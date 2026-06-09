CRRC Zhuzhou Institute apresentará sistema de armazenamento de energiarefrigerado a líquido 6.X na The smarter E Europe 2026

Densidade de energia aumentou 25%, a pegada no local caiu 20%

BOHOT, Bulgária e MUNIQUE, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O CRRC Zhuzhou Institute apresentará seusistema de armazenamento de energia refrigerado a líquido 6.X na The smarter E Europe 2026, de 23 a 25 de junho na Messe München, estandes B2.540 e B2.640 no Hall B2. O lançamento é apoiado pelo projeto Bohot BESS de 200 MWh da empresa na Bulgária, que atingiu a conexão total à rede em abril de 2026.

Densidade energética subiu 25%, a presença do local caiu 20%, CRRC Zhuzhou Institute apresentaráSistema de Armazenamento de Energia Refrigerado a Líquido 6.X no The smarter E Europe 2026 Speed Speed (PRNewsfoto/CRRC Zhuzhou Institute)

Em maio de 2026, as atividades do CRRC Zhuzhou Institute na área de armazenamento de energia se estendiam por mais de 25 países e regiões. Na feira, a empresa destacará as atualizações técnicas em seus produtos de armazenamento mais recentes e seu histórico de entrega em todos os projetos europeus.

Estreia dos novos produtos: osistema de armazenamento de energia com refrigeração a líquido 6.X

O sistema de armazenamento de energia 6.Xoferece três avanços técnicos principais:

Melhor aproveitamento do espaço: A densidade energética aumenta em 25% e a área ocupada é reduzida em mais de 20%, resolvendo as limitações de espaço e os desafios relacionados à aprovação de projetos nos mercados europeus.

Desempenho térmico otimizado: Um projeto de dissipação de calor com descarga superior e controle adaptativo à temperatura reduz o consumo de energia na gestão térmica em mais de 10%, melhorando a eficiência geral do sistema.

Cobertura completa de cenários: A solução integrada oferece suporte a aplicações de geração de energia por concessionárias, aplicações na rede elétrica e aplicações comerciais e industriais (C&I), permitindo que os proprietários de ativos maximizem o retorno em diversos contextos de implantação.

Validação de segurança em escala

O CRRC Zhuzhou Institute publicou resultados de segurança de testes de incêndio em larga escala e validação de segurança extrema de seis níveis sob a UL 9540A:2026 e NFPA 855:2026, dois padrões internacionalmente reconhecidos para sistemas de armazenamento de baterias.

Entrega validada: o projeto Bohot BESS de 200 MWh

Em 3 de abril de 2026, o projeto Bohot atingiu a capacidade total de conexão à rede, atendendo aos rigorosos requisitos de interconexão da Europa. O projeto utiliza uma arquitetura modular de cabines de bateria CC, cabines CA integradas e unidades PCS, combinadas com um sistema de interconexão de rede de 33 kV. Agora operando de forma estável, conquistou o reconhecimento de parceiros e reguladores locais, estabelecendo as bases para um envolvimento europeu mais profundo.

Construindo fora da rede

O CRRC Zhuzhou Institute prioriza a contratação local, o treinamento de habilidades e as compras locais para fortalecer as cadeias de suprimentos domésticas. Em todos os ciclos de vida do projeto, a empresa aplica medidas de proteção ecológica e avaliações de impacto ambiental, abrangendo eficiência energética, redução de carbono e proteção da biodiversidade. Sua adesão às regulamentações do país anfitrião e aos padrões internacionais construiu confiança com governos e reguladores em todo o mundo.

Também em exibição: Inversor PV "Chixiao" de 460 kW

O CRRC Zhuzhou Institute também apresentará seu inversor fotovoltaico "Chixiao" de 460 kW. Herdando os padrões de design de alta velocidade, o inversor eleva a potência nominal para 460 kW (506 kW no máximo) e melhora a densidade de potência em 28% em relação à geração anterior. Também adota uma nova geração de dispositivos de carboneto de silício (SiC) pela primeira vez, reduzindo os custos do sistema para usinas de energia montadas no solo em grande escala.

Os visitantes estão convidados a visitar os estandes B2.540 e B2.640 no Pavilhão B2 para explorar novas oportunidades no mercado europeu de energia limpa.

Para saber mais sobre o CRRC Zhuzhou Institute, acesse https://www.crrcgc.cc/zsen/

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2996053/8eb3b12d7299010647058ecae5d76bb0.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2996054/2026Intersolar.jpg

FONTE CRRC Zhuzhou Institute