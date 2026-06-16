Pew apoia 10 cientistas pioneiros da América Latina

FILADÉLFIA, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Pew Charitable Trusts anunciou hoje a turma de 2026 do Programa de Fellows Latino-Americanos Pew em Ciências Biomédicas.

Esses 10 fellows de pós-doutorado de sete países da América Latina – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai – receberão apoio financeiro durante dois anos para suas pesquisas em laboratórios nos EUA. Eles trabalharão sob a supervisão de pesquisadores eminentes, incluindo ex-alunos dos programas de biomedicina da Pew.

"Há 35 anos, a Pew tem o orgulho de apoiar cientistas talentosos da América Latina em suas pesquisas de ponta em laboratórios dos EUA. Este ano, teremos o prazer de receber 10 novos fellows, que farão pesquisas para acelerar o desenvolvimento da saúde no mundo e manter esse legado de pesquisas biomédicas de impacto", comentou Donna Frisby-Greenwood, vice-presidente sênior para desenvolvimento científico da Pew na Filadélfia.

A Pew oferecerá financiamento adicional aos fellows que optarem por retornar à América Latina para iniciar seus próprios grupos de pesquisa.Quase 70% dos participantes do Programa optam por retornar à América Latina, ajudando a desenvolver uma comunidade de pesquisa biomédica robusta na região.

O grupo deste ano investigará diversos tópicos da pesquisa biomédica. Os projetos vão explorar as complexidades do sistema imunológico, como o sono potencializa a memória, formas de melhorar a prevenção e tratamento de doenças e muito mais.

A Dra. Eva Nogales, professora ilustre do Departamento de Biologia Molecular e Celular da Universidade da Califórnia em Berkeley e presidente do comitê nacional consultivo do programa, comenta: "Durante mais de três décadas, os fellows latino-americanos da Pew construíram uma rede científica robusta em diversas áreas e países. É um prazer receber esse grupo excepcionalmente talentoso de fellows em nossa comunidade, e espero ver tudo o que vão conquistar como cientistas durante sua participação do programa e depois."

Estes são os fellows latino-americanos da Pew de 2026, com seus respectivos mentores nos Estados Unidos:

Isabel Barón-Mendoza, Ph.D.

Laboratório da Victoria Abraira, Ph.D., Pew Scholar em 2019

Rutgers University

Isabel Barón-Mendoza, Ph.D., vai explorar a base celular da sensibilidade ao toque associada ao transtorno do espectro autista.

Bernabé Battista, Ph.D.

Laboratório da Monica Colaiácovo, Ph.D.

Harvard Medical School

Bernabé Battista, Ph.D., vai investigar os mecanismos moleculares que determinam a segregação precisa dos cromossomos durante o desenvolvimento de óvulos e espermatozoides.

Julia Castro, Ph.D.

Laboratório do Renan V.H. de Carvalho, Ph.D.

Scripps Research Institute

Julia Castro, Ph.D., vai examinar os mecanismos que permitem às vacinas estimular a geração de respostas de anticorpos duradouras, principalmente sustentadas por células plasmáticas de vida longa.

Elias Barbosa da Silva-Junior, Ph.D.

Laboratório do Arturo Casadevall, M.D., Ph.D.

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Elias Barbosa da Silva-Junior, Ph.D., vai estudar como o fungo Cryptococcus neoformans subverte células hospedeiras para propagar sua infecção.

Guilherme de Moraes Nobrega, Ph.D.

Laboratório da Jean K. Lim, Ph.D.

Icahn School of Medicine at Mount Sinai

Guilherme de Moraes Nobrega, Ph.D., vai examinar como o momento da infecção materna e diferentes cepas do vírus mpox (também conhecido por varíola dos macacos) afetam os desfechos da gestação.

Joaquin Gonzalez, Ph.D.

Laboratórios de György Buzsáki, MD, Ph.D., e Zhe Sage Chen, Ph.D.

NYU Grossman School of Medicine

Joaquin Gonzalez, Ph.D., vai explorar como o cérebro consolida memórias durante o sono.

Santiago López, Ph.D.

Laboratório da Jennifer Doudna, Ph.D.

Innovative Genomics Institute; University of California, Berkeley

Santiago López, Ph.D., vai explorar o papel dos sistemas imunológicos de bactérias na sensibilidade ao estresse ou dano celular.

Sandra Nakandakari-Higa. Ph.D.

Laboratório do Minsoo Kim, Ph.D.

University of Rochester Medical Center

Sandra Nakandakari-Higa, Ph.D., vai investigar por que as células T de memória que vivem nos pulmões são esgotadas logo após uma infecção.

Montserrat Olivares, Ph.D.

Laboratório da Kristin Baldwin, Ph.D., Pew Scholar em 2007

Columbia University

Montserrat Olivares, Ph.D., vai estudar por que os meninos são mais vulneráveis aos transtornos do espectro autista do que as meninas.

Laura Gonzalez Garcia, Ph.D.

Laboratório do Andrew D.L. Nelson, Ph.D.

Boyce Thompson Institute

Laura Gonzalez Garcia, Ph.D., vai explorar as diferenças únicas na forma como a modificação de RNA influencia a estabilidade e a rotatividade do mRNA em plantas e humanos.

Fundada em 1948, a Pew Charitable Trusts usa dados para fazer a diferença. A Pew enfrenta os desafios de um mundo em constante mudança iluminando os problemas, criando uma base comum e avançando projetos ambiciosos que levam ao progresso alcançável.

CONTACT: Erin Davis, [email protected]

FONTE The Pew Charitable Trusts