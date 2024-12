Internationales Kommunikationsforum: Wege zu einer nachhaltigen Zukunft

HONG KONG, 14. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das Forum, das gemeinsam von Friday Culture Ltd, HK Coalition und DotDotNews organisiert wurde, fand am 13. Dezember statt und wurde von Cheuk Wing-hing, dem stellvertretenden Chefsekretär für Verwaltung, Wang Songmiao, dem Generalsekretär des Verbindungsbüros der zentralen Volksregierung in der SVR Hongkong, eröffnet, Li Yongsheng, stellvertretender Kommissar des Kommissariats des chinesischen Außenministeriums in der SVR Hongkong, Cheung Chi-kong, stellvertretender Generalsekretär der Hong Kong Coalition, Wang Kaibo, stellvertretender Vorsitzender der HKTKWW Media Group, und Herman Hu, Vorsitzender von Friday Culture.

Der Vorstandsvorsitzende John Lee erklärte, dass die Welt mit beschleunigten Veränderungen konfrontiert sei, wie es sie seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben habe, und dass es die Aufgabe unserer Generation sei, den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung zu erkunden.

Herman Hu sagte, dass Friday Culture eine junge Mediengruppe ist, die Inhalte schafft, um die eher negative Darstellung unserer Stadt und unseres Landes auszugleichen.

Liu Meng, Leiterin des China-Büros des UN Global Compact, sagte, die Organisation setze sich für die Agenda 2030 und ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung ein, indem sie den Privatsektor mobilisiere, um nachhaltig zu wirtschaften.

Auf der Podiumsdiskussion mit dem Titel ‚Green Businesses and Beyond', die von Henry Ho, dem Vorsitzenden des OCTS-Jugendforums, moderiert wurde, hob Johannes Hack, der stellvertretende Vorsitzende der Europäischen Handelskammer, die Tatsache hervor, dass Hongkong eine Schlüsselrolle bei der Kapitalbeschaffung für grüne Projekte weltweit spielt. Joseph Law, Geschäftsführer von CLP Power HK, sagte, dass das Emissionsgutschriftenprogramm des Unternehmens Unternehmen bei der Dekarbonisierung unterstützt. Nick Chan, Direktor des AALCO HK Regional Arbitration Centre, hob die Tatsache hervor, dass die BRI-Länder bei ihrer grünen Transformation verstärkt auf Chinas Technologie setzen. Paul Pong, Gründer des Institute of ESG and Benchmark, sagte, dass Unternehmen ihre Gewinne durch die Einführung von ESG-Praktiken steigern können.

Auf der Podiumsdiskussion ‚Innovation Drives Greener Future', die von Witman Hung, Mitglied des Global Council of World Summit Awards, moderiert wurde, wies Samuel Chui, Direktor für Umweltschutz, auf die Ziele Hongkongs hin, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen zu verursachen. Peng Gong, Vizepräsident der HKU, sagte, dass innovative Technologien zur Lösung des Klimaproblems beitragen können, und Michael Yang, Senior-Vizepräsident der CityUHK, erklärte, dass Technologien die Produktivität der Unternehmen in der grünen Wirtschaft steigern. Albert Oung, Gründer und Präsident der World Green Organisation, sagte, dass der technologische Fortschritt der Menschheit und der Ökologie zugute kommen sollte.

Cheung Chi Kong kam zu dem Schluss, dass das Konzept der Nachhaltigkeit in der chinesischen Kultur verwurzelt ist und es an der Zeit ist, es universell zu machen.

Online wieder besuchen: https://www.youtube.com/watch?v=9xLeimzWovI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580888/Future_Culture_Pathways_To_A_Sustainable_Future.jpg