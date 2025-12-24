HONG KONG, 24 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 19 de dezembro de 2025, Hong Kong sediou o fórum "Cidade que resolve problemas: Hong Kong como mediadora de disputas", coorganizado pela Friday Culture Limited, Hong Kong Coalition e AALCO Hong Kong Regional Arbitration Centre. O evento reuniu altos funcionários do governo, especialistas jurídicos e líderes do setor para posicionar Hong Kong como um centro global de resolução de disputas em setores tradicionais e emergentes.

Friday Culture Limited - Fórum Internacional "Cidade que resolve problemas: Hong Kong como mediadora de disputas" (PRNewsfoto/Friday Culture Limited)

O fórum disse que o governo de Hong Kong está posicionando a cidade como um centro global de resolução de disputas e finanças digitais por meio de sua estrutura LEAP e medidas regulatórias abrangentes.

O Centro Regional de Arbitragem de Hong Kong da AALCO oferece mediadores, árbitros e adjudicadores treinados com experiência especializada em esportes e finanças digitais. O diretor Nick Chan observou o desenvolvimento do Centro de recursos LawTech e especialistas interdisciplinares para liderar os esforços globais de resolução de disputas.

O presidente Herman Hu, da Friday Culture Limited, destacou a escolha de Hong Kong como sede da International Organization for Mediation, reforçando o compromisso da cidade com a resolução pacífica de disputas de acordo com o princípio "Um país, dois sistemas".

O painel de mediação esportiva enfatizou o sistema de direito consuetudinário de Hong Kong, o status jurídico bilíngue e a posição estratégica entre a China e os mercados internacionais. Especialistas discutiram como o acesso de Hong Kong a 1,3 bilhão de consumidores e as iniciativas de colaboração entre o governo central, Hong Kong e Macau criam vantagens únicas para estabelecer a cidade como um importante centro de resolução de disputas esportivas.

O painel de tecnologia apresentou discussões sobre o quadro regulatório abrangente de Hong Kong para finanças digitais, moderado por Witman Hung. O especialista enfatizou a interoperabilidade, a segurança e a proteção do usuário em plataformas descentralizadas. Os líderes do setor destacaram o trabalho pioneiro de Hong Kong em títulos digitais usando protocolos ISO atualizados e seu papel na resolução de disputas no setor financeiro digital de US$ 15 bilhões.

O Dr. Johnny Ng enfatizou a importância de uma abordagem gradual das finanças digitais para construir a confiança do público, enquanto o Dr. Au King Lun discutiu o papel de Hong Kong na construção de conexões transfronteiriças entre as camadas regulatória, de infraestrutura técnica e de capital de mercado.

O representante da Coligação de Hong Kong concluiu que Hong Kong está fazendo a transição de regulador para criador de regras, alavancando 30 organizações-membro que promovem padrões internacionais. O fórum demonstrou como a infraestrutura jurídica, o posicionamento estratégico e a colaboração governamental de Hong Kong a estabelecem como a instância de resolução de disputas mais influente do mundo.

