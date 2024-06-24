FP Markets 再獲兩項行業基準獎
24 6月, 2024, 12:42 CST
悉尼2024年6月24日 /美通社/ -- 全球多資產外匯和差價合約經紀商 FP Markets，在備受矚目的 Global Ultimate Fintech (UF) Awards 2024 中連續第二年榮獲「最透明經紀商」以及「最佳交易條件」的殊榮。繼去年獲得「最值得信賴經紀商」獎和 2022 年獲得「最佳交易執行」獎之後，FP Markets 的獎杯櫃內現有五項備受推崇的 UF 全球大獎。
UF 全球大獎旨在表揚網上交易和金融科技領域中最傑出的 B2C 和 B2B 品牌，並為交易者和企業提供行業基準，獲公認為是業界最受歡迎的獎項之一。今年獲得兩項殊榮，是 FP Markets 19 年歷史上的又一重要裡程碑，尤其是因為 UF 獎直接由業界專業人士、金融科技愛好者和網上經紀商投票決定。
FP Markets 行政總裁 Craig Allison 受邀於舞台接受獎項，表示感謝並說：「我們今晚贏得的兩項 UF 大獎，體現了我們公司每天努力實現的目標：為交易者提供優越的交易目的地，同時堅持我們的誠信、透明度和創新的核心價值觀，並繼續尋找提供最佳交易條件的方法。」
頒獎儀式在塞浦路斯利馬索爾的 Columbia Beach 舉行，是第 13 屆 iFX EXPO International 閉幕禮的環節之一。iFX EXPO International 是貿易業旗艦聚會之一，吸引了來自 120 個國家和 1,400 家公司的 4,000 多名參觀者，匯聚了來自世界頂尖金融品牌、金融科技創新者和其他利益相關者。本週較早時，FP Markets 全球營銷主管 Andria Finiefs 是 iFX Expo 概念中心「Marketing Beyond the Transaction」的嘉賓：「Building a Trusted Trading Brand」中談及，「品牌信任和聲譽」是經紀商發展戰略背後最重要的驅動力。
編輯須知
FP Markets 簡介：
- FP Markets 是一間受多方監管的外匯和差價合約經紀商，擁有超過 19 年的行業經驗。
- 此公司提供極具競爭力的銀行間外匯點差，低至 0.0 點。
- 有各種先進強大的網上交易平台供投資者選擇，當中包括 FP Markets 的流動應用程式、MetaTrader 4、MetaTrader 5、WebTrader、cTrader、Iress 和 TradingView。
- 公司出色的 7 天 24 小時全天候多語種客戶服務獲得了 Investment Trends 的認可，並連續五年榮獲「最高整體客戶滿意度」獎。
- FP Markets 已連續五年（2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年）在 Global Forex Awards 中獲評為「全球外匯高性價比經紀商」。
- FP Markets 在 2022 年及 2023 年 Global Forex Awards 中榮獲「歐洲最佳外匯經紀商」和「亞洲最佳外匯合作夥伴計劃」。
- FP Markets 在 2022 年和 2023 年終極金融科技大獎中獲頒「最佳交易執行」、「最值得信賴的經紀人」和「最佳交易執行」。
- FP Markets 在 FAME Awards 2023 中榮獲「非洲最佳差價合約經紀商」稱號。
- FP Markets 在 2023 年亞太區 Ultimate Fintech Awards APAC 中獲授予「最佳交易執行」獎及「最透明經紀商」獎。
- FP Markets 現時的監管佈局包括澳洲證券投資委員會 (Australian Securities and Investments Commission，ASIC)、南非金融行為監管局 (Financial Sector Conduct Authority，FSCA)、毛里求斯金融服務委員會 (Financial Services Commission，FSC)、塞浦路斯證券交易委員會 (Cyprus Securities and Exchange Commission，CySEC)、巴哈馬證券委員會 (Securities Commission of the Bahamas，SCB) 及肯尼亞資本市場管理局 (Capital Markets Authority，CMA) 。
- FP Markets 在 2024 年新加坡 Brokersview Awards 中獲授予「最佳價格交易執行」獎。
- FP Markets 在 FAME Awards 2024 中榮獲「非洲最佳交易體驗獎」
有關 FP Markets 全面產品和服務的更多資訊，請瀏覽 https://www.fpmarkets.com/
SOURCE FP MARKETS
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