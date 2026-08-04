Foro de Boao: El Instituto CRRC de Zhuzhou presenta las tecnologías clave y la innovación orientada a las aplicaciones para el crecimiento de la industria sostenible

PERTH, Australia, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ --- En la Conferencia de Perth del Foro de Boao para Asia, celebrada el 27 de julio, Li Donglin, presidente de Instituto CRRC de Zhuzhou, se unió a líderes políticos y empresariales de todo el mundo para compartir la estrategia de la empresa destinada a impulsar las industrias verdes mediante tecnologías propias e innovación orientada a las aplicaciones.

Foro de Boao: El Instituto CRRC Zhuzhou esboza las tecnologías core y la innovación impulsada por aplicaciones para el crecimiento de la industria verde.

Al analizar cómo llevar la innovación del laboratorio a la aplicación comercial, Li defendió que son los entornos industriales reales los que deben determinar las prioridades tecnológicas. Mencionó como ejemplos las colaboraciones con el Grupo XCMG y el gigante minero australiano Fortescue. Juntos están creando cadenas de valor ecológicas integradas que conectan minas, ferrocarriles y transporte marítimo; por ejemplo, utilizando energía renovable para alimentar locomotoras eléctricas y produciendo amoníaco y metanol a partir de hidrógeno renovable para su uso como combustible marítimo. Según Li, estas aplicaciones a nivel de sistema generan la demanda real que impulsa la innovación.

«En última instancia, son los aspectos económicos de un proyecto los que determinan si la innovación ecológica puede extenderse a escala mundial», afirmó Li. Destacó que los inversores se centran en la rentabilidad y el valor a largo plazo. Con ese fin, la empresa está aumentando el gasto en I+D para mejorar la eficiencia de la conversión de energía verde y reducir los costes unitarios hasta niveles competitivos a escala mundial.

El Instituto CRRC de Zhuzhou, una empresa china líder en equipos de alta gama y energía verde, lleva mucho tiempo perfeccionando sus tecnologías de conversión y control de energía. Se han implantado ampliamente en el sector del tren de alta velocidad y su uso se ha extendido a las turbinas eólicas, los inversores solares y el almacenamiento de energía, funcionando de forma fiable incluso en entornos hostiles, desde desiertos hasta explotaciones mineras.

Dado que las energías renovables representan una parte cada vez mayor de la generación eléctrica, la empresa está invirtiendo en tecnología de refuerzo de la red y en equipos avanzados para sistemas eléctricos con el fin de reforzar la estabilidad de la red y la integración de las energías renovables.

«Un futuro verde y sostenible requiere no solo competitividad industrial, sino también una estrecha coordinación a lo largo de toda la cadena de suministro mundial», concluyó Li. Como participante activo en la próxima fase de la cooperación mundial en el sector de la industria verde, el Instituto CRRC de Zhuzhou espera colaborar más estrechamente con socios de todo el mundo, aprovechando su experiencia tecnológica y su envergadura industrial. El objetivo es lograr el equilibrio adecuado entre la implantación, la seguridad y el crecimiento y, con ello, impulsar la sostenibilidad del sector ecológico a nivel mundial.

Acerca del Instituto CRRC de Zhuzhou

El Instituto CRRC de Zhuzhou es una empresa de alta tecnología especializada en tecnologías de conversión y control de potencia. Sus actividades abarcan el transporte ferroviario, las energías renovables (eólica, solar, almacenamiento de energía e hidrógeno) y las aplicaciones industriales. La empresa ha desarrollado un clúster industrial ecológico integrado que abarca la generación de energía, la red eléctrica, la carga y el almacenamiento dentro de un marco unificado.

FUENTE CRRC Zhuzhou Institute