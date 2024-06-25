2024年中國--法國經貿合作論壇暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會法國路演成功舉辦

巴黎2024年6月25日 /美通社/ -- 6月21日，中國貿促會會長任鴻斌率中國企業家代表團訪問法國期間，2024年中國—法國經貿合作論壇暨第二屆中國國際供應鏈促進博覽會法國路演在巴黎舉行。中國貿促會會長任鴻斌，法國前總理、法國展望與創新基金會主席拉法蘭，中國法國工商會總經理韋嘉玲，法國中國工商會會長肖亮，法中委員會副主席錢法仁等出席並致辭。

任鴻斌指出，中法兩國利益高度融合、優勢高度互補，供應鏈強強聯手、合作共贏的成功故事不勝枚舉。工商界是中法關系發展的建設者和受益者，期待兩國企業發揮各自優勢，挖掘互利合作廣闊潛力，做大共同利益「蛋糕」。歡迎更多法國企業積極參與第二屆鏈博會，共同推動中法供應鏈合作，攜手打造穩定暢通的全球供應鏈。拉法蘭強調，建交60年以來，中法兩國交流合作密切，眾多法國企業在中國投資設廠，樹立了很多雙邊經貿合作的典范。通過不斷增進了解與互信，中法兩國將為世界經濟發展貢獻更多力量。韋嘉玲表示，中國法國工商會將推動更多法國企業和機構參與鏈博會，促進兩國合作創新。會上，中法企業代表分享產業鏈供應鏈合作案例。兩國企業代表圍繞「加強中法經貿機構合作，織密服務企業網」和「增進中法產業合作，推動供應鏈穩定順暢」兩個主題進行研討交流。第二屆鏈博會承辦方中展集團與法國有關機構和企業簽署相關協議。近300位中法兩國企業代表出席。