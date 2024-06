Chinesisch-französisches Forum für Wirtschafts- und Handelskooperation 2024 und 2. CISCE France Roadshow findet in Paris statt

PARIS, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 21. Juni fand in der französischen Hauptstadt das chinesisch-französische Wirtschafts- und Handelskooperationsforum 2024 und die zweite Ausgabe der China International Supply Chain Expo (CISCE) France Roadshow statt. Die Veranstaltung fiel mit dem Besuch einer chinesischen Wirtschaftsdelegation unter der Leitung von Ren Hongbin, dem Vorsitzenden des Chinesischen Rates für die Förderung des internationalen Handels (CCPIT), zusammen. Zu den Hauptrednern gehörten Ren Hongbin, Jean-Pierre Raffarin, ehemaliger französischer Premierminister und Vorsitzender der Stiftung Perspektive und Innovation, Caroline Penard, Generaldirektorin der französischen Industrie- und Handelskammer in China (CCIFC), Xiao Liang, Vorsitzender der CCIFC, und André Chieng, Vizepräsident des französisch-chinesischen Ausschusses.

Ren Hongbin, Chairman of the China Council for the Promotion of International Trade, Cited Numerous Examples of Supply Chain Alliances and Mutually Beneficial Cooperation between China and France, Expressing Hope that Companies from Both Nations Will Leverage Their Respective Advantages to Unlock Potential Cooperation.

Herr Ren sprach über die tiefe Integration und die komplementären Stärken zwischen China und Frankreich und nannte zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Lieferkettenallianzen und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit. Er wies darauf hin, dass die Unternehmen sowohl diejenigen sind, die die chinesisch-französischen Beziehungen aufbauen als auch ihren Nutzen daraus ziehen, und äußerte die Hoffnung, dass die Unternehmen beider Länder ihre jeweiligen Stärken nutzen, die potenzielle Zusammenarbeit ausbauen und den Umfang der gemeinsamen Interessen erweitern werden. Er regte eine stärkere Beteiligung Frankreichs an der bevorstehenden zweiten CISCE an, um die chinesisch-französische Zusammenarbeit in der Lieferkette zu verbessern und die globale Lieferkette zu stabilisieren.

Herr Raffarin hob die engen Beziehungen zwischen China und Frankreich seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 60 Jahren hervor und verwies auf die bedeutenden Investitionen französischer Unternehmen in China und die beispielhaften bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Er betonte, wie wichtig es ist, das Verständnis und das gegenseitige Vertrauen zu stärken, um das globale Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Frau Penard wies darauf hin, dass die CCIFC eine stärkere Beteiligung Frankreichs an der Expo unterstütze, um die Zusammenarbeit und Innovation weiter zu fördern. Während des Forums tauschten chinesische und französische Unternehmensvertreter Fallstudien über Industrie- und Lieferkettenpartnerschaften aus und erörterten Themen wie die Stärkung der Zusammenarbeit und die Förderung von Industriepartnerschaften zur Gewährleistung einer stabilen und effizienten Lieferkette.

Die China International Exhibition Center Group, Organisator der 2. CISCE, unterzeichnete auf der Veranstaltung Verträge mit mehreren französischen Unternehmen und Organisationen. Fast 300 Führungskräfte aus chinesischen und französischen Unternehmen nahmen daran teil.

Die zweite CISCE, die vom 26. bis 30. November 2024 in Peking stattfinden wird, wird Ausstellungsbereiche für fortgeschrittene Herstellung, intelligente Fahrzeuge, grüne Landwirtschaft, saubere Energie, digitale Technologie, gesunde Lebensweise und Lieferkettenservices umfassen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange und sowohl chinesische als auch internationale Unternehmen haben sich zahlreich angemeldet.

Weitere Informationen finden Sie unter https://en.cisce.org.cn/ und https://en.prnasia.com/mediaroom/23651-0.shtml .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2446432/Ren_Hongbin.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2427202/CISCE_Logo.jpg