FP Markets 再獲兩項行業基準獎

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FP MARKETS

24 6月, 2024, 12:42 CST

悉尼2024年6月24日 /美通社/ -- 全球多資產外匯差價合約經紀商 FP Markets，在備受矚目的 Global Ultimate Fintech (UF) Awards 2024 中連續第二年榮獲「最透明經紀商」以及「最佳交易條件」的殊榮。繼去年獲得「最值得信賴經紀商」獎和 2022 年獲得「最佳交易執行」獎之後，FP Markets 的獎杯櫃內現有五項備受推崇的 UF 全球大獎。 

UF 全球大獎旨在表揚網上交易和金融科技領域中最傑出的 B2C 和 B2B 品牌，並為交易者和企業提供行業基準，獲公認為是業界最受歡迎的獎項之一。今年獲得兩項殊榮，是 FP Markets 19 年歷史上的又一重要裡程碑，尤其是因為 UF 獎直接由業界專業人士、金融科技愛好者和網上經紀商投票決定。

FP Markets Adds Two More Industry Benchmark Awards to Its Collection
FP Markets Adds Two More Industry Benchmark Awards to Its Collection

FP Markets 行政總裁 Craig Allison 受邀於舞台接受獎項，表示感謝並說：「我們今晚贏得的兩項 UF 大獎，體現了我們公司每天努力實現的目標：為交易者提供優越的交易目的地，同時堅持我們的誠信、透明度和創新的核心價值觀，並繼續尋找提供最佳交易條件的方法。」

頒獎儀式在塞浦路斯利馬索爾的 Columbia Beach 舉行，是第 13 屆 iFX EXPO International 閉幕禮的環節之一。iFX EXPO International 是貿易業旗艦聚會之一，吸引了來自 120 個國家和 1,400 家公司的 4,000 多名參觀者，匯聚了來自世界頂尖金融品牌、金融科技創新者和其他利益相關者。本週較早時，FP Markets 全球營銷主管 Andria Finiefs 是 iFX Expo 概念中心「Marketing Beyond the Transaction」的嘉賓：「Building a Trusted Trading Brand」中談及，「品牌信任和聲譽」是經紀商發展戰略背後最重要的驅動力。

編輯須知

FP Markets 簡介：

  • FP Markets 是一間受多方監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的行業經驗。
  • 此公司提供極具競爭力的銀行間外匯點差，低至 0.0 點。
  • 有各種先進強大的網上交易平台供投資者選擇，當中包括 FP Markets 的流動應用程式MetaTrader 4MetaTrader 5WebTradercTraderIressTradingView
  • 公司出色的 7 天 24 小時全天候多語種客戶服務獲得了 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎。
  • FP Markets 已連續五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）在 Global Forex Awards 中獲評為「全球外匯高性價比經紀商」。
  • FP Markets 在 2022 年及 2023 年 Global Forex Awards 中榮獲「歐洲最佳外匯經紀商」和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」。
  • FP Markets 在 2022 年和 2023 年終極金融科技大獎中獲頒「最佳交易執行」、「最值得信賴的經紀人」和「最佳交易執行」。
  • FP Markets 在 FAME Awards 2023 中榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」稱號。
  • FP Markets 在 2023 年亞太區 Ultimate Fintech Awards APAC 中獲授予「最佳交易執行」獎及「最透明經紀商」獎。
  • FP Markets 現時的監管佈局包括澳洲證券投資委員會 (Australian Securities and Investments Commission，ASIC)、南非金融行為監管局 (Financial Sector Conduct Authority，FSCA)、毛里求斯金融服務委員會 (Financial Services Commission，FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (Cyprus Securities and Exchange Commission，CySEC)、巴哈馬證券委員會 (Securities Commission of the Bahamas，SCB) 及肯尼亞資本市場管理局 (Capital Markets Authority，CMA) 。
  • FP Markets 在 2024 年新加坡 Brokersview Awards 中獲授予「最佳價格交易執行」獎。
  • FP Markets 在 FAME Awards 2024 中榮獲「非洲最佳交易體驗獎」

有關 FP Markets 全面產品和服務的更多資訊，請瀏覽 https://www.fpmarkets.com/

SOURCE FP MARKETS

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