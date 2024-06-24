FP Markets 再獲兩項行業基準獎

悉尼2024年6月24日 /美通社/ -- 全球多資產外匯和差價合約經紀商 FP Markets，在備受矚目的 Global Ultimate Fintech (UF) Awards 2024 中連續第二年榮獲「最透明經紀商」以及「最佳交易條件」的殊榮。繼去年獲得「最值得信賴經紀商」獎和 2022 年獲得「最佳交易執行」獎之後，FP Markets 的獎杯櫃內現有五項備受推崇的 UF 全球大獎。

UF 全球大獎旨在表揚網上交易和金融科技領域中最傑出的 B2C 和 B2B 品牌，並為交易者和企業提供行業基準，獲公認為是業界最受歡迎的獎項之一。今年獲得兩項殊榮，是 FP Markets 19 年歷史上的又一重要裡程碑，尤其是因為 UF 獎直接由業界專業人士、金融科技愛好者和網上經紀商投票決定。