulo José P. L. Teixeira, Ph.D.
Becario latinoamericano de Pew 2013
Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
Daniela Paula de Toledo Thomazella, Ph.D.
Becaria latinoamericana de Pew 2014
Universidade de São Paulo
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FUENTE The Pew Charitable Trusts
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