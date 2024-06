Fórum de Cooperação Econômica e Comercial China-França 2024 e 2º Roadshow CISCE França acontecem em Paris

PARIS, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 21 de junho, o Fórum de Cooperação Econômica e Comercial China-França 2024 e a segunda parte do China International Supply Chain Expo (CISCE) France Roadshow foram realizados na capital francesa. O evento coincidiu com a visita de uma delegação empresarial chinesa liderada por Ren Hongbin, presidente do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT). Os palestrantes principais incluíram Ren Hongbin; Jean-Pierre Raffarin, ex-primeiro-ministro da França e presidente da Fundação Prospectiva e Inovação; Caroline Penard, gerente geral da Câmara Francesa de Comércio e Indústria na China (CCIFC); Xiao Liang, presidente da CCIFC; e André Chieng, vice-presidente do Comitê França-China.

Ren Hongbin, presidente do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional, citou inúmeros exemplos de alianças da cadeia de suprimentos e cooperação mutuamente benéficas entre a China e a França, expressando a esperança de que as empresas de ambos os países aproveitem suas respectivas vantagens para promover a cooperação potencial. (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

O Sr. Ren falou sobre a profunda integração e os pontos fortes complementares entre a China e a França, citando numerosos exemplos de alianças bem-sucedidas na cadeia de suprimentos e cooperação mutuamente benéfica. Ele observou que as comunidades empresariais são arquitetas e beneficiárias das relações sino-francesas, manifestando a esperança de que as empresas dos dois países aproveitem suas respectivas vantagens, aproveitem o potencial de cooperação e ampliem o escopo dos interesses compartilhados. Ele incentivou uma maior participação francesa na 2ª CISCE para melhorar a colaboração sino-francesa na cadeia de suprimentos e estabilizar a cadeia de suprimentos global.

O Sr. Raffarin ressaltou os laços estreitos entre a China e a França desde que estabeleceram relações diplomáticas há 60 anos, destacando o investimento significativo de empresas francesas na China e os exemplares laços econômicos e comerciais bilaterais. Ele enfatizou a importância de aumentar a compreensão e a confiança mútua para impulsionar o crescimento econômico global.

A Sra. Penard indicou o apoio da CCIFC ao aumento do envolvimento francês na Expo para promover ainda mais a cooperação e a inovação. Durante o fórum, executivos de empresas chinesas e francesas compartilharam estudos de caso sobre parcerias industriais e na cadeia de suprimentos, explorando temas de reforço da colaboração e do avanço das parcerias industriais para garantir uma cadeia de suprimentos estável e eficiente.

O Grupo do Centro Internacional de Exposições da China, organizador da 2ª CISCE, assinou acordos com várias empresas e organizações francesas no evento. Participaram quase 300 executivos de empresas chinesas e francesas.

A 2ª CISCE, agendada para 26 a 30 de novembro de 2024, em Pequim, contará com áreas de exposição para manufatura avançada, veículos inteligentes, agricultura sustentável, energia limpa, tecnologia digital, vida saudável e serviços da cadeia de suprimentos. Os preparativos estão bem encaminhados, com registro robusto de empresas chinesas e internacionais.

