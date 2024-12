Fórum Internacional de Comunicação: Caminhos para um Futuro Sustentável

HONG KONG, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Fórum, organizado em conjunto pela Friday Culture Ltd, HK Coalition e DotDotNews, foi realizado em 13 de dezembro, presidido por Cheuk Wing-hing, vice-secretário-chefe de Administração, Wang Songmiao, secretário-geral do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central em HKSAR, Li Yongsheng, vice-comissário do Gabinete do Comissário do Ministério das Relações Exteriores da China na HKSAR, Cheung Chi-kong, vice-secretário-geral da Coalizão de Hong Kong, Wang Kaibo, vice-presidente do HKTKWW Media Group, e Herman Hu, presidente da Friday Culture.

O presidente-executivo John Lee disse que o mundo enfrentou mudanças aceleradas não vistas em um século e que explorar o caminho para o desenvolvimento sustentável se tornou responsabilidade de nossa geração.

Herman Hu disse que a Friday Culture é um grupo de mídia jovem que cria conteúdo para equilibrar o retrato bastante negativo de nossa cidade e nosso país.

Liu Meng, Chefe do Escritório da China do Pacto Global da ONU, disse que a organização está comprometida com a Agenda 2030 e seus objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mobilizando o setor privado para fazer negócios de maneira sustentável.

No painel, intitulado "Negócios Verdes e Além", moderado por Henry Ho, Presidente do Fórum da Juventude DOS PTU, Johannes Hack, Vice-Presidente da Câmara de Comércio Europeia, destacou o fato de que Hong Kong desempenha um papel fundamental na angariação de capital para projetos verdes a nível global. Joseph Law, MD da CLP Power HK, disse que o programa de crédito de carbono da empresa apoia as empresas na descarbonização. Nick Chan, diretor do Centro de Arbitragem Regional da AALCO em HK, destacou o fato de que os países da Bri dependem mais da tecnologia da China em sua transformação verde. Paul Pong, fundador do Instituto de ESG e Benchmark, disse que as empresas podem aumentar o lucro adotando práticas ESG.

No painel "Innovation Drives Greener Future" moderado por Witman Hung, Membro do Global Council of World Summit Awards, Samuel Chui, Diretor de Proteção Ambiental, destacou as metas de Hong Kong para alcançar emissões zero de carbono até 2050. Peng Gong, vice-presidente da HKU, disse que tecnologias inovadoras podem ajudar a resolver a questão climática, e Michael Yang, vice-presidente sênior da CityUHK, disse que as tecnologias aumentam a produtividade dos negócios na economia verde. Albert Oung, fundador e presidente da Organização Mundial do Meio Ambiente, disse que o avanço tecnológico deve beneficiar a humanidade e a ecologia.

Cheung Chi Kong concluiu que a sustentabilidade era um conceito enraizado na cultura chinesa e é hora de torná-la universal.

Revisite online: https://www.youtube.com/watch?v=9xLeimzWovI

