폰다지오네 프라다, 밀라노에서 "뇌의 보존: 행동 촉구" 행사 주최

밀라노, 2024년 9월 25일 /PRNewswire/ -- 2018년부터 신경과학에 전념해온 폰다지오네 프라다(Fondazione Prada)의 "인간의 뇌(Human Brains)" 프로젝트 일환인 "뇌의 보존(Preserving the Brain)"의 새로운 에디션이 신경 퇴행성 질환 예방에 초점을 맞출 예정이다. 세계적인 대학의 유명 신경과학 연구소 15곳, 이탈리아 환자 단체 및 협회 5곳과 협력하여 개최되는 "뇌의 보존: 행동 촉구(Preserving the Brain: A Call to Action)" 행사는 밀라노 폰다지오네 프라다가 주최하는 과학 컨퍼런스(2024년 10월 16-17일)및 일련의 회의(2024년 10월 16일~2025년 4월 7일)와 함께 열리는 전시회로 구성되어 있다.

Fondazione Prada Milan - “Preserving the Brain: A Call to Action” - Credit 2x4, New York

"인간의 뇌"는 폰다지오네 프라다가 진행한 심층 연구 과정의 결과물로, 인간의 뇌에 대한 이해, 기능의 복잡성, 인류 역사의 중심성에 대한 깊은 관심이 견인했다. 신경과 전문의 지안카를로 코미(Giancarlo Comi)가 2020년부터 위원장을 맡은 과학위원회에서 개발한 이 프로그램은 일련의 전시, 과학 컨퍼런스, 공개 강연, 온라인 및 매체 홍보 활동으로 이어졌다.

2022년과 2023년 밀라노와 상하이에서 열린 신경 퇴행성 질환에 관한 "뇌의 보존" 포럼의 첫 두 단계를 잇는, 새로운 이번 행사의 목표는 알츠하이머, 헌팅턴병, 파킨슨병, 근위축성 측삭경화증과 다발성 경화증 등 광범위하지만 아직은 치료가 어려운 질병들의 예방과 조기 치료의 중요성에 초점을 맞추는 것이다.

폰다지오네 프라다의 이사장 겸 디렉터인 미우치아 프라다(Miuccia Prada)는 "이번 새로운 '뇌의 보존'행사는 폰다지오네 프라다와 같은 문화 기관의 대중들과 과학계 사이에 더욱 깊이있는 대화의 장을 만드는 것이 얼마나 필요한지 보여준다"면서 "예방과 이 분야를 위한 문화의 적극적인 역할이라는 주제는 모든 사람, 특히 젊은 세대가 관심의 대상이다. 따라서 엄격한 의학적 관점뿐만 아니라 신경 퇴행성 질환을 앓고 있는 사람들이 일상적으로 참여하는 인식 제고 활동과 우리의 행동에 영향을 미칠 수 있는 구체적인 행동 프로그램이 과학적 연구 및 보급과 동행하는 것이 중요하다. 우리가 첫 번째 행사에서 희망했던 것처럼 이 국제 포럼이 연구 센터들을 서로 연결하고 더 광범위하고 이질적인 커뮤니티와 연결해주는 지속적인 만남이 되어 기쁘게 생각한다"고 말한다.

신경 퇴행성 질환의 특징은 일련의 조절 가능한 위험인자들이있다는 것이며, 이를 바로잡으면 개인과 집단 차원에 큰 영향을 주게 된다. 이러한 질병들의 발병률 증가로부터 우리 자신을 보호하려면 조절 가능한 위험인자들에 따라 행동하고, 환경을 관리하며, 건강한 생활 방식을 장려하고, 교육 활동을 시행하며, 사회 및 정치 기관의 모든 관계자들을 참여시키는 것이 중요하다. 또한 최근 이 질병들의유전 및 생물학적 마커들에 대한 인상적인 개발을 통해 특정 질병 위험에 노출된 개인들을 찾아내고, 알맞은 치료법의 적용을 포함할 수 있는 2차 예방 전략을 실행할 수 있다.

이러한 이유로 "뇌의 보존: 행동 촉구" 행사에는 최고의 연구 센터, 학계, 환자 협회와 뇌 건강 분야에서 운영되는 조직뿐만 아니라 기관 대표들이 참여할 예정이다. 이 행사의 주요 목표는 신경 퇴행성 질환의 조절 가능한 인자에 대한 세부적인 조치를 촉진 할수 있도록다양한 이해관계자들이 생산적으로 아이디어를 교환할 수 있는 기회를 마련하는데있으며, 더 많은 사람들, 특히 젊은 세대들의 '행동 촉구'로 이어진다.

밀라노 비타-살루테 산 라파엘레 대학의 신경학 명예 교수이자 "뇌의 보존" 과학위원회 위원장인 지안카를로 코미는 "뇌, 따라서 신경 기능은 인간을 정의하고 구별하는 요소"라고 하면서 "감각, 운동, 인지 장애를 유발할 수도 있는 신경 퇴행성 질환은 삶의 다양한 측면에 완전히 참여하는 데 심각한 위협을 준다. 이 질병들은 우리가 최근에야 밝혀내기 시작한 먼 옛날에 뿌리를 두고 있다. 거의 대부분의 경우, 유전 및 환경적 요소들이 길러낸 다양한 뿌리의 조합이 병리를 만든다. 이러한 뿌리의 식별을 의미하는 예방은 이로 인한결과를 차단해 줄 수 있다. 이런 뿌리 중 일부는 우리 스스로 심기 때문에 개인이 예방 과정에서 직접적인 역할을 해야 한다. 이는 질병 발생 당시뿐만 아니라 예방 과정에서도 개인이 적극적인 역할을 해야 함을 의미한다. 대중이 쉽게 다가갈 수 있는 콘텐츠로 구성된 과학 전시와 환자 단체 및 협회와의 협력으로 개최된 이번 회의의 목표는 전체 커뮤니티와 그 모든 면면들이 신경 퇴행성 질환과의 싸움에 참가하는 것"이라고 강조한다.

미디어 연락처:

프라다 재단 – 프레스 오피스

이메일: [email protected]

전화 번호: +39 02 56 66 26 34

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2508737/Preserving_the_brain.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2508738/FP__Logo.jpg