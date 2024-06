FP Markets ajoute deux nouvelles distinctions sectorielles à sa collection

SYDNEY, 23 juin 2024 /PRNewswire/ -- Continuant sur sa lancée, le courtier mondial multi-actifs Forex et CFD, FP Markets, a été couronné Courtier le plus transparent et a également remporté le titre de Meilleures conditions de trading pour la deuxième année consécutive lors des très attendus Global Ultimate Fintech (UF) Awards 2024. Après le prix du Courtier le plus fiable décerné l'année dernière et le prix de la Meilleure exécution transactionnelle reçu en 2022, l'armoire à trophées de FP Markets comprend désormais cinq Global UF Awards.

FP Markets Adds Two More Industry Benchmark Awards to Its Collection

Créés pour honorer les meilleures marques B2C et B2B dans le domaine du commerce en ligne et de la fintech et pour fournir aux commerçants et aux entreprises une référence dans le secteur, les UF Awards sont considérés comme l'un des prix les plus prisés du secteur. L'obtention de deux prix cette année marque une nouvelle étape importante dans les 19 ans d'histoire de FP Markets, d'autant plus que les UF Awards sont directement déterminés par les votes des professionnels de l'industrie, des passionnés de fintech et des traders en ligne.

Invité à monter sur scène pour recevoir le prix, Craig Allison, CEO de FP Markets, a exprimé sa gratitude et déclaré : « Les deux prix UF que nous avons remportés ce soir sont l'incarnation de ce que nous nous efforçons d'accomplir au quotidien en tant qu'entreprise : offrir aux traders une destination de choix tout en respectant nos valeurs fondamentales d'intégrité, de transparence et d'innovation, et continuer à trouver des moyens d'offrir les meilleures conditions de négociation possibles ».

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée dans le cadre exclusif du Columbia Beach à Limassol, à Chypre, lors de la soirée de clôture de la 13e édition de l'iFX EXPO International. Avec une participation record de plus de 4 000 visiteurs de 120 pays et 1 400 entreprises, l'iFX EXPO International, l'un des rassemblements phares de l'industrie du trading, a réuni des dirigeants des plus grandes marques financières du monde, des innovateurs de la fintech et d'autres parties prenantes. En début de semaine, Andria Phiniefs, responsable mondiale du marketing chez FP Markets, a été invitée à participer à la table ronde de l'iFX Expo's Idea's Hub sur le thème « Le marketing au-delà de la transaction : construire une marque de trading de confiance », parlant de l'importance de la « confiance et de la réputation de la marque » en tant que principaux moteurs de la stratégie de croissance du courtier.

À propos de FP Markets :

FP Markets est un courtier multiréglementé en Forex et CFD avec plus de 19 ans d'expérience sectorielle.

La société propose des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pip.

Les traders peuvent choisir parmi les principales plateformes de trading en ligne https://www.fpmarkets.com/platforms/, y compris les applications mobiles de FP Markets MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader, Iress et TradingView.

Le service clientèle multilingue de la société, disponible 24/7, a été reconnu par Investment Trends, qui lui a décerné le prix de la Plus haute satisfaction globale des clients pendant cinq années consécutives.

FP Markets a reçu le prix du Meilleur courtier mondial de valeurs Forex pour la cinquième année consécutive (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) lors des Global Forex Awards.

FP Markets a reçu le prix du Meilleur courtier Forex - Europe et du Meilleur programme de partenaires Forex - Asie lors des Global Forex Awards 2022 et 2023.

et du Meilleur programme de partenaires Forex - Asie lors des Global Forex Awards 2023. FP Markets a reçu le prix de la Meilleure exécution transactionnelle, ainsi que celui du Courtier le plus fiable et de la Meilleure exécution transactionnelle lors des Ultimate Fintech Awards 2022 et 2023.

2023. FP Markets a été couronné Meilleur courtier CFD en Afrique lors des FAME Awards 2023.

FP Markets a été récompensé par les prix de la Meilleure exécution transactionnelle et du Courtier le plus transparent lors des Ultimate Fintech Awards APAC 2023.

La présence réglementaire de FP Markets comprend l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud, la Financial Services Commission (FSC) de l'île Maurice, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Securities Commission of the Bahamas (SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya .

(SCB) et la Capital Markets Authority (CMA) du . FP Markets a reçu le prix de la Meilleure exécution des cours lors des Brokersview Awards 2024 à Singapour.

FP Markets a reçu le prix de la Meilleure expérience de trading - Afrique lors des FAME Awards 2024.

Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits et services de FP Markets, visitez le site https://www.fpmarkets.com/

