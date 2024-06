FP Markets acrescenta à sua coleção mais dois prêmios de referência no setor

SYDNEY, 23 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Ampliando sua sequência de vitórias, a corretora global multiativos de Forex e CFD, FP Markets, foi premiada como a "Corretora Mais Confiável" e também levou para casa o prêmio de "Melhores Condições de Negociação" pelo segundo ano consecutivo na tão aguardada premiação Global Ultimate Fintech (UF) Awards 2024. Após o reconhecimento de "Corretora Mais Confiável" do ano passado e o prêmio de "Melhor Execução de Negociação" recebido em 2022, a estante de troféus da FP Markets agora inclui cinco estimados Prêmios Global UF Awards.

Criada para homenagear as marcas B2C e B2B em maior destaque no campo da negociação online e fintech, bem como para servir de referência aos traders e às empresas do setor, a premiação UF Awards é amplamente considerada como um dos prêmios mais desejados do setor. Receber dois prêmios este ano é mais um marco importante nos 19 anos de história da FP Markets, principalmente porque os vencedores dos prêmios UF Awards são determinados diretamente pelos votos de profissionais do setor, entusiastas de fintech e traders online.

Convidado ao palco para receber o prêmio, o CEO da FP Markets, Craig Allison, expressou sua gratidão e comentou: "Os dois prêmios UF Awards que ganhamos esta noite são a concretização do que nos esforçamos para ser como empresa diariamente: oferecer um destino de trading superior para os traders e, ao mesmo tempo, defender nossos valores fundamentais de integridade, transparência e inovação e continuarmos buscando maneiras de fornecer as melhores condições de trading possíveis".

A cerimônia de premiação ocorreu no local exclusivo da Columbia Beach em Limassol, Chipre, como parte da festa de encerramento da 13ª iFX EXPO International. Com uma participação recorde de mais de 4.000 visitantes de 120 países e 1.400 empresas, a iFX EXPO International - um dos principais encontros do setor de trading - reuniu executivos das principais marcas financeiras do mundo, inovadores de fintech e outras partes interessadas. No início da semana, a Diretora Global de Marketing da FP Markets, Andria Phiniefs, foi convidada no painel do Hub Idea "Marketing Além das Transações: criando uma marca comercial de confiança" da iFX Expo, falando sobre a importância da "confiança e reputação da marca" como os impulsionadores mais importantes por trás da estratégia de crescimento da corretora.

Notas para os editores

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora de Forex e CFDs multirregulada com mais de 19 anos de experiência no mercado.

A empresa oferece spreads de Forex interbancários altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

Os traders podem escolher entre as principais plataformas de trading online, incluindo o aplicativo para celulares da FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress e TradingView.

O excelente atendimento ao cliente multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, da empresa foi reconhecido pela Investment Trends e premiado com o 'The Highest Overall Client Satisfaction Award' ao longo de cinco anos consecutivos.

A FP Markets foi premiada como "Melhor Corretora Global de Forex" por cinco anos consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) no prêmio Global Forex Awards.

A FP Markets foi premiada com o 'Melhor Corretora de Forex – Europa' e o 'Melhor Programa de Parceiros Forex – Ásia' nos prêmios Global Forex Awards 2022 e 2023.

A FP Markets foi premiada como "Melhor Execução de Negociação" e "Corretora Mais Confiável" e "Melhor Execução de Negociação" na premiação Ultimate Fintech Awards 2022 e 2023.

A FP Markets foi considerada "Melhor Corretora de CFD da África" no FAME Awards 2023.

A FP Markets foi premiada como "Melhor Execução de Negociação" e "Corretora Mais Transparente" no Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

A presença regulatória da FP Markets inclui a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA) da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) da África do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) das Ilhas Maurício, a Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC), a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) e a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia.

(SCB) e a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia. A FP Markets recebeu o Prêmio de Melhor Preço de Execução no Brokersview Awards 2024 em Singapura.

A FP Markets foi premiada com a "Melhor Experiência de Negociação - África" no FAME Awards 2024.

