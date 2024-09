LA FONDAZIONE PRADA PRÉSENTE "PRESERVING THE BRAIN: A CALL TO ACTION" À MILAN

MILAN, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La nouvelle édition de "Preserving the Brain" (Préserver le cerveau), qui fait partie du projet "Human Brains" de la Fondazione Prada dédié aux neurosciences depuis 2018, se concentrera sur la prévention des maladies neurodégénératives. Organisé en partenariat avec quinze instituts de neurosciences renommés issus d'universités de classe mondiale et cinq organisations et associations italiennes de patients, l'événement "Preserving the Brain: A Call to Action" consiste en une conférence scientifique (16 - 17 octobre 2024) et une exposition qui sera accompagnée d'une série de rencontres (16 octobre 2024 - 7 avril 2025) qui se tiendront à la Fondazione Prada à Milan.

Fondazione Prada Milan - “Preserving the Brain: A Call to Action” - Credit 2x4, New York

"Human Brains" est le résultat d'un processus de recherche approfondi entrepris par la Fondazione Prada et motivé par un intérêt profond pour la compréhension du cerveau humain, la complexité de ses fonctions et son rôle central dans l'histoire de l'humanité. Élaboré par un comité scientifique présidé par le neurologue Giancarlo Comi, le programme a donné lieu depuis 2020 à une série d'expositions, de conférences scientifiques, de débats publics et d'activités en ligne et éditoriales.

Après les deux premières étapes du forum "Preserving the Brain" sur les maladies neurodégénératives, organisées à Milan et Shanghai en 2022 et 2023, cette nouvelle édition vise à mettre l'accent sur l'importance de la prévention et du traitement précoce de maladies répandues et encore incurables, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Huntington, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques.

Comme le déclare Miuccia Prada, Présidente et Directrice de la Fondazione Prada, "cette nouvelle édition de " Preserving the Brain" montre à quel point il est nécessaire de créer un dialogue encore plus fort entre le monde scientifique et le public d'une institution culturelle telle que la Fondazione Prada. Les thèmes de la prévention et du rôle actif de la culture dans ce domaine concernent tout le monde et plus particulièrement les jeunes générations. Il est donc crucial d'accompagner la recherche scientifique et sa diffusion par des activités de sensibilisation et un programme d'actions concrètes capables d'influencer nos comportements, en impliquant ceux qui sont confrontés aux maladies neurodégénératives au quotidien, et pas seulement d'un point de vue strictement médical. Nous sommes heureux que ce forum international soit devenu, comme nous l'avions espéré lors de la première édition, un rendez-vous récurrent qui contribue à relier les centres de recherche entre eux et à une communauté plus large et plus hétérogène."

Les maladies neurodégénératives sont caractérisées par une série de facteurs de risque modifiables, dont la correction aurait des conséquences majeures au niveau individuel et collectif. Pour nous protéger de la prévalence croissante de ces maladies, il est essentiel d'agir sur les facteurs de risque modifiables, de prendre soin de l'environnement, de promouvoir des modes de vie sains, de mettre en œuvre des activités éducatives et d'impliquer tous les acteurs de la société et les institutions politiques. Le développement récent et impressionnant de marqueurs génétiques et biologiques pour toutes ces maladies permet également d'identifier les individus à risque pour une maladie spécifique et d'activer des stratégies de prévention secondaire qui pourraient inclure la mise en œuvre de thérapies spécifiques.

C'est pourquoi " Preserving the Brain: A Call to Action" " verra la participation d'éminents centres de recherche, d'universitaires, d'associations de patients et d'organisations actives dans le domaine de la santé cérébrale, ainsi que de représentants d'institutions. L'objectif principal est un échange productif entre les différentes parties prenantes afin de promouvoir des actions spécifiques liées aux facteurs modifiables des maladies neurodégénératives, conduisant à un "appel à l'action" adressé à une large population, en particulier aux jeunes générations.

Comme le souligne Giancarlo Comi, professeur honoraire de neurologie à l'Université Vita-Salute San Raffaele de Milan et Président du comité scientifique de " Preserving the Brain ", "le cerveau, et donc les fonctions neuronales, représentent l'élément déterminant et distinctif de l'être humain. Les maladies neurodégénératives, avec les déficiences sensorielles, motrices et cognitives qu'elles peuvent provoquer, constituent une menace sérieuse pour la pleine participation aux différents aspects de la vie. Ces maladies remontent à une époque lointaine que nous commençons à peine à découvrir. Presque toujours, c'est une combinaison de diverses racines, nourries par des facteurs génétiques et environnementaux, qui génère la pathologie. La prévention, qui consiste à identifier ces racines, peut contribuer à en bloquer les conséquences. Certaines de ces racines sont plantées par nous-mêmes, c'est pourquoi les individus doivent jouer un rôle direct dans le processus de prévention. Cela implique un rôle actif de l'individu non seulement au moment de la survenue de la maladie, mais aussi dans sa prévention. L'exposition scientifique, organisée de manière à rendre son contenu accessible au public, et les rencontres, organisées en collaboration avec des organisations et associations de patients, visent à impliquer l'ensemble de la communauté et toutes ses facettes dans la lutte contre les maladies neurodégénératives."

Contacts avec les médias :

FONDAZIONE PRADA - BUREAU DE PRESSE

E-mail : [email protected]

Téléphone : +39 02 56 66 26 34

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2508737/Preserving_the_brain.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2508738/FP__Logo.jpg