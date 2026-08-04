PERTH, Austrália, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Na Conferência Boao Forum for Asia Perth, em 27 de julho, Li Donglin, presidente do CRRC Zhuzhou Institute, juntou-se a líderes políticos e empresariais globais para compartilhar a estratégia da empresa para expandir as indústrias verdes por meio de tecnologias proprietárias e inovação orientada para a aplicação.

Fórum Boao: O CRRC Zhuzhou Institute destaca as principais tecnologias e a inovação orientada para a aplicação, visando o crescimento da indústria verde.

Ao discutir como levar a inovação do laboratório para a implementação comercial, Li argumentou que os ambientes industriais do mundo real devem determinar as prioridades tecnológicas. Ele citou parcerias com o Grupo XCMG e a gigante mineradora australiana Fortescue como exemplos. Juntos, eles estão criando cadeias de valor verdes integradas que ligam minas, ferrovias e transporte marítimo — por exemplo, usando energia renovável para alimentar locomotivas elétricas e produzindo amônia e metanol a partir de hidrogênio renovável para combustível marítimo. Segundo Li, essas aplicações em nível de sistema criam a demanda do mundo real que impulsiona a inovação.

"A viabilidade econômica de um projeto determina, em última análise, se a inovação verde pode ser ampliada globalmente", disse Li. Ele enfatizou que os investidores se concentram na rentabilidade e no valor a longo prazo. Para atingir esse objetivo, a empresa está aumentando os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a eficiência da conversão de energia verde e reduzir os custos unitários a níveis globalmente competitivos.

A CRRC Zhuzhou Institute, empresa chinesa de referência em equipamentos de alta tecnologia e energia verde, aprimora há muito tempo suas tecnologias de conversão e controle de energia. Essas tecnologias têm sido amplamente utilizadas em trens de alta velocidade e estendidas a turbinas eólicas, inversores solares e armazenamento de energia, apresentando desempenho confiável mesmo em ambientes hostis, desde desertos até áreas de mineração.

À medida que as energias renováveis representam uma parcela crescente da geração de eletricidade, a empresa está investindo em tecnologia de formação de redes e equipamentos avançados para sistemas de energia, a fim de fortalecer a estabilidade da rede e a integração de energias renováveis.

"Um futuro verde e sustentável exige não apenas competitividade industrial, mas também uma coordenação estreita em toda a cadeia de suprimentos global", concluiu Li. Como participante ativo na próxima fase da cooperação global na indústria verde, o CRRC Zhuzhou Institute espera trabalhar mais de perto com parceiros em todo o mundo, aproveitando sua experiência tecnológica e escala industrial. O objetivo é encontrar o equilíbrio certo entre implantação, segurança e crescimento — e, ao fazê-lo, promover a sustentabilidade do setor verde global.

Sobre o CRRC Zhuzhou Institute

O CRRC Zhuzhou Institute é uma empresa de alta tecnologia especializada em tecnologias de conversão e controle de energia. Suas operações abrangem transporte ferroviário, energia renovável (eólica, solar, armazenamento de energia e hidrogênio) e aplicações industriais. A empresa desenvolveu um cluster integrado de indústria verde que abrange geração de energia, rede, carga e armazenamento dentro de uma estrutura unificada.

FONTE CRRC Zhuzhou Institute