国際コミュニケーション・フォーラム：持続可能な未来への道

香港、2024年12月15日 /PRNewswire/ -- 12月13日、Friday Culture社、香港再出発大連盟(HK Coalition)、點新聞(DotDotNews)の共催によるフォーラムが開催されました。卓永興氏(香港特別行政区政府政務司副司長)、王松苗氏(中央人民政府駐香港特別行政区連絡弁公室秘書長)、李永勝氏(中国外交部駐香港特別行政区副特派員)、張志剛氏(香港再出発大連盟副秘書長)、王凱波氏(HKTKWWメディア・グループ副会長)、胡曉明(Herman Hu)氏(フライデー・カルチャー会長)が司会を務めました。

最高責任者のJohn Lee氏は、「世界は100年ぶりの加速する変化に直面しており、持続可能な発展への道を探ることが私たちの世代の責任になっている」と述べました。

(PRNewsfoto/Friday Culture Limited)

胡曉明氏は、「Friday Cultureは若いメディア・グループであり、私たちの街や国に対するどちらかといえばネガティブなイメージのバランスを取るためにコンテンツを制作している」と述べました。

国連グローバル・コンパクト中国代表の劉萌氏は、「国連グローバル・コンパクトは、持続可能な方法でビジネスを行うために民間セクターを動員することで、2030年のアジェンダとその持続可能な開発目標にコミットしている」と述べました。

一国両制青年論壇(OCTS Youth Forum)のHenry Ho会長が司会を務めた「グリーン・ビジネスとその先(Green Businesses and Beyond)」と題するパネルでは、欧州商工会議所のJohannes Hack副会頭が、香港がグリーン・プロジェクトの資金調達において世界的に重要な役割を果たしていることを強調しました。CLP Power HKのマネージング・ディレクターであるJoseph Law氏は、「同社の炭素クレジット・プログラムが企業の脱炭素化を支援している」と述べました。AALCO香港地域仲裁センターのNick Chan所長は、BRI諸国がグリーン転換において中国の技術により依存している事実を強調しました。ESG與基準研究所(Institute of ESG and Benchmark)の創設者であるPaul Pong氏は、「企業はESGの実践を採用することで利益を高めることができる」と述べました。

ワールド・サミット・アワードのグローバル評議会のメンバーであるWitman Hung氏が司会を務めたパネル「革新が環境に優しい未来をもたらす(Innovation Drives Greener Future)」では、環境保護署署長のSamuel Chui氏が、2050年までに二酸化炭素排出ゼロを達成するという香港の目標を強調しました。HKUの宮鵬副校長は、「革新的な技術が気候問題の解決に役立つ」と述べました。また、CityUHKのMichael Yang高級副校長は、「テクノロジーはグリーン経済におけるビジネスの生産性を高める」と述べました。世界綠色組織(World Green Organisation)の創設者兼会長であるAlbert Oung氏は、「テクノロジーの進歩は人類と生態系に利益をもたらすものであるべきだ」と述べました。

張志剛氏は、「持続可能性は中国文化に根ざした概念であり、今はそれを普遍的なものにする時だ」と締めくくりました。

オンラインで確認: https://www.youtube.com/watch?v=9xLeimzWovI

SOURCE Friday Culture Limited