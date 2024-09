FONDAZIONE PRADA APRESENTA "PRESERVING THE BRAIN: A CALL TO ACTION " EM MILÃO

MILÃO, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A nova edição de " Preserving the Brain ", parte do projeto " Human Brains " da Fondazione Prada dedicado às neurociências desde 2018, terá como foco a prevenção de doenças neurodegenerativas. Organizado em parceria com quinze renomados institutos de neurociência de universidades de classe mundial e cinco organizações e associações de pacientes italianos, " Preserving the Brain: A Call to Action " consiste em uma conferência científica (16 – 17 de outubro de 2024) e uma exposição que será acompanhada por uma série de reuniões (16 de outubro de 2024 – 7 de abril de 2025) a serem realizadas na Fondazione Prada, em Milão.

Fondazione Prada Milan - “Preserving the Brain: A Call to Action” - Credit 2x4, New York

" Human Brains " é o resultado de um processo de pesquisa aprofundado realizado pela Fondazione Prada e impulsionado por um profundo interesse em compreender o cérebro humano, a complexidade de suas funções e sua centralidade na história humana. Desenvolvido por um comitê científico presidido pelo neurologista Giancarlo Comi, desde 2020 o programa resultou em uma série de exposições, conferências científicas, palestras públicas e atividades online e editoriais.

Seguindo as duas primeiras etapas do fórum " Preserving the Brain " sobre doenças neurodegenerativas, realizado em Milão e Xangai em 2022 e 2023, esta nova edição visa focar na importância da prevenção e tratamento precoce de doenças generalizadas e ainda incuráveis, como Alzheimer, Huntington, Parkinson, Esclerose Lateral Amiotrófica e Esclerose Múltipla.

Como afirma Miuccia Prada, presidente e diretora da Fondazione Prada, "Esta nova edição de " Preserving the Brain " mostra como é necessário criar um diálogo ainda mais forte entre o mundo científico e o público de uma instituição cultural como a Fondazione Prada. Os temas da prevenção e do papel ativo da cultura neste campo dizem respeito a todos e especificamente às gerações mais jovens. É, portanto, crucial acompanhar a pesquisa e a divulgação científica com atividades de conscientização e um programa de ações concretas capazes de influenciar nossos comportamentos, envolvendo aqueles que lidam diariamente com doenças neurodegenerativas, não apenas de uma perspectiva estritamente médica. Estamos satisfeitos que este fórum internacional tenha se tornado, como esperávamos durante a primeira edição, um compromisso recorrente que ajuda a conectar os centros de pesquisa entre si e com uma comunidade mais ampla e heterogênea."

As doenças neurodegenerativas são caracterizadas por uma série de fatores de risco modificáveis, cuja correção teria grandes consequências a nível individual e coletivo. Para nos protegermos da crescente prevalência dessas doenças, é crucial agir sobre fatores de risco modificáveis, cuidar do meio ambiente, promover estilos de vida saudáveis, implementar atividades educacionais e envolver todos os atores da sociedade e instituições políticas. O impressionante desenvolvimento recente de marcadores genéticos e biológicos para todas essas doenças também permite identificar indivíduos que estão em risco para uma doença específica e a ativação de estratégias de prevenção secundária que podem incluir a implementação de terapias específicas.

Por esta razão, " Preserving the Brain: A Call to Action " contará com a participação dos principais centros de pesquisa, acadêmicos, associações de pacientes e organizações que operam no campo da saúde cerebral, bem como representantes de instituições. O principal objetivo é um intercâmbio produtivo entre diferentes partes interessadas para promover ações específicas relacionadas a fatores modificáveis sobre doenças neurodegenerativas, levando a uma "chamada à ação" dirigida a uma ampla população, especialmente as gerações mais jovens.

Como Giancarlo Comi, Professor Honorário de Neurologia da Università Vita-Salute San Raffaele em Milão e presidente do comitê científico de " Preserving the Brain ", destaca: "O cérebro e, portanto, as funções neurais, representam o elemento definidor e distintivo dos seres humanos. As doenças neurodegenerativas, com o comprometimento sensorial, motor e cognitivo que podem provocar, representam uma séria ameaça à plena participação em vários aspectos da vida. Essas doenças estão enraizadas em um tempo muito distante que só recentemente começamos a descobrir. Quase sempre, é uma combinação de várias raízes, nutridas por fatores genéticos e ambientais, que gera a patologia. A prevenção, que significa identificar essas raízes, pode ajudar a bloquear suas consequências. Algumas dessas raízes são plantadas por nós mesmos, portanto, os indivíduos devem desempenhar um papel direto no processo de prevenção. Isso implica um papel ativo do indivíduo não apenas no momento da doença, mas também na sua prevenção. A exposição científica, organizada de forma a tornar seu conteúdo acessível ao público, e os encontros, organizados em colaboração com organizações e associações de pacientes, visam envolver toda a comunidade e todas as suas facetas no combate às doenças neurodegenerativas."

